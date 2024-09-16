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В Австрии три человека погибли из-за наводнений - РИА Новости, 16.09.2024
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14:06 16.09.2024
https://ria.ru/20240916/avstriya-1972962023.html
В Австрии три человека погибли из-за наводнений
В Австрии три человека погибли из-за наводнений - РИА Новости, 16.09.2024
В Австрии три человека погибли из-за наводнений
Наводнения в Нижней Австрии унесли жизнь трех человек: в воскресенье погиб пожарный во время спасательной операции, а в понедельник из-за проникновения воды в... РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T14:06
2024-09-16T14:06
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ВЕНА, 16 сен - РИА Новости. Наводнения в Нижней Австрии унесли жизнь трех человек: в воскресенье погиб пожарный во время спасательной операции, а в понедельник из-за проникновения воды в жилые дома погибли еще двое мужчин, сообщил австрийский телеканал ORF. "Оба мужчины погибли в своих домах в Хёберсдорфе (округ Корнебург) и Унтерграфендорфе (округ Санкт-Пёльтен)", - сообщает телеканал со ссылкой на полицию. Уточняется, что речь идет о 70-летнем и 80-летнем мужчинах, ставших жертвами проникновения воды в их дома. Кроме того, по данным телеканала, в воскресенье стало известно о гибели пожарного в Руст-им-Тюльнерфельде в коммуне Михельхаузен (округ Тюльн) в ходе его службы. Как сообщалось ранее, после продолжительной жары в конце августа-начале сентября, когда воздух прогревался до свыше 30 градусов, в Австрию пришли дожди и резкое похолодание. Во многих регионах страны подтопления. По словам синоптиков, впервые за всю историю наблюдений в сентябре в Мариацелле в федеральной земле Штирия выпал снег, хотя несколько дней назад там был зафиксирован тепловой рекорд. В понедельник, согласно прогнозам, по всей республике вновь ожидаются сильные дожди. Ситуация остается напряженной, особенно в Нижней Австрии. По данным глава группы по урегулированию кризиса в Нижней Австрии Штефана Пернкопфа, в этой федеральной земле высок риск прорыва плотин.
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в мире, австрия
В мире, Австрия
В Австрии три человека погибли из-за наводнений

ORF: наводнения в Нижней Австрии унесли жизни трех человек

© AP Photo / Heinz-Peter BaderПодтопления в Вене
Подтопления в Вене - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© AP Photo / Heinz-Peter Bader
Подтопления в Вене
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ВЕНА, 16 сен - РИА Новости. Наводнения в Нижней Австрии унесли жизнь трех человек: в воскресенье погиб пожарный во время спасательной операции, а в понедельник из-за проникновения воды в жилые дома погибли еще двое мужчин, сообщил австрийский телеканал ORF.
"Оба мужчины погибли в своих домах в Хёберсдорфе (округ Корнебург) и Унтерграфендорфе (округ Санкт-Пёльтен)", - сообщает телеканал со ссылкой на полицию.
Уточняется, что речь идет о 70-летнем и 80-летнем мужчинах, ставших жертвами проникновения воды в их дома.
Кроме того, по данным телеканала, в воскресенье стало известно о гибели пожарного в Руст-им-Тюльнерфельде в коммуне Михельхаузен (округ Тюльн) в ходе его службы.
Как сообщалось ранее, после продолжительной жары в конце августа-начале сентября, когда воздух прогревался до свыше 30 градусов, в Австрию пришли дожди и резкое похолодание. Во многих регионах страны подтопления. По словам синоптиков, впервые за всю историю наблюдений в сентябре в Мариацелле в федеральной земле Штирия выпал снег, хотя несколько дней назад там был зафиксирован тепловой рекорд. В понедельник, согласно прогнозам, по всей республике вновь ожидаются сильные дожди. Ситуация остается напряженной, особенно в Нижней Австрии. По данным глава группы по урегулированию кризиса в Нижней Австрии Штефана Пернкопфа, в этой федеральной земле высок риск прорыва плотин.
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