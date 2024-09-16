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Обстановка у школы в Челябинске, где произошло ЧП, спокойная - РИА Новости, 16.09.2024
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11:18 16.09.2024 (обновлено: 11:38 16.09.2024)
https://ria.ru/20240916/cheljabinsk-1972919534.html
Обстановка у школы в Челябинске, где произошло ЧП, спокойная
Обстановка у школы в Челябинске, где произошло ЧП, спокойная - РИА Новости, 16.09.2024
Обстановка у школы в Челябинске, где произошло ЧП, спокойная
Обстановка у школы в Челябинске, где утром учащийся напал с молотком на сверстников, в настоящий момент спокойная, занятия отменены, на территорию учебного... РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T11:18
2024-09-16T11:38
происшествия
челябинск
ленинский район
алексей текслер
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
нападение ученика на школу в челябинске
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ЧЕЛЯБИНСК, 16 сен – РИА Новости. Обстановка у школы в Челябинске, где утром учащийся напал с молотком на сверстников, в настоящий момент спокойная, занятия отменены, на территорию учебного заведения никого не пускают, передает корреспондент РИА Новости. В настоящее время у школы №68 в Ленинском районе Челябинска обстановка спокойная, занятия в связи с ЧП отменены, у подъездов к учебному учреждению дежурят наряды ДПС. В школу никого не пускают, дежурит наряд полиции. Как ранее информировал глава региона Алексей Текслер, в понедельник в 68-й школе в Челябинске школьник с молотком напал на других учеников и педагогов, есть пострадавшие. По уточнению регионального минздрава, трое 13-летних подростков – две девочки и мальчик – и преподаватель после оказания первой медицинской помощи были госпитализированы, на данный момент их состояние стабильно. Нападавшего задержал вызванный в школу наряд Росгвардии, отметили в ГУМВД.
https://ria.ru/20240916/shkola-1972904766.html
челябинск
ленинский район
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353
60
Коррекционная школа, где подросток атаковал молотком других детей
Прокуратура Челябинской области опубликовала кадры из коррекционной школы, где подросток атаковал молотком других детей и учителя.
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происшествия, челябинск, ленинский район, алексей текслер, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), нападение ученика на школу в челябинске
Происшествия, Челябинск, Ленинский район, Алексей Текслер, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Нападение ученика на школу в Челябинске
Обстановка у школы в Челябинске, где произошло ЧП, спокойная

Обстановка у школы в Челябинске, где школьник напал на сверстников, спокойная

Читать ria.ru в
ЧЕЛЯБИНСК, 16 сен – РИА Новости. Обстановка у школы в Челябинске, где утром учащийся напал с молотком на сверстников, в настоящий момент спокойная, занятия отменены, на территорию учебного заведения никого не пускают, передает корреспондент РИА Новости.
В настоящее время у школы №68 в Ленинском районе Челябинска обстановка спокойная, занятия в связи с ЧП отменены, у подъездов к учебному учреждению дежурят наряды ДПС. В школу никого не пускают, дежурит наряд полиции.
Как ранее информировал глава региона Алексей Текслер, в понедельник в 68-й школе в Челябинске школьник с молотком напал на других учеников и педагогов, есть пострадавшие. По уточнению регионального минздрава, трое 13-летних подростков – две девочки и мальчик – и преподаватель после оказания первой медицинской помощи были госпитализированы, на данный момент их состояние стабильно. Нападавшего задержал вызванный в школу наряд Росгвардии, отметили в ГУМВД.
Обстановка возле школы в Челябинске, где школьник с молотком напал на учеников и педагогов - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при ЧП в школе в Челябинске
10:10
 
ПроисшествияЧелябинскЛенинский районАлексей ТекслерФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Нападение ученика на школу в Челябинске
 
 
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