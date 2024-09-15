https://ria.ru/20240915/vzryvy-1972820300.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове - РИА Новости, 15.09.2024

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове

Серия взрывов прогремела в воскресенье в Харькове на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал "Общественное". РИА Новости, 15.09.2024

2024-09-15T15:28

2024-09-15T15:28

2024-09-15T15:28

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Серия взрывов прогремела в воскресенье в Харькове на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал "Общественное". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Харьковской области звучит воздушная тревога. "В Харькове звучит серия взрывов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Позднее информацию о взрывах подтвердил и глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240913/bouz-1972493521.html

харьков

украина

харьковская область

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