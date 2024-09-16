Рейтинг@Mail.ru
Челябинская прокуратура проведет проверку после нападения в школе - РИА Новости, 16.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:56 16.09.2024 (обновлено: 10:57 16.09.2024)
https://ria.ru/20240916/chelyabinsk-1972902680.html
Челябинская прокуратура проведет проверку после нападения в школе
Челябинская прокуратура проведет проверку после нападения в школе - РИА Новости, 16.09.2024
Челябинская прокуратура проведет проверку после нападения в школе
Челябинская прокуратура проверит обеспечение безопасности и организацию охраны в школе, где подросток напал на учеников, сообщает пресс-служба Генеральной... РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T09:56
2024-09-16T10:57
генеральная прокуратура рф
россия
челябинск
происшествия
нападение ученика на школу в челябинске
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/10/1972899396_0:271:1200:946_1920x0_80_0_0_10df41f68df6dfabd3be83be9ca1899f.jpg
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Челябинская прокуратура проверит обеспечение безопасности и организацию охраны в школе, где подросток напал на учеников, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ."Сегодня в утреннее время учащийся коррекционной школы Челябинска совершил нападение на одноклассников с применением предметов, используемых в качестве оружия. Пострадавшие госпитализированы. Надзорное ведомство проверит вопросы исполнения законодательства об образовании и об обеспечении безопасных условий для учащихся и педагогов, в том числе организации охраны и соблюдения пропускного режима", - говорится в сообщении.Отмечается, что исполняющий обязанности прокурора города Игорь Рязанов на месте происшествия координирует действия правоохранительных органов.
https://ria.ru/20240916/chelyabinsk-1972902381.html
россия
челябинск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/10/1972899396_0:123:1200:1023_1920x0_80_0_0_28bf0512356367a81cee7d06137d079d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
генеральная прокуратура рф, россия, челябинск, происшествия, нападение ученика на школу в челябинске
Генеральная прокуратура РФ, Россия, Челябинск, Происшествия, Нападение ученика на школу в Челябинске
Челябинская прокуратура проведет проверку после нападения в школе

Челябинская прокуратура проведет проверку после нападения школьника на учеников

© Фото : соцсетиОбстановка возле школы в Челябинске, где школьник с молотком напал на учеников и педагогов
Обстановка возле школы в Челябинске, где школьник с молотком напал на учеников и педагогов - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© Фото : соцсети
Обстановка возле школы в Челябинске, где школьник с молотком напал на учеников и педагогов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Челябинская прокуратура проверит обеспечение безопасности и организацию охраны в школе, где подросток напал на учеников, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.
"Сегодня в утреннее время учащийся коррекционной школы Челябинска совершил нападение на одноклассников с применением предметов, используемых в качестве оружия. Пострадавшие госпитализированы. Надзорное ведомство проверит вопросы исполнения законодательства об образовании и об обеспечении безопасных условий для учащихся и педагогов, в том числе организации охраны и соблюдения пропускного режима", - говорится в сообщении.
Отмечается, что исполняющий обязанности прокурора города Игорь Рязанов на месте происшествия координирует действия правоохранительных органов.
Ученики школы №2030 проходят инструктаж перед началом сдачи единого государственного экзамена по литературе - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
При ЧП в челябинской школе пострадали четыре человека
09:52
 
Генеральная прокуратура РФРоссияЧелябинскПроисшествияНападение ученика на школу в Челябинске
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала