В Австрии три человека погибли из-за наводнений
ORF: наводнения в Нижней Австрии унесли жизни трех человек
© AP Photo / Heinz-Peter BaderПодтопления в Вене
© AP Photo / Heinz-Peter Bader
Подтопления в Вене
ВЕНА, 16 сен - РИА Новости. Наводнения в Нижней Австрии унесли жизнь трех человек: в воскресенье погиб пожарный во время спасательной операции, а в понедельник из-за проникновения воды в жилые дома погибли еще двое мужчин, сообщил австрийский телеканал ORF.
"Оба мужчины погибли в своих домах в Хёберсдорфе (округ Корнебург) и Унтерграфендорфе (округ Санкт-Пёльтен)", - сообщает телеканал со ссылкой на полицию.
Уточняется, что речь идет о 70-летнем и 80-летнем мужчинах, ставших жертвами проникновения воды в их дома.
Кроме того, по данным телеканала, в воскресенье стало известно о гибели пожарного в Руст-им-Тюльнерфельде в коммуне Михельхаузен (округ Тюльн) в ходе его службы.
Как сообщалось ранее, после продолжительной жары в конце августа-начале сентября, когда воздух прогревался до свыше 30 градусов, в Австрию пришли дожди и резкое похолодание. Во многих регионах страны подтопления. По словам синоптиков, впервые за всю историю наблюдений в сентябре в Мариацелле в федеральной земле Штирия выпал снег, хотя несколько дней назад там был зафиксирован тепловой рекорд. В понедельник, согласно прогнозам, по всей республике вновь ожидаются сильные дожди. Ситуация остается напряженной, особенно в Нижней Австрии. По данным глава группы по урегулированию кризиса в Нижней Австрии Штефана Пернкопфа, в этой федеральной земле высок риск прорыва плотин.