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В Челябинске после нападения в школе проверят действия ЧОП
В Челябинске после нападения в школе проверят действия ЧОП - РИА Новости, 16.09.2024
В Челябинске после нападения в школе проверят действия ЧОП
Начата проверка законности действий частного охранного предприятия, которое несло охрану школы в Челябинске, где произошло нападение школьника на учеников и... РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T11:24
2024-09-16T11:24
2024-09-16T11:24
происшествия
челябинск
александр хинштейн
алексей текслер
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
госдума рф
нападение ученика на школу в челябинске
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МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. Начата проверка законности действий частного охранного предприятия, которое несло охрану школы в Челябинске, где произошло нападение школьника на учеников и учителя, сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем Telegram-канале. Как ранее информировал глава региона Алексей Текслер, в понедельник в 68-й школе в Челябинске школьник с молотком напал на других учеников и педагогов, есть пострадавшие. По уточнению регионального минздрава, трое 13-летних подростков – две девочки и мальчик – и преподаватель после оказания первой медицинской помощи были госпитализированы, на данный момент их состояние стабильно. Нападавшего задержал вызванный в школу наряд Росгвардии, отметили в ГУМВД. "Охрану школы несет ООО "ЧОП "Правопорядок+", на входе был выставлен один пост. Росгвардией уже начата проверка законности действий частных охранников, а также самого ЧОПа", - написал он. Хинштейн добавил, что у нападавшего изъяты молоток и нож, появившаяся информация о пистолете не подтверждается.
https://ria.ru/20240916/chelyabinsk-1972919294.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, челябинск, александр хинштейн, алексей текслер, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), госдума рф, нападение ученика на школу в челябинске
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В Челябинске после нападения в школе проверят действия ЧОП
В Челябинске проверят действия ЧОП, охранявшей школу, где произошло нападение