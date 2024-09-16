https://ria.ru/20240916/chelyabinsk-1972914803.html
Ученик, совершивший нападение в челябинской школе, нанес себе ранения
Ученик, совершивший нападение в челябинской школе, нанес себе ранения - РИА Новости, 16.09.2024
Ученик, совершивший нападение в челябинской школе, нанес себе ранения
Подросток, напавший на сверстников и учителя в Челябинске, успел нанести ранения и себе, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T11:00
2024-09-16T11:00
2024-09-16T11:16
происшествия
челябинск
алексей текслер
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
нападение ученика на школу в челябинске
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 сен – РИА Новости. Подросток, напавший на сверстников и учителя в Челябинске, успел нанести ранения и себе, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "По информации администрации МБОУ "СОШ №68 Челябинска", нападавший нанес повреждения себе", - сказал собеседник агентства. По его информации, 13-летний подросток пронес в школу нож, молоток и пистолет, вошел в кабинет химии и начал наносить удары одноклассникам. Как ранее информировал глава региона Алексей Текслер, в понедельник в 68-й школе в Челябинске школьник с молотком напал на других учеников и педагогов. По данным регионального минздрава, трое 13-летних подростков - две девочки и мальчик - и преподаватель после оказания первой медицинской помощи были госпитализированы. Нападавшего задержал вызванный в школу наряд Росгвардии, отметили в ГУМВД.
https://ria.ru/20240916/shkola-1972904766.html
https://ria.ru/20240914/napadeniya-1972708315.html
челябинск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, челябинск, алексей текслер, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), нападение ученика на школу в челябинске
Происшествия, Челябинск, Алексей Текслер, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Нападение ученика на школу в Челябинске
Ученик, совершивший нападение в челябинской школе, нанес себе ранения
Ученик, напавший на сверстников в школе в Челябинске, нанес себе ранения