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Запад хочет лишить Армению истории, заявил лидер оппозиции - РИА Новости, 16.09.2024
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07:32 16.09.2024
https://ria.ru/20240916/armeniya-1972887458.html
Запад хочет лишить Армению истории, заявил лидер оппозиции
Запад хочет лишить Армению истории, заявил лидер оппозиции - РИА Новости, 16.09.2024
Запад хочет лишить Армению истории, заявил лидер оппозиции
Запад хочет лишить Армению своей истории с помощью образования, заявил РИА Новости лидер оппозиционного блока "Мать Армения" Андраник Теванян во время визита в... РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T07:32
2024-09-16T07:32
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ДОНЕЦК, 16 сен – РИА Новости. Запад хочет лишить Армению своей истории с помощью образования, заявил РИА Новости лидер оппозиционного блока "Мать Армения" Андраник Теванян во время визита в Донецкую Народную Республику. "Нас хотят лишить своей истории, так же и с помощью образования, но, если глубоко посмотреть какая политика должно быть в государстве - это образование, это духовное развитие, ну и, естественно, это обороноспособность" - сказал лидер оппозиционного блока Армении. Как отметил собеседник, после развала Советского Союза первый удар противника пришелся именно по системе образования, который впоследствии повлиял на уровень развития людей, а это привело к известным негативным последствиям во всех постсоветских республиках. По его словам, народ Армении не хочет, чтобы Запад её использовал в своих интересах. В качестве примера он привел Грузинско-осетинский конфликт 2008 года. "Мы не против запада, мы не враги, мы не объявляем войну, но мы защищаем свои интересы и не хотим, чтобы нас использовали", - сказал в заключении Теванян.
https://ria.ru/20240912/lukashenko-1972386091.html
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в мире, армения, донецкая народная республика, россия
В мире, Армения, Донецкая Народная Республика, Россия
Запад хочет лишить Армению истории, заявил лидер оппозиции

Оппозиционер Теванян: Запад хочет лишить Армению истории с помощью образования

© Sputnik / Асатур Есаянц | Перейти в медиабанкАндраник Теванян выступает на митинге оппозиции на площади Республики в Ереване
Андраник Теванян выступает на митинге оппозиции на площади Республики в Ереване - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в медиабанк
Андраник Теванян выступает на митинге оппозиции на площади Республики в Ереване. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 16 сен – РИА Новости. Запад хочет лишить Армению своей истории с помощью образования, заявил РИА Новости лидер оппозиционного блока "Мать Армения" Андраник Теванян во время визита в Донецкую Народную Республику.
"Нас хотят лишить своей истории, так же и с помощью образования, но, если глубоко посмотреть какая политика должно быть в государстве - это образование, это духовное развитие, ну и, естественно, это обороноспособность" - сказал лидер оппозиционного блока Армении.
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12 сентября, 21:03
Как отметил собеседник, после развала Советского Союза первый удар противника пришелся именно по системе образования, который впоследствии повлиял на уровень развития людей, а это привело к известным негативным последствиям во всех постсоветских республиках. По его словам, народ Армении не хочет, чтобы Запад её использовал в своих интересах. В качестве примера он привел Грузинско-осетинский конфликт 2008 года.
"Мы не против запада, мы не враги, мы не объявляем войну, но мы защищаем свои интересы и не хотим, чтобы нас использовали", - сказал в заключении Теванян.
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