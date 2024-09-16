https://ria.ru/20240916/artilleriya-1972881705.html
Российские десантники уничтожили скопление ВСУ в Курской области
Российские десантники уничтожили скопление ВСУ в Курской области - РИА Новости, 16.09.2024
Российские десантники уничтожили скопление ВСУ в Курской области
Расчеты самоходных орудий 2С9 "Нона-С" Воздушно-десантных войск уничтожили скопление военнослужащих ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщили... РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T05:05
2024-09-16T05:05
2024-09-16T05:05
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ЛУГАНСК, 16 сен - РИА Новости. Расчеты самоходных орудий 2С9 "Нона-С" Воздушно-десантных войск уничтожили скопление военнослужащих ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Подразделения 120-миллиметровых самоходных орудий 2С9 "Нона-С" российских десантников постоянно ведут боевую работу по уничтожению живой силы и боевой техники ВСУ, вторгшихся в приграничные районы Курской области", - сообщили в Минобороны. Уточняется, что цели были выявлены в ходе воздушной разведки, разведчики-десантники обнаружили в лесопосадке опорный пункт ВСУ с военнослужащими. "Командованием воздушно-десантного соединения было принято решение штурмом овладеть позициями националистов. Непосредственно перед штурмом опорного пункта был нанесен артиллерийский удар по позициям боевиков", - говорится в сообщении. Уточняется, что в ходе артудара артиллеристы уничтожили до отделения ВСУ.
https://ria.ru/20240915/ukraina-1972857275.html
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курская область, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Российские десантники уничтожили скопление ВСУ в Курской области
МО: расчеты "Нона-С" уничтожили скопление украинских военных в Курской области
ЛУГАНСК, 16 сен - РИА Новости. Расчеты самоходных орудий 2С9 "Нона-С" Воздушно-десантных войск уничтожили скопление военнослужащих ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"Подразделения 120-миллиметровых самоходных орудий 2С9 "Нона-С" российских десантников постоянно ведут боевую работу по уничтожению живой силы и боевой техники ВСУ, вторгшихся в приграничные районы Курской области", - сообщили в Минобороны.
Уточняется, что цели были выявлены в ходе воздушной разведки, разведчики-десантники обнаружили в лесопосадке опорный пункт ВСУ с военнослужащими.
"Командованием воздушно-десантного соединения было принято решение штурмом овладеть позициями националистов. Непосредственно перед штурмом опорного пункта был нанесен артиллерийский удар по позициям боевиков", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в ходе артудара артиллеристы уничтожили до отделения ВСУ.