https://ria.ru/20240916/chelyabinsk-1972902680.html
Челябинская прокуратура проведет проверку после нападения в школе
Челябинская прокуратура проведет проверку после нападения в школе - РИА Новости, 16.09.2024
Челябинская прокуратура проведет проверку после нападения в школе
Челябинская прокуратура проверит обеспечение безопасности и организацию охраны в школе, где подросток напал на учеников, сообщает пресс-служба Генеральной... РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T09:56
2024-09-16T09:56
2024-09-16T10:57
генеральная прокуратура рф
россия
челябинск
происшествия
нападение ученика на школу в челябинске
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Челябинская прокуратура проверит обеспечение безопасности и организацию охраны в школе, где подросток напал на учеников, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ."Сегодня в утреннее время учащийся коррекционной школы Челябинска совершил нападение на одноклассников с применением предметов, используемых в качестве оружия. Пострадавшие госпитализированы. Надзорное ведомство проверит вопросы исполнения законодательства об образовании и об обеспечении безопасных условий для учащихся и педагогов, в том числе организации охраны и соблюдения пропускного режима", - говорится в сообщении.Отмечается, что исполняющий обязанности прокурора города Игорь Рязанов на месте происшествия координирует действия правоохранительных органов.
https://ria.ru/20240916/chelyabinsk-1972902381.html
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генеральная прокуратура рф, россия, челябинск, происшествия, нападение ученика на школу в челябинске
Генеральная прокуратура РФ, Россия, Челябинск, Происшествия, Нападение ученика на школу в Челябинске
Челябинская прокуратура проведет проверку после нападения в школе
Челябинская прокуратура проведет проверку после нападения школьника на учеников