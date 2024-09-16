https://ria.ru/20240916/burjatija-1972897144.html
В Бурятии при пожаре в частном доме пострадала девочка
В Бурятии при пожаре в частном доме пострадала девочка - РИА Новости, 16.09.2024
В Бурятии при пожаре в частном доме пострадала девочка
Маленькая девочка пострадала при пожаре в частном доме в Бурятии, её мать и двое мальчиков выбрались самостоятельно, сообщает МЧС России. РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T09:15
2024-09-16T09:15
2024-09-16T09:15
происшествия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика бурятия
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 16 сен – РИА Новости. Маленькая девочка пострадала при пожаре в частном доме в Бурятии, её мать и двое мальчиков выбрались самостоятельно, сообщает МЧС России. По данным ведомства, возгорание произошло в частном доме в поселке Хоринске. Мать была на кухне, а трое детей - в комнате. Женщина застала их, когда горел диван, помещение быстро заполнялось едким дымом. "Из жилья смогли выбраться мать и двое мальчиков 3 и 9 лет. Огнеборцы через окно спасли 7-летнюю девочку. Она госпитализирована", - говорится в сообщении. Пожар оперативно ликвидирован на 3 квадратах. Причину произошедшего установят дознаватели МЧС России.
https://ria.ru/20240916/pozhar-1972887031.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика бурятия
Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Республика Бурятия
В Бурятии при пожаре в частном доме пострадала девочка
В Бурятии при пожаре в частном доме пострадала семилетняя девочка