https://ria.ru/20240916/chelyabinsk-1972931884.html

Одна из пострадавших в школе в Челябинске находится в операционной

Одна из пострадавших в школе в Челябинске находится в операционной - РИА Новости, 16.09.2024

Одна из пострадавших в школе в Челябинске находится в операционной

Ученица, которая находится в операционной после нападения в школе Челябинска, получила черепно-мозговую травму и ножевое ранение, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T12:25

2024-09-16T12:25

2024-09-16T12:52

происшествия

челябинск

нападение ученика на школу в челябинске

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 сен – РИА Новости. Ученица, которая находится в операционной после нападения в школе Челябинска, получила черепно-мозговую травму и ножевое ранение, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах."Ученица, которая находится в операционной после нападения в школе в Челябинске, получила черепно-мозговую травму и ножевое ранение", – сказал собеседник агентства.Он отметил, что девочку ударили и ножом, и молотком, а "остальных - только молотком".В понедельник в 68-й школе в Челябинске школьник с молотком напал на других учеников и педагогов. По данным регионального минздрава, трое 13-летних подростков – две девочки и мальчик – и преподаватель госпитализированы, двое пострадавших направлены в операционные. Нападавшего задержал вызванный в школу наряд Росгвардии, отметили в ГУМВД.Подросток, напавший на сверстников и учителя в Челябинске, пронес в школу нож, молоток и пистолет, сообщали РИА Новости в правоохранительных органах. Пистолет оказался муляжом, уточнили в прокуратуре.

https://ria.ru/20240916/chelyabinsk-1972933405.html

https://ria.ru/20240916/mizulina-1972918836.html

челябинск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, челябинск, нападение ученика на школу в челябинске, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)