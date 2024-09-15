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Лукашенко надеется на личную встречу с Фицо в Белоруссии в ближайшее время
Лукашенко надеется на личную встречу с Фицо в Белоруссии в ближайшее время - РИА Новости, 15.09.2024
Лукашенко надеется на личную встречу с Фицо в Белоруссии в ближайшее время
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил премьер-министра Словакии Роберта Фицо с 60-летием и выразил надежду на личную встречу в ближайшее время в... РИА Новости, 15.09.2024
2024-09-15T07:24
2024-09-15T07:24
2024-09-15T07:24
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МИНСК, 15 сен — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил премьер-министра Словакии Роберта Фицо с 60-летием и выразил надежду на личную встречу в ближайшее время в Белоруссии, сообщает пресс-служба главы белорусского государства. "Выражаю слова благодарности за добрые пожелания по случаю моего юбилея и в свою очередь сердечно поздравляю Вас с 60-летием. В Беларуси знают и ценят целеустремленность и энергию, с которыми Вы много лет отстаиваете интересы своей страны", — говорится в поздравлении. По словам Лукашенко, принципиальность и стремление Фицо идти вперед, умение сплотить единомышленников, прямо и открыто высказывать свое мнение - важные качества настоящего государственного деятеля. "Надеюсь на личную встречу в ближайшее время для подробного обсуждения общих тем. Буду рад приветствовать Вас на белорусской земле", — говорится в поздравлении. Президент Белоруссии также поблагодарил премьера Словакии за теплый прием и гостеприимность, оказанные белорусской делегации во время празднования 80-летия Словацкого национального восстания. Лукашенко пожелал Фицо крепкого здоровья, долголетия и сил для служения на благо Словакии и ее народа.
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в мире, белоруссия, словакия, роберт фицо, александр лукашенко
В мире, Белоруссия, Словакия, Роберт Фицо, Александр Лукашенко
Лукашенко надеется на личную встречу с Фицо в Белоруссии в ближайшее время
Лукашенко надеется на личную встречу с Фицо в Белоруссии
МИНСК, 15 сен — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил премьер-министра Словакии Роберта Фицо с 60-летием и выразил надежду на личную встречу в ближайшее время в Белоруссии, сообщает пресс-служба главы белорусского государства.
«
"Выражаю слова благодарности за добрые пожелания по случаю моего юбилея и в свою очередь сердечно поздравляю Вас с 60-летием. В Беларуси знают и ценят целеустремленность и энергию, с которыми Вы много лет отстаиваете интересы своей страны", — говорится в поздравлении.
По словам Лукашенко, принципиальность и стремление Фицо идти вперед, умение сплотить единомышленников, прямо и открыто высказывать свое мнение - важные качества настоящего государственного деятеля. "Надеюсь на личную встречу в ближайшее время для подробного обсуждения общих тем. Буду рад приветствовать Вас на белорусской земле", — говорится в поздравлении.
Президент Белоруссии также поблагодарил премьера Словакии за теплый прием и гостеприимность, оказанные белорусской делегации во время празднования 80-летия Словацкого национального восстания.
Лукашенко пожелал Фицо крепкого здоровья, долголетия и сил для служения на благо Словакии и ее народа.