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ВСУ повредили около 130 квартир при утреннем обстреле Белгорода - РИА Новости, 16.09.2024
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19:25 16.09.2024 (обновлено: 20:34 16.09.2024)
https://ria.ru/20240916/belgorod-1973051862.html
ВСУ повредили около 130 квартир при утреннем обстреле Белгорода
ВСУ повредили около 130 квартир при утреннем обстреле Белгорода - РИА Новости, 16.09.2024
ВСУ повредили около 130 квартир при утреннем обстреле Белгорода
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале уточнил информацию об ущербе, нанесенном ВСУ при обстреле Белгорода и Белгородского... РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T19:25
2024-09-16T20:34
белгород
вооруженные силы украины
происшествия
белгородский район
белгородская область
вячеслав гладков
россия
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БЕЛГОРОД, 16 сен - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале уточнил информацию об ущербе, нанесенном ВСУ при обстреле Белгорода и Белгородского района утром в понедельник, по его словам, от него пострадали почти 130 квартир в 44 многоквартирных домах."В городе Белгород повреждены 96 квартир в 40 МКД, 11 частных домовладений, 66 автомобилей, нежилое помещение и пять торговых объектов. В Белгородском районе повреждены 33 квартиры в четырех МКД, 15 частных домовладений, 8 надворных построек, 48 автомобилей, четыре торговых объекта и остекление в храме", - уточнил глава области.
https://ria.ru/20240916/belgorod-1973009810.html
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белгородский район
белгородская область
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белгород, вооруженные силы украины, происшествия, белгородский район, белгородская область, вячеслав гладков, россия
Белгород, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Белгородский район, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Россия
ВСУ повредили около 130 квартир при утреннем обстреле Белгорода

Гладков: при обстреле Белгорода и района пострадали более ста квартир в 44 домах

© Фото : РИА НовостиПоследствия обстрела Белгорода
Последствия обстрела Белгорода - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© Фото : РИА Новости
Последствия обстрела Белгорода
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 16 сен - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале уточнил информацию об ущербе, нанесенном ВСУ при обстреле Белгорода и Белгородского района утром в понедельник, по его словам, от него пострадали почти 130 квартир в 44 многоквартирных домах.
"В городе Белгород повреждены 96 квартир в 40 МКД, 11 частных домовладений, 66 автомобилей, нежилое помещение и пять торговых объектов. В Белгородском районе повреждены 33 квартиры в четырех МКД, 15 частных домовладений, 8 надворных построек, 48 автомобилей, четыре торговых объекта и остекление в храме", - уточнил глава области.
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БелгородВооруженные силы УкраиныПроисшествияБелгородский районБелгородская областьВячеслав ГладковРоссия
 
 
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