https://ria.ru/20240916/chelyabinsk-1972914803.html

Ученик, совершивший нападение в челябинской школе, нанес себе ранения

Ученик, совершивший нападение в челябинской школе, нанес себе ранения - РИА Новости, 16.09.2024

Ученик, совершивший нападение в челябинской школе, нанес себе ранения

Подросток, напавший на сверстников и учителя в Челябинске, успел нанести ранения и себе, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T11:00

2024-09-16T11:00

2024-09-16T11:16

происшествия

челябинск

алексей текслер

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

нападение ученика на школу в челябинске

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 сен – РИА Новости. Подросток, напавший на сверстников и учителя в Челябинске, успел нанести ранения и себе, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "По информации администрации МБОУ "СОШ №68 Челябинска", нападавший нанес повреждения себе", - сказал собеседник агентства. По его информации, 13-летний подросток пронес в школу нож, молоток и пистолет, вошел в кабинет химии и начал наносить удары одноклассникам. Как ранее информировал глава региона Алексей Текслер, в понедельник в 68-й школе в Челябинске школьник с молотком напал на других учеников и педагогов. По данным регионального минздрава, трое 13-летних подростков - две девочки и мальчик - и преподаватель после оказания первой медицинской помощи были госпитализированы. Нападавшего задержал вызванный в школу наряд Росгвардии, отметили в ГУМВД.

https://ria.ru/20240916/shkola-1972904766.html

https://ria.ru/20240914/napadeniya-1972708315.html

челябинск

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, челябинск, алексей текслер, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), нападение ученика на школу в челябинске