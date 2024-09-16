https://ria.ru/20240916/akhmat-1972870658.html

Спецназ "Ахмат" за сутки уничтожил САУ и миномет ВСУ в Курской области

Спецназ "Ахмат" за сутки уничтожил САУ и миномет ВСУ в Курской области - РИА Новости, 16.09.2024

Спецназ "Ахмат" за сутки уничтожил САУ и миномет ВСУ в Курской области

Спецназ "Ахмат" уничтожил артиллерийскую установку, миномет и несколько гексакоптеров "Баба-Яга" в Курской области, сообщил командир спецназа "Ахмат",... РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T00:47

2024-09-16T00:47

2024-09-16T00:47

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

курская область

брянская область

апты алаудинов

владимир путин

валерий герасимов

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Спецназ "Ахмат" уничтожил артиллерийскую установку, миномет и несколько гексакоптеров "Баба-Яга" в Курской области, сообщил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов. "Суджанское направление особых изменений в линии боевого соприкосновения не претерпело за сегодняшний день. Подразделения совместными усилиями уничтожили несколько единиц техники. Артиллерийскую установку, миномет, несколько гексакоптеров, "Баба-Яга" мы их называем, ну и боевой расчет "Бабы-Яги" тоже уничтожен нашими ребятами сегодня. Хорошо поработали, молодцы. В общей сложности участок наш остается стабильным. Противник там где-то пытается закрепиться, где находим его - уничтожаем", - сказал он на видео, опубликованном в его Telegram-канале. Также Алаудинов отметил зачистку от ВСУ села Борки в Курской области. "Начала вырисовываться картина с нашим правым флангом. Хочу отметить подразделение "АрБат". бойцов 810-й бригады, один из батальонов, зачистили до конца населенный пункт Борки и закрепились полностью в нем. Если отмечать тот участок, где вчера противник произвел прорыв нашей границы и устремился в направлении Веселого, тоже надо сказать, что противник там был остановлен. И сегодня весь день шло планомерное его уничтожение", - добавил он. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 15 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 13,4 тысячи военных, 113 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240916/vsu-1972867676.html

https://ria.ru/20240915/ukraina-1972857275.html

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