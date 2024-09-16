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В Челябинске после нападения в школе проверят действия ЧОП - РИА Новости, 16.09.2024
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11:24 16.09.2024
https://ria.ru/20240916/chop-1972920470.html
В Челябинске после нападения в школе проверят действия ЧОП
В Челябинске после нападения в школе проверят действия ЧОП - РИА Новости, 16.09.2024
В Челябинске после нападения в школе проверят действия ЧОП
Начата проверка законности действий частного охранного предприятия, которое несло охрану школы в Челябинске, где произошло нападение школьника на учеников и... РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T11:24
2024-09-16T11:24
происшествия
челябинск
александр хинштейн
алексей текслер
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
госдума рф
нападение ученика на школу в челябинске
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МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. Начата проверка законности действий частного охранного предприятия, которое несло охрану школы в Челябинске, где произошло нападение школьника на учеников и учителя, сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем Telegram-канале. Как ранее информировал глава региона Алексей Текслер, в понедельник в 68-й школе в Челябинске школьник с молотком напал на других учеников и педагогов, есть пострадавшие. По уточнению регионального минздрава, трое 13-летних подростков – две девочки и мальчик – и преподаватель после оказания первой медицинской помощи были госпитализированы, на данный момент их состояние стабильно. Нападавшего задержал вызванный в школу наряд Росгвардии, отметили в ГУМВД. "Охрану школы несет ООО "ЧОП "Правопорядок+", на входе был выставлен один пост. Росгвардией уже начата проверка законности действий частных охранников, а также самого ЧОПа", - написал он. Хинштейн добавил, что у нападавшего изъяты молоток и нож, появившаяся информация о пистолете не подтверждается.
https://ria.ru/20240916/chelyabinsk-1972919294.html
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происшествия, челябинск, александр хинштейн, алексей текслер, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), госдума рф, нападение ученика на школу в челябинске
Происшествия, Челябинск, Александр Хинштейн, Алексей Текслер, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Госдума РФ, Нападение ученика на школу в Челябинске
В Челябинске после нападения в школе проверят действия ЧОП

В Челябинске проверят действия ЧОП, охранявшей школу, где произошло нападение

© РИА НовостиОбстановка у школы в Челябинске, где школьник напал с молотком на сверстников
Обстановка у школы в Челябинске, где школьник напал с молотком на сверстников - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© РИА Новости
Обстановка у школы в Челябинске, где школьник напал с молотком на сверстников
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. Начата проверка законности действий частного охранного предприятия, которое несло охрану школы в Челябинске, где произошло нападение школьника на учеников и учителя, сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.
Как ранее информировал глава региона Алексей Текслер, в понедельник в 68-й школе в Челябинске школьник с молотком напал на других учеников и педагогов, есть пострадавшие. По уточнению регионального минздрава, трое 13-летних подростков – две девочки и мальчик – и преподаватель после оказания первой медицинской помощи были госпитализированы, на данный момент их состояние стабильно. Нападавшего задержал вызванный в школу наряд Росгвардии, отметили в ГУМВД.
Обстановка у школы в Челябинске, где школьник напал с молотком на сверстников - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
Пистолет подростка, напавшего на школу в Челябинске, оказался муляжом
11:17
"Охрану школы несет ООО "ЧОП "Правопорядок+", на входе был выставлен один пост. Росгвардией уже начата проверка законности действий частных охранников, а также самого ЧОПа", - написал он.
Хинштейн добавил, что у нападавшего изъяты молоток и нож, появившаяся информация о пистолете не подтверждается.
Директор Лиги безопасного интернета, исполнительный директор Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Екатерина Мизулина - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
Мизулина назвала школу в Челябинске, где произошло ЧП, коррекционной
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ПроисшествияЧелябинскАлександр ХинштейнАлексей ТекслерФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Госдума РФНападение ученика на школу в Челябинске
 
 
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