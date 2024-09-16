https://ria.ru/20240916/belgorod-1973051862.html

ВСУ повредили около 130 квартир при утреннем обстреле Белгорода

ВСУ повредили около 130 квартир при утреннем обстреле Белгорода - РИА Новости, 16.09.2024

ВСУ повредили около 130 квартир при утреннем обстреле Белгорода

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале уточнил информацию об ущербе, нанесенном ВСУ при обстреле Белгорода и Белгородского... РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T19:25

2024-09-16T19:25

2024-09-16T20:34

белгород

вооруженные силы украины

происшествия

белгородский район

белгородская область

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 16 сен - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале уточнил информацию об ущербе, нанесенном ВСУ при обстреле Белгорода и Белгородского района утром в понедельник, по его словам, от него пострадали почти 130 квартир в 44 многоквартирных домах."В городе Белгород повреждены 96 квартир в 40 МКД, 11 частных домовладений, 66 автомобилей, нежилое помещение и пять торговых объектов. В Белгородском районе повреждены 33 квартиры в четырех МКД, 15 частных домовладений, 8 надворных построек, 48 автомобилей, четыре торговых объекта и остекление в храме", - уточнил глава области.

https://ria.ru/20240916/belgorod-1973009810.html

белгород

белгородский район

белгородская область

россия

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белгород, вооруженные силы украины, происшествия, белгородский район, белгородская область, вячеслав гладков, россия