https://ria.ru/20240916/chelyabinsk-1972907399.html
В Челябинске уточняется число пострадавших при ЧП в школе
В Челябинске уточняется число пострадавших при ЧП в школе - РИА Новости, 16.09.2024
В Челябинске уточняется число пострадавших при ЧП в школе
Количество пострадавших после нападения 13-летнего школьника на сверстников и учителя в Челябинске уточняется, сообщается в Telegram-канале регионального СУСК... РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T10:21
2024-09-16T10:21
2024-09-16T10:57
происшествия
челябинск
следственный комитет россии (ск рф)
россия
нападение ученика на школу в челябинске
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Количество пострадавших после нападения 13-летнего школьника на сверстников и учителя в Челябинске уточняется, сообщается в Telegram-канале регионального СУСК России.По предварительным данным, утром 16 сентября 13-летний ученик одной из школ Челябинска напал на сверстников и учителя, количество пострадавших уточняется. В настоящее время проводится осмотр места происшествия, устанавливаются все обстоятельства, причины и условия произошедшего.
https://ria.ru/20240916/uchenik-1972910896.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, челябинск, следственный комитет россии (ск рф), россия, нападение ученика на школу в челябинске
Происшествия, Челябинск, Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Нападение ученика на школу в Челябинске
В Челябинске уточняется число пострадавших при ЧП в школе
В Челябинске школьник различными предметами нанес травмы сверстникам и учителю