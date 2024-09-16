https://ria.ru/20240916/burjatija-1972897144.html

В Бурятии при пожаре в частном доме пострадала девочка

В Бурятии при пожаре в частном доме пострадала девочка - РИА Новости, 16.09.2024

В Бурятии при пожаре в частном доме пострадала девочка

Маленькая девочка пострадала при пожаре в частном доме в Бурятии, её мать и двое мальчиков выбрались самостоятельно, сообщает МЧС России. РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T09:15

2024-09-16T09:15

2024-09-16T09:15

происшествия

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

республика бурятия

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 16 сен – РИА Новости. Маленькая девочка пострадала при пожаре в частном доме в Бурятии, её мать и двое мальчиков выбрались самостоятельно, сообщает МЧС России. По данным ведомства, возгорание произошло в частном доме в поселке Хоринске. Мать была на кухне, а трое детей - в комнате. Женщина застала их, когда горел диван, помещение быстро заполнялось едким дымом. "Из жилья смогли выбраться мать и двое мальчиков 3 и 9 лет. Огнеборцы через окно спасли 7-летнюю девочку. Она госпитализирована", - говорится в сообщении. Пожар оперативно ликвидирован на 3 квадратах. Причину произошедшего установят дознаватели МЧС России.

https://ria.ru/20240916/pozhar-1972887031.html

https://ria.ru/20240704/pozhar-1957254707.html

россия

республика бурятия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика бурятия