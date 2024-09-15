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СМИ: Зеленский поедет в США просить Байдена разрешить удары по России - РИА Новости, 15.09.2024
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01:29 15.09.2024 (обновлено: 03:22 15.09.2024)
https://ria.ru/20240915/zelenskiy-1972768190.html
СМИ: Зеленский поедет в США просить Байдена разрешить удары по России
СМИ: Зеленский поедет в США просить Байдена разрешить удары по России - РИА Новости, 15.09.2024
СМИ: Зеленский поедет в США просить Байдена разрешить удары по России
Владимир Зеленский намерен отправиться в США, чтобы лично просить у американского президента Джо Байдена разрешения наносить удары вглубь России дальнобойным... РИА Новости, 15.09.2024
2024-09-15T01:29
2024-09-15T03:22
в мире
россия
владимир зеленский
сша
джо байден
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский намерен отправиться в США, чтобы лично просить у американского президента Джо Байдена разрешения наносить удары вглубь России дальнобойным западным оружием, сообщило немецкое издание Bild."Зеленский в ближайшие несколько недель отправится в США и представит там свою стратегию как президенту США Джо Байдену, так и кандидатам в президенты Камале Харрис и Дональду Трампу", — говорится в публикации.По информации СМИ, в Вашингтоне глава киевского режима собирается просить разрешения на применение западного дальнобойного оружия для ударов вглубь территории России.Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что страны Североатлантического альянса сейчас не просто обсуждают возможность использования Киевом западных дальнобойных ракет, по сути, они думают о том, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт.Он добавил, что прямое участие государств НАТО в боевых действиях меняет их суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее.До этого издание Guardian со ссылкой на источники в британском руководстве утверждало, что решение дать возможность Киеву бить ракетами Storm Shadow по целям в глубине территории России уже принято, но официально о нем в ближайшие дни объявлять не будут.
https://ria.ru/20240914/ukraina-1972644651.html
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в мире, россия, владимир зеленский, сша, джо байден
В мире, Россия, Владимир Зеленский, США, Джо Байден
СМИ: Зеленский поедет в США просить Байдена разрешить удары по России

Bild: Зеленский отправится в США с целью попросить разрешения на удары вглубь РФ

© AP Photo / Jacob KingВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.09.2024
© AP Photo / Jacob King
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский намерен отправиться в США, чтобы лично просить у американского президента Джо Байдена разрешения наносить удары вглубь России дальнобойным западным оружием, сообщило немецкое издание Bild.
"Зеленский в ближайшие несколько недель отправится в США и представит там свою стратегию как президенту США Джо Байдену, так и кандидатам в президенты Камале Харрис и Дональду Трампу", — говорится в публикации.
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По информации СМИ, в Вашингтоне глава киевского режима собирается просить разрешения на применение западного дальнобойного оружия для ударов вглубь территории России.
Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что страны Североатлантического альянса сейчас не просто обсуждают возможность использования Киевом западных дальнобойных ракет, по сути, они думают о том, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт.
Он добавил, что прямое участие государств НАТО в боевых действиях меняет их суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее.
До этого издание Guardian со ссылкой на источники в британском руководстве утверждало, что решение дать возможность Киеву бить ракетами Storm Shadow по целям в глубине территории России уже принято, но официально о нем в ближайшие дни объявлять не будут.
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