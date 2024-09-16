https://ria.ru/20240916/avstriya-1972962023.html

В Австрии три человека погибли из-за наводнений

В Австрии три человека погибли из-за наводнений - РИА Новости, 16.09.2024

В Австрии три человека погибли из-за наводнений

Наводнения в Нижней Австрии унесли жизнь трех человек: в воскресенье погиб пожарный во время спасательной операции, а в понедельник из-за проникновения воды в... РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T14:06

2024-09-16T14:06

2024-09-16T14:06

в мире

австрия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/10/1972961687_0:286:3134:2048_1920x0_80_0_0_a4b306df8493a4249fe35106b675907a.jpg

ВЕНА, 16 сен - РИА Новости. Наводнения в Нижней Австрии унесли жизнь трех человек: в воскресенье погиб пожарный во время спасательной операции, а в понедельник из-за проникновения воды в жилые дома погибли еще двое мужчин, сообщил австрийский телеканал ORF. "Оба мужчины погибли в своих домах в Хёберсдорфе (округ Корнебург) и Унтерграфендорфе (округ Санкт-Пёльтен)", - сообщает телеканал со ссылкой на полицию. Уточняется, что речь идет о 70-летнем и 80-летнем мужчинах, ставших жертвами проникновения воды в их дома. Кроме того, по данным телеканала, в воскресенье стало известно о гибели пожарного в Руст-им-Тюльнерфельде в коммуне Михельхаузен (округ Тюльн) в ходе его службы. Как сообщалось ранее, после продолжительной жары в конце августа-начале сентября, когда воздух прогревался до свыше 30 градусов, в Австрию пришли дожди и резкое похолодание. Во многих регионах страны подтопления. По словам синоптиков, впервые за всю историю наблюдений в сентябре в Мариацелле в федеральной земле Штирия выпал снег, хотя несколько дней назад там был зафиксирован тепловой рекорд. В понедельник, согласно прогнозам, по всей республике вновь ожидаются сильные дожди. Ситуация остается напряженной, особенно в Нижней Австрии. По данным глава группы по урегулированию кризиса в Нижней Австрии Штефана Пернкопфа, в этой федеральной земле высок риск прорыва плотин.

https://ria.ru/20240916/evropa-1972955762.html

австрия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, австрия