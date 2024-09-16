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В посольстве России в Лондоне осудили выпады главы МИД Британии
В посольстве России в Лондоне осудили выпады главы МИД Британии - РИА Новости, 16.09.2024
В посольстве России в Лондоне осудили выпады главы МИД Британии
Выпады министра иностранных дел Великобритании Дэвида Лэмми, ранее упрекнувшего руководство России в "империалистическом фашизме", оскорбляют память тех, кто... РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T20:01
2024-09-16T20:01
2024-09-16T20:01
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Выпады министра иностранных дел Великобритании Дэвида Лэмми, ранее упрекнувшего руководство России в "империалистическом фашизме", оскорбляют память тех, кто сражался с "коричневой чумой" (фашизмом), говорится в комментарии посольства РФ в Лондоне, переданном в распоряжение РИА Новости. "Своими выпадами Д. Лэмми оскорбляет не столько руководство нашей страны, сколько память всех тех, кто сражался с "коричневой чумой" в годы Второй мировой войны, включая своих же соотечественников. При этом далеко не в первый раз заставляет усомниться в реальном понимании им самим используемой терминологии", - заявили в дипмиссии. Как отметили в диппредставительстве, главе британского внешнеполитического ведомства в этой связи следует обратить внимание на украинских боевиков, которые воюют под нацистскими штандартами и с фашистскими шевронами. В посольстве добавили, что "зацикленность" Лэмми на том, чтобы клеймить "фашистами" идеологических оппонентов без разбора, уже вызывала недоумение, в частности у союзников Британии, однако его пребывание на посту главы МИД должно накладывать ответственность, обязывая его соответствовать нормам дипломатической этики. "Что же касается обвинений в "империализме", то они звучат как минимум странно из уст министра иностранных дел Соединённого Королевства, имеющего богатую историю и опыт в этом плане", - заявили в диппредставительстве.
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в мире, россия, лондон
В посольстве России в Лондоне осудили выпады главы МИД Британии
Слова Дэвида Лэмми оскорбляют память тех, кто сражался с фашизмом
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Выпады министра иностранных дел Великобритании Дэвида Лэмми, ранее упрекнувшего руководство России в "империалистическом фашизме", оскорбляют память тех, кто сражался с "коричневой чумой" (фашизмом), говорится в комментарии посольства РФ в Лондоне, переданном в распоряжение РИА Новости.
"Своими выпадами Д. Лэмми оскорбляет не столько руководство нашей страны, сколько память всех тех, кто сражался с "коричневой чумой" в годы Второй мировой войны, включая своих же соотечественников. При этом далеко не в первый раз заставляет усомниться в реальном понимании им самим используемой терминологии", - заявили в дипмиссии.
Как отметили в диппредставительстве, главе британского внешнеполитического ведомства в этой связи следует обратить внимание на украинских боевиков, которые воюют под нацистскими штандартами и с фашистскими шевронами.
В посольстве добавили, что "зацикленность" Лэмми на том, чтобы клеймить "фашистами" идеологических оппонентов без разбора, уже вызывала недоумение, в частности у союзников Британии, однако его пребывание на посту главы МИД должно накладывать ответственность, обязывая его соответствовать нормам дипломатической этики.
"Что же касается обвинений в "империализме", то они звучат как минимум странно из уст министра иностранных дел Соединённого Королевства, имеющего богатую историю и опыт в этом плане", - заявили в диппредставительстве.