https://ria.ru/20240916/chelyabinsk-1972931884.html
Одна из пострадавших в школе в Челябинске находится в операционной
Одна из пострадавших в школе в Челябинске находится в операционной - РИА Новости, 16.09.2024
Одна из пострадавших в школе в Челябинске находится в операционной
Ученица, которая находится в операционной после нападения в школе Челябинска, получила черепно-мозговую травму и ножевое ранение, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T12:25
2024-09-16T12:25
2024-09-16T12:52
происшествия
челябинск
нападение ученика на школу в челябинске
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/10/1972912837_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_ec5413b8cf3db8f4f482c0d1da0b6a03.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 сен – РИА Новости. Ученица, которая находится в операционной после нападения в школе Челябинска, получила черепно-мозговую травму и ножевое ранение, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах."Ученица, которая находится в операционной после нападения в школе в Челябинске, получила черепно-мозговую травму и ножевое ранение", – сказал собеседник агентства.Он отметил, что девочку ударили и ножом, и молотком, а "остальных - только молотком".В понедельник в 68-й школе в Челябинске школьник с молотком напал на других учеников и педагогов. По данным регионального минздрава, трое 13-летних подростков – две девочки и мальчик – и преподаватель госпитализированы, двое пострадавших направлены в операционные. Нападавшего задержал вызванный в школу наряд Росгвардии, отметили в ГУМВД.Подросток, напавший на сверстников и учителя в Челябинске, пронес в школу нож, молоток и пистолет, сообщали РИА Новости в правоохранительных органах. Пистолет оказался муляжом, уточнили в прокуратуре.
https://ria.ru/20240916/chelyabinsk-1972933405.html
https://ria.ru/20240916/mizulina-1972918836.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, челябинск, нападение ученика на школу в челябинске, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Челябинск, Нападение ученика на школу в Челябинске, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Одна из пострадавших в школе в Челябинске находится в операционной
Одна из пострадавших в Челябинске получила черепно-мозговую травму и ранение
ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 сен – РИА Новости. Ученица, которая находится в операционной после нападения в школе Челябинска, получила черепно-мозговую травму и ножевое ранение, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах.
"Ученица, которая находится в операционной после нападения в школе в Челябинске, получила черепно-мозговую травму и ножевое ранение", – сказал собеседник агентства.
Он отметил, что девочку ударили и ножом, и молотком, а "остальных - только молотком".
В понедельник в 68-й школе в Челябинске школьник с молотком напал на других учеников и педагогов. По данным регионального минздрава, трое 13-летних подростков – две девочки и мальчик – и преподаватель госпитализированы, двое пострадавших направлены в операционные. Нападавшего задержал вызванный в школу наряд Росгвардии
, отметили в ГУМВД.
Подросток, напавший на сверстников и учителя в Челябинске, пронес в школу нож, молоток и пистолет, сообщали РИА Новости в правоохранительных органах. Пистолет оказался муляжом, уточнили в прокуратуре.