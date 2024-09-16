Рейтинг@Mail.ru
В Бурятии при пожаре в частном доме пострадала девочка - РИА Новости, 16.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:15 16.09.2024
https://ria.ru/20240916/burjatija-1972897144.html
В Бурятии при пожаре в частном доме пострадала девочка
В Бурятии при пожаре в частном доме пострадала девочка - РИА Новости, 16.09.2024
В Бурятии при пожаре в частном доме пострадала девочка
Маленькая девочка пострадала при пожаре в частном доме в Бурятии, её мать и двое мальчиков выбрались самостоятельно, сообщает МЧС России. РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T09:15
2024-09-16T09:15
происшествия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика бурятия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850829_0:173:3028:1876_1920x0_80_0_0_c6b0cfe33efc3a742f30a6b27fa04821.jpg
БЛАГОВЕЩЕНСК, 16 сен – РИА Новости. Маленькая девочка пострадала при пожаре в частном доме в Бурятии, её мать и двое мальчиков выбрались самостоятельно, сообщает МЧС России. По данным ведомства, возгорание произошло в частном доме в поселке Хоринске. Мать была на кухне, а трое детей - в комнате. Женщина застала их, когда горел диван, помещение быстро заполнялось едким дымом. "Из жилья смогли выбраться мать и двое мальчиков 3 и 9 лет. Огнеборцы через окно спасли 7-летнюю девочку. Она госпитализирована", - говорится в сообщении. Пожар оперативно ликвидирован на 3 квадратах. Причину произошедшего установят дознаватели МЧС России.
https://ria.ru/20240916/pozhar-1972887031.html
https://ria.ru/20240704/pozhar-1957254707.html
россия
республика бурятия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850829_149:0:2880:2048_1920x0_80_0_0_8c75797ef1505b8c4c0d3c1b2bc8eb51.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика бурятия
Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Республика Бурятия
В Бурятии при пожаре в частном доме пострадала девочка

В Бурятии при пожаре в частном доме пострадала семилетняя девочка

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЛАГОВЕЩЕНСК, 16 сен – РИА Новости. Маленькая девочка пострадала при пожаре в частном доме в Бурятии, её мать и двое мальчиков выбрались самостоятельно, сообщает МЧС России.
По данным ведомства, возгорание произошло в частном доме в поселке Хоринске. Мать была на кухне, а трое детей - в комнате. Женщина застала их, когда горел диван, помещение быстро заполнялось едким дымом.
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
В Ростовской области ликвидировали пожар на рынке
07:15
"Из жилья смогли выбраться мать и двое мальчиков 3 и 9 лет. Огнеборцы через окно спасли 7-летнюю девочку. Она госпитализирована", - говорится в сообщении.
Пожар оперативно ликвидирован на 3 квадратах. Причину произошедшего установят дознаватели МЧС России.
Место пожара, устроенного четырехлетним ребенком в удмуртском Глазове. 4 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
В Удмуртии четырехлетний ребенок устроил пожар в квартире
4 июля, 07:13
 
ПроисшествияРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Республика Бурятия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала