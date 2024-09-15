https://ria.ru/20240915/zalozhniki-1972834455.html

ЦАХАЛ завершил расследование гибели трех заложников в секторе Газа в ноябре

ЦАХАЛ завершил расследование гибели трех заложников в секторе Газа в ноябре - РИА Новости, 15.09.2024

ЦАХАЛ завершил расследование гибели трех заложников в секторе Газа в ноябре

Три заложника, чьи тела обнаружили в секторе Газа в декабре прошлого года, вероятнее всего, погибли после авиаудара ЦАХАЛ, следует из результатов расследования... РИА Новости, 15.09.2024

2024-09-15T17:40

2024-09-15T17:40

2024-09-15T18:25

в мире

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

израиль

армия обороны израиля (цахал)

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ТЕЛЬ-АВИВ, 15 сен — РИА Новости. Три заложника, чьи тела обнаружили в секторе Газа в декабре прошлого года, вероятнее всего, погибли после авиаудара ЦАХАЛ, следует из результатов расследования израильской армии."Все трое, скорее всего, погибли из-за последствий авиаудара ЦАХАЛ во время ликвидации командира северного подразделения ХАМАС Ахмада Андура 10 ноября 2023 года. Это весьма вероятная оценка, но обстоятельства их смерти не могут быть установлены с абсолютной уверенностью", — говорится в заявлении.Как отметили израильские военные, эти выводы были сделаны с учетом всех данных, включая место, где обнаружили тела, заключение судмедэкспертов, исследование эффективности примененных боеприпасов. Согласно расследованию, три заложника содержались в туннельном комплексе, из которого действовал Андур. При этом утверждается, что в ЦАХАЛ располагали данными об их нахождении в другом месте.На этой неделе 12-й канал израильского телевидения сообщил, что тела Ника Бейзера, Рона Шермана и Элии Толедано нашли в том же туннеле, где в ноябре 2023-го ликвидировали Андура. При этом об обстоятельствах гибели этих людей в ЦАХАЛ якобы знали уже в феврале, но решили не обнародовать информацию.В израильской армии отвергли эти обвинения и пообещали представить выводы расследования. По данным Тель-Авиа, в плену у ХАМАС до сих пор остается 101 человек, включая тех, кого считают погибшими.

https://ria.ru/20240915/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240820/peregovory-1967113247.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, армия обороны израиля (цахал)