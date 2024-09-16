https://ria.ru/20240916/cheljabinsk-1972919534.html

Обстановка у школы в Челябинске, где произошло ЧП, спокойная

Обстановка у школы в Челябинске, где произошло ЧП, спокойная - РИА Новости, 16.09.2024

Обстановка у школы в Челябинске, где произошло ЧП, спокойная

Обстановка у школы в Челябинске, где утром учащийся напал с молотком на сверстников, в настоящий момент спокойная, занятия отменены, на территорию учебного... РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T11:18

2024-09-16T11:18

2024-09-16T11:38

происшествия

челябинск

ленинский район

алексей текслер

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

нападение ученика на школу в челябинске

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ЧЕЛЯБИНСК, 16 сен – РИА Новости. Обстановка у школы в Челябинске, где утром учащийся напал с молотком на сверстников, в настоящий момент спокойная, занятия отменены, на территорию учебного заведения никого не пускают, передает корреспондент РИА Новости. В настоящее время у школы №68 в Ленинском районе Челябинска обстановка спокойная, занятия в связи с ЧП отменены, у подъездов к учебному учреждению дежурят наряды ДПС. В школу никого не пускают, дежурит наряд полиции. Как ранее информировал глава региона Алексей Текслер, в понедельник в 68-й школе в Челябинске школьник с молотком напал на других учеников и педагогов, есть пострадавшие. По уточнению регионального минздрава, трое 13-летних подростков – две девочки и мальчик – и преподаватель после оказания первой медицинской помощи были госпитализированы, на данный момент их состояние стабильно. Нападавшего задержал вызванный в школу наряд Росгвардии, отметили в ГУМВД.

https://ria.ru/20240916/shkola-1972904766.html

челябинск

ленинский район

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Коррекционная школа, где подросток атаковал молотком других детей Прокуратура Челябинской области опубликовала кадры из коррекционной школы, где подросток атаковал молотком других детей и учителя. 2024-09-16T11:18 true PT0M54S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, челябинск, ленинский район, алексей текслер, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), нападение ученика на школу в челябинске