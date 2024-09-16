https://ria.ru/20240916/chop-1972920470.html

В Челябинске после нападения в школе проверят действия ЧОП

В Челябинске после нападения в школе проверят действия ЧОП - РИА Новости, 16.09.2024

В Челябинске после нападения в школе проверят действия ЧОП

Начата проверка законности действий частного охранного предприятия, которое несло охрану школы в Челябинске, где произошло нападение школьника на учеников и... РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T11:24

2024-09-16T11:24

2024-09-16T11:24

происшествия

челябинск

александр хинштейн

алексей текслер

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

госдума рф

нападение ученика на школу в челябинске

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МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. Начата проверка законности действий частного охранного предприятия, которое несло охрану школы в Челябинске, где произошло нападение школьника на учеников и учителя, сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем Telegram-канале. Как ранее информировал глава региона Алексей Текслер, в понедельник в 68-й школе в Челябинске школьник с молотком напал на других учеников и педагогов, есть пострадавшие. По уточнению регионального минздрава, трое 13-летних подростков – две девочки и мальчик – и преподаватель после оказания первой медицинской помощи были госпитализированы, на данный момент их состояние стабильно. Нападавшего задержал вызванный в школу наряд Росгвардии, отметили в ГУМВД. "Охрану школы несет ООО "ЧОП "Правопорядок+", на входе был выставлен один пост. Росгвардией уже начата проверка законности действий частных охранников, а также самого ЧОПа", - написал он. Хинштейн добавил, что у нападавшего изъяты молоток и нож, появившаяся информация о пистолете не подтверждается.

https://ria.ru/20240916/chelyabinsk-1972919294.html

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челябинск

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Варвара Скокшина

происшествия, челябинск, александр хинштейн, алексей текслер, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), госдума рф, нападение ученика на школу в челябинске