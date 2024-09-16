https://ria.ru/20240916/chelyabinsk-1972983721.html

Двух пострадавших детей после ЧП в челябинской школе прооперировали

Двух пострадавших детей после ЧП в челябинской школе прооперировали - РИА Новости, 16.09.2024

Двух пострадавших детей после ЧП в челябинской школе прооперировали

Двух детей, пострадавших в результате нападения в школе Челябинска, прооперировали, их состояние стабильное, сообщает минздрав региона. РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T14:57

2024-09-16T14:57

2024-09-16T15:00

челябинск

происшествия

нападение ученика на школу в челябинске

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 сен – РИА Новости. Двух детей, пострадавших в результате нападения в школе Челябинска, прооперировали, их состояние стабильное, сообщает минздрав региона."На данный момент двое детей прооперированы, состояние стабильное. Третий ребенок и взрослый пострадавший получают лечение в профильных отделениях, в оперативном лечении не нуждаются", - говорится в сообщении.В понедельник в школе №68 в Челябинске подросток с молотком напал на других учеников. По данным регионального минздрава, трое 13-летних школьников – две девочки и мальчик – и преподаватель госпитализированы. Напавший подросток пронес в школу нож, молоток и пистолет, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. Пистолет оказался муляжом, уточнили в прокуратуре.СУСК по факту произошедшего возбудило уголовные дела по статьям об организации убийства и халатности. Нападавшего задержал вызванный в школу наряд Росгвардии, добавили в ГУМВД.

https://ria.ru/20240916/chelyabinsk-1972965853.html

челябинск

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Кадры из школы и квартиры подростка, напавшего на сверстников в Челябинске СК показал видео из школы и квартиры подростка, напавшего на сверстников в Челябинске 2024-09-16T14:57 true PT0M22S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

челябинск, происшествия, нападение ученика на школу в челябинске