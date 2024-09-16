https://ria.ru/20240916/cheljabinsk-1972953373.html

В Челябинске проверяют соцсети школьника, напавшего на сверстников

В Челябинске проверяют соцсети школьника, напавшего на сверстников - РИА Новости, 16.09.2024

В Челябинске проверяют соцсети школьника, напавшего на сверстников

Проверяются соцсети ученика, напавшего на сверстников и педагога в школе Челябинска, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах. РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T13:39

2024-09-16T13:39

2024-09-16T13:39

происшествия

челябинск

россия

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

нападение ученика на школу в челябинске

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Проверяются соцсети ученика, напавшего на сверстников и педагога в школе Челябинска, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах. "Сейчас проверяются соцсети ученика, его круг общения в интернете. В первую очередь, версия с вовлечением подростка в группу, призывающую к агрессии", - сказал собеседник агентства. На странице в соцсети, предположительно, принадлежащей подростку, утром в понедельник была опубликована запись с упоминанием организации RNBWN (или же "Красный дельфин"), которая раздает задания различного характера подросткам под видом игры. В понедельник в школе №68 в Челябинске подросток с молотком напал на других учеников. По данным регионального минздрава, трое 13-летних школьников – две девочки и мальчик – и преподаватель госпитализированы, двое пострадавших направлены в операционные. Подросток, напавший на сверстников и учителя в Челябинске, пронес в школу нож, молоток и пистолет, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. Пистолет оказался муляжом, уточнили в прокуратуре. СУСК по факту произошедшего возбудил уголовные дела по статьям об организации убийства и халатности. Нападавшего задержал вызванный в школу наряд Росгвардии, добавили в ГУМВД. Несколько лет назад огромный резонанс в России получила тема так называемых "групп смерти", где детей и подростков в социальных сетях подстрекали к суицидам. Самой популярной из них был "Синий кит", причем действовала группа не только в России: несколько десятков человек, состоявшей в ней по всему миру, покончили с собой. В течение нескольких дней участники должны выполнять задания, последним из которых станет самоубийство.

https://ria.ru/20240916/chelyabinsk-1972914803.html

https://ria.ru/20240916/uchenik-1972910896.html

челябинск

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, челябинск, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), нападение ученика на школу в челябинске