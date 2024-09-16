https://ria.ru/20240916/chelyabinsk-1972956068.html

Появились подробности нападения челябинского подростка на школу

Появились подробности нападения челябинского подростка на школу - РИА Новости, 16.09.2024

Появились подробности нападения челябинского подростка на школу

Напавшего на сверстников школьника в Челябинске пытались остановить учитель и ученик, он выбежал из класса, затем его обезвредил другой учитель, сообщили РИА... РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T13:51

2024-09-16T13:51

2024-09-16T14:05

нападение ученика на школу в челябинске

происшествия

россия

челябинск

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Напавшего на сверстников школьника в Челябинске пытались остановить учитель и ученик, он выбежал из класса, затем его обезвредил другой учитель, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ."Действия нападавшего пытались пресечь учитель и ученик, находившиеся в классе, однако подросток также нанес им удары. После того, как фигурант выбежал из класса, его противоправные действия были пресечены другим учителем образовательного учреждения", - говорится в сообщении.Кроме того, председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах."Председатель СК России поручил профильным подразделениям Следственного комитета России решить вопрос о награждении ведомственной наградой преподавателей и ученика школы, пытавшихся пресечь преступные действия", - добавляется в сообщении.В понедельник в школе №68 в Челябинске подросток с молотком напал на других учеников. По данным регионального минздрава, трое 13-летних школьников – две девочки и мальчик – и преподаватель госпитализированы, двое пострадавших направлены в операционные.Подросток, напавший на сверстников и учителя в Челябинске, пронес в школу нож, молоток и пистолет, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. Пистолет оказался муляжом, уточнили в прокуратуре.СУСК по факту произошедшего возбудил уголовные дела по статьям об организации убийства и халатности. Нападавшего задержал вызванный в школу наряд Росгвардии, добавили в ГУМВД.

https://ria.ru/20240916/chelyabinsk-1972933405.html

https://ria.ru/20240916/cheljabinsk-1972953373.html

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нападение ученика на школу в челябинске, происшествия, россия, челябинск, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)