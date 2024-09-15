https://ria.ru/20240915/zalozhniki-1972834455.html
ЦАХАЛ завершил расследование гибели трех заложников в секторе Газа в ноябре
ЦАХАЛ завершил расследование гибели трех заложников в секторе Газа в ноябре - РИА Новости, 15.09.2024
ЦАХАЛ завершил расследование гибели трех заложников в секторе Газа в ноябре
Три заложника, чьи тела обнаружили в секторе Газа в декабре прошлого года, вероятнее всего, погибли после авиаудара ЦАХАЛ, следует из результатов расследования... РИА Новости, 15.09.2024
2024-09-15T17:40
2024-09-15T17:40
2024-09-15T18:25
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хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
израиль
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ТЕЛЬ-АВИВ, 15 сен — РИА Новости. Три заложника, чьи тела обнаружили в секторе Газа в декабре прошлого года, вероятнее всего, погибли после авиаудара ЦАХАЛ, следует из результатов расследования израильской армии."Все трое, скорее всего, погибли из-за последствий авиаудара ЦАХАЛ во время ликвидации командира северного подразделения ХАМАС Ахмада Андура 10 ноября 2023 года. Это весьма вероятная оценка, но обстоятельства их смерти не могут быть установлены с абсолютной уверенностью", — говорится в заявлении.Как отметили израильские военные, эти выводы были сделаны с учетом всех данных, включая место, где обнаружили тела, заключение судмедэкспертов, исследование эффективности примененных боеприпасов. Согласно расследованию, три заложника содержались в туннельном комплексе, из которого действовал Андур. При этом утверждается, что в ЦАХАЛ располагали данными об их нахождении в другом месте.На этой неделе 12-й канал израильского телевидения сообщил, что тела Ника Бейзера, Рона Шермана и Элии Толедано нашли в том же туннеле, где в ноябре 2023-го ликвидировали Андура. При этом об обстоятельствах гибели этих людей в ЦАХАЛ якобы знали уже в феврале, но решили не обнародовать информацию.В израильской армии отвергли эти обвинения и пообещали представить выводы расследования. По данным Тель-Авиа, в плену у ХАМАС до сих пор остается 101 человек, включая тех, кого считают погибшими.
https://ria.ru/20240915/konflikt-1915630213.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, армия обороны израиля (цахал)
В мире, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Израиль, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
ЦАХАЛ завершил расследование гибели трех заложников в секторе Газа в ноябре
ЦАХАЛ допустил причастность к гибели 3 заложников в Газе в ноябре 2023 года
ТЕЛЬ-АВИВ, 15 сен — РИА Новости. Три заложника, чьи тела обнаружили в секторе Газа в декабре прошлого года, вероятнее всего, погибли после авиаудара ЦАХАЛ, следует из результатов расследования израильской армии.
"Все трое, скорее всего, погибли из-за последствий авиаудара ЦАХАЛ во время ликвидации командира северного подразделения ХАМАС
Ахмада Андура 10 ноября 2023 года. Это весьма вероятная оценка, но обстоятельства их смерти не могут быть установлены с абсолютной уверенностью", — говорится в заявлении.
Как отметили израильские военные, эти выводы были сделаны с учетом всех данных, включая место, где обнаружили тела, заключение судмедэкспертов, исследование эффективности примененных боеприпасов.
Согласно расследованию, три заложника содержались в туннельном комплексе, из которого действовал Андур. При этом утверждается, что в ЦАХАЛ располагали данными об их нахождении в другом месте.
На этой неделе 12-й канал израильского телевидения сообщил, что тела Ника Бейзера, Рона Шермана и Элии Толедано нашли в том же туннеле, где в ноябре 2023-го ликвидировали Андура. При этом об обстоятельствах гибели этих людей в ЦАХАЛ якобы знали уже в феврале, но решили не обнародовать информацию.
В израильской армии отвергли эти обвинения и пообещали представить выводы расследования.
По данным Тель-Авиа, в плену у ХАМАС до сих пор остается 101 человек, включая тех, кого считают погибшими.