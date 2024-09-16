https://ria.ru/20240916/aktivy-1972870243.html

ЕК предложит проект по кредиту Киеву с погашением из российских активов

ЕК предложит проект по кредиту Киеву с погашением из российских активов - РИА Новости, 16.09.2024

ЕК предложит проект по кредиту Киеву с погашением из российских активов

Европейская комиссия, возможно, представит в понедельник постоянным представителям стран-членов Евросоюза свое предложение по кредиту для Киева на военную... РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T00:38

2024-09-16T00:38

2024-09-16T00:38

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БРЮССЕЛЬ, 16 сен — РИА Новости. Европейская комиссия, возможно, представит в понедельник постоянным представителям стран-членов Евросоюза свое предложение по кредиту для Киева на военную помощь с погашением из доходов от замороженных суверенных российских активов. Заседание постпредов пройдет в понедельник в десять утра по местному времени (11.00 мск). В опубликованной повестке указано, что среди возможных тем для обсуждения числится "Использование чрезвычайных доходов от иммобилизованных российских активов для погашения и обслуживания кредитов". Ранее эта тема несколько раз исключалась из повестки заседаний постпредов из-за того, что ЕК не могла завершить подготовку документа. При этом в Еврокомиссии, комментируя РИА Новости ситуацию, заявили, что предложение еще не готово и работа над ним продолжается. Собеседник агентства подчеркнул, что ЕС и страны G7 намерены предоставить Украине такой кредит до конца года. Ожидается, что в ходе обсуждения постпреды заслушают Еврокомиссию по ее кредитному предложению. При этом западные СМИ сообщали о разногласиях между странами ЕС и США по вопросу гарантий этого кредита. В частности, Вашингтон якобы настаивает на том, чтобы ЕС сделал заморозку этих средств бессрочной, гарантировав таким образом их использование для погашения кредита Киеву. Однако среди стран ЕС, где хранится большая часть замороженных российских средств, пока нет единого мнения по этому вопросу. СМИ сообщали, что Еврокомиссия, вероятно, все же предложит зафиксировать заморозку активов на срок до пяти лет. В июле этого года еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони сообщил, что Европейская комиссия в срочном порядке готовит свое предложение по кредиту Киеву на 50 миллиардов долларов с погашением за счет доходов от замороженных активов России, но под гарантии резерва бюджета Евросоюза. Он заявил о желании ЕК подготовить такое предложение в кратчайшие сроки, поскольку предлагаемый комиссией механизм базируется на гарантиях резерва бюджета ЕС, который, по его словам, можно использовать только до конца текущего года. После официального внесения Еврокомиссией предложения оно поступит на обсуждение в трехстороннем формате с участием ЕК, Совета ЕС и Европарламента. Затем потребуются еще формальные процедуры утверждения на пленарной сессии ЕП. После начала российской военной операции на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов России примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Ранее "большая семерка" согласовала выделение Украине кредита в 50 миллиардов долларов, который будет возмещаться за счет процентов с замороженных на Западе российских активов. В МИД называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе. По его словам, у Москвы тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России. Некоторое время назад, по данным СМИ, Саудовская Аравия предупредила страны "большой семерки", что может распродать приобретенные ею долговые обязательства некоторых европейских государств в случае, если G7 примет решение об изъятии замороженных активов России на сумму около 300 миллиардов долларов. По имеющимся данным, минфин Саудовской Аравии уведомил некоторых коллег из "большой семерки" о несогласии королевства с инициативой об изъятии российских активов. При этом не уточнялось, действовала ли Саудовская Аравия из собственных интересов или из солидарности с Россией. СМИ также указывали, что европейские чиновники якобы были обеспокоены тем, что другие страны могли бы последовать примеру Саудовской Аравии. При этом в Еврокомиссии заявили, что не комментируют сообщения о намерении Саудовской Аравии продать долговые обязательства стран ЕС. В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль слышал о намерении Саудовской Аравии продать долговые обязательства стран ЕС в случае изъятия российских активов. Он также напомнил, что Москва давно указывала на то, что "незаконные попытки ограбить Россию, тем или иным образом", так или иначе "приведут к огромному ущербу международной финансовой системы" и заставят задуматься многие страны о судьбе их собственных средств.

https://ria.ru/20240725/aktivy-1961852982.html

https://ria.ru/20240521/aktivy-1947539664.html

https://radiosputnik.ru/20240621/es-1954524645.html

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в мире, россия, киев, g7, сергей лавров, евросоюз, еврокомиссия, санкции в отношении россии