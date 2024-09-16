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ВСУ повредили около 130 квартир при утреннем обстреле Белгорода
ВСУ повредили около 130 квартир при утреннем обстреле Белгорода - РИА Новости, 16.09.2024
ВСУ повредили около 130 квартир при утреннем обстреле Белгорода
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале уточнил информацию об ущербе, нанесенном ВСУ при обстреле Белгорода и Белгородского... РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T19:25
2024-09-16T19:25
2024-09-16T20:34
белгород
вооруженные силы украины
происшествия
белгородский район
белгородская область
вячеслав гладков
россия
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БЕЛГОРОД, 16 сен - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале уточнил информацию об ущербе, нанесенном ВСУ при обстреле Белгорода и Белгородского района утром в понедельник, по его словам, от него пострадали почти 130 квартир в 44 многоквартирных домах."В городе Белгород повреждены 96 квартир в 40 МКД, 11 частных домовладений, 66 автомобилей, нежилое помещение и пять торговых объектов. В Белгородском районе повреждены 33 квартиры в четырех МКД, 15 частных домовладений, 8 надворных построек, 48 автомобилей, четыре торговых объекта и остекление в храме", - уточнил глава области.
https://ria.ru/20240916/belgorod-1973009810.html
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белгород, вооруженные силы украины, происшествия, белгородский район, белгородская область, вячеслав гладков, россия
Белгород, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Белгородский район, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Россия
ВСУ повредили около 130 квартир при утреннем обстреле Белгорода
Гладков: при обстреле Белгорода и района пострадали более ста квартир в 44 домах