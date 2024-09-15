https://ria.ru/20240915/vzryvy--1972859224.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киевской области

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киевской области - РИА Новости, 15.09.2024

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киевской области

Взрывы прогремели в Киевской области на фоне воздушной тревоги, сообщило украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 15.09.2024

2024-09-15T22:19

2024-09-15T22:19

2024-09-15T22:19

специальная военная операция на украине

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киев

дмитрий песков

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Взрывы прогремели в Киевской области на фоне воздушной тревоги, сообщило украинское издание "Страна.ua". "Сообщают о взрывах в Киевской области. Их слышат и киевляне", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Согласно онлайн-карте украинского министерства цифровой трансформации, в Киеве и Киевской области звучит воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240911/bespilotniki-1971935130.html

киевская область

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киевская область, россия, киев, дмитрий песков, вооруженные силы украины, в мире