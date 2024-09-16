https://ria.ru/20240916/chelyabinsk-1972983721.html
Двух пострадавших детей после ЧП в челябинской школе прооперировали
Двух пострадавших детей после ЧП в челябинской школе прооперировали - РИА Новости, 16.09.2024
Двух пострадавших детей после ЧП в челябинской школе прооперировали
Двух детей, пострадавших в результате нападения в школе Челябинска, прооперировали, их состояние стабильное, сообщает минздрав региона. РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T14:57
2024-09-16T14:57
2024-09-16T15:00
челябинск
происшествия
нападение ученика на школу в челябинске
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 сен – РИА Новости. Двух детей, пострадавших в результате нападения в школе Челябинска, прооперировали, их состояние стабильное, сообщает минздрав региона."На данный момент двое детей прооперированы, состояние стабильное. Третий ребенок и взрослый пострадавший получают лечение в профильных отделениях, в оперативном лечении не нуждаются", - говорится в сообщении.В понедельник в школе №68 в Челябинске подросток с молотком напал на других учеников. По данным регионального минздрава, трое 13-летних школьников – две девочки и мальчик – и преподаватель госпитализированы. Напавший подросток пронес в школу нож, молоток и пистолет, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. Пистолет оказался муляжом, уточнили в прокуратуре.СУСК по факту произошедшего возбудило уголовные дела по статьям об организации убийства и халатности. Нападавшего задержал вызванный в школу наряд Росгвардии, добавили в ГУМВД.
https://ria.ru/20240916/chelyabinsk-1972965853.html
челябинск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/10/1972912859_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_3df8af871f1c64941c4c44a7585c5307.jpg
Кадры из школы и квартиры подростка, напавшего на сверстников в Челябинске
СК показал видео из школы и квартиры подростка, напавшего на сверстников в Челябинске
2024-09-16T14:57
true
PT0M22S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
челябинск, происшествия, нападение ученика на школу в челябинске
Челябинск, Происшествия, Нападение ученика на школу в Челябинске
Двух пострадавших детей после ЧП в челябинской школе прооперировали
Двух пострадавших детей после нападения в школе в Челябинске прооперировали
ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 сен – РИА Новости. Двух детей, пострадавших в результате нападения в школе Челябинска, прооперировали, их состояние стабильное, сообщает минздрав региона.
"На данный момент двое детей прооперированы, состояние стабильное. Третий ребенок и взрослый пострадавший получают лечение в профильных отделениях, в оперативном лечении не нуждаются", - говорится в сообщении.
В понедельник в школе №68 в Челябинске подросток с молотком напал на других учеников. По данным регионального минздрава, трое 13-летних школьников – две девочки и мальчик – и преподаватель госпитализированы. Напавший подросток пронес в школу нож, молоток и пистолет, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. Пистолет оказался муляжом, уточнили в прокуратуре.
СУСК по факту произошедшего возбудило уголовные дела по статьям об организации убийства и халатности. Нападавшего задержал вызванный в школу наряд Росгвардии, добавили в ГУМВД.