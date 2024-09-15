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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове - РИА Новости, 15.09.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове
Серия взрывов прогремела в воскресенье в Харькове на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал "Общественное". РИА Новости, 15.09.2024
2024-09-15T15:28
2024-09-15T15:28
2024-09-15T15:28
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Серия взрывов прогремела в воскресенье в Харькове на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал "Общественное". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Харьковской области звучит воздушная тревога. "В Харькове звучит серия взрывов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Позднее информацию о взрывах подтвердил и глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, Харьков, Украина, Харьковская область, В мире
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове
"Общественное": в Харькове прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги