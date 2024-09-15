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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киевской области
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киевской области - РИА Новости, 15.09.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киевской области
Взрывы прогремели в Киевской области на фоне воздушной тревоги, сообщило украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 15.09.2024
2024-09-15T22:19
2024-09-15T22:19
2024-09-15T22:19
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Взрывы прогремели в Киевской области на фоне воздушной тревоги, сообщило украинское издание "Страна.ua". "Сообщают о взрывах в Киевской области. Их слышат и киевляне", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Согласно онлайн-карте украинского министерства цифровой трансформации, в Киеве и Киевской области звучит воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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киевская область, россия, киев, дмитрий песков, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Киевская область, Россия, Киев, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, В мире
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киевской области
"Страна.ua": в Киевской области прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги