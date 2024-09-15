Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко надеется на личную встречу с Фицо в Белоруссии в ближайшее время - РИА Новости, 15.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:24 15.09.2024
https://ria.ru/20240915/vstrecha-1972777775.html
Лукашенко надеется на личную встречу с Фицо в Белоруссии в ближайшее время
Лукашенко надеется на личную встречу с Фицо в Белоруссии в ближайшее время - РИА Новости, 15.09.2024
Лукашенко надеется на личную встречу с Фицо в Белоруссии в ближайшее время
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил премьер-министра Словакии Роберта Фицо с 60-летием и выразил надежду на личную встречу в ближайшее время в... РИА Новости, 15.09.2024
2024-09-15T07:24
2024-09-15T07:24
в мире
белоруссия
словакия
роберт фицо
александр лукашенко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1d/1969308690_289:420:2155:1470_1920x0_80_0_0_25ad29c38ed165bb15898ba8fdabce8a.jpg
МИНСК, 15 сен — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил премьер-министра Словакии Роберта Фицо с 60-летием и выразил надежду на личную встречу в ближайшее время в Белоруссии, сообщает пресс-служба главы белорусского государства. "Выражаю слова благодарности за добрые пожелания по случаю моего юбилея и в свою очередь сердечно поздравляю Вас с 60-летием. В Беларуси знают и ценят целеустремленность и энергию, с которыми Вы много лет отстаиваете интересы своей страны", — говорится в поздравлении. По словам Лукашенко, принципиальность и стремление Фицо идти вперед, умение сплотить единомышленников, прямо и открыто высказывать свое мнение - важные качества настоящего государственного деятеля. "Надеюсь на личную встречу в ближайшее время для подробного обсуждения общих тем. Буду рад приветствовать Вас на белорусской земле", — говорится в поздравлении. Президент Белоруссии также поблагодарил премьера Словакии за теплый прием и гостеприимность, оказанные белорусской делегации во время празднования 80-летия Словацкого национального восстания. Лукашенко пожелал Фицо крепкого здоровья, долголетия и сил для служения на благо Словакии и ее народа.
https://ria.ru/20240909/ukraina-1971625862.html
белоруссия
словакия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1d/1969308690_540:365:2299:1685_1920x0_80_0_0_76920e36eee8f6071d843be0e7789596.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, белоруссия, словакия, роберт фицо, александр лукашенко
В мире, Белоруссия, Словакия, Роберт Фицо, Александр Лукашенко
Лукашенко надеется на личную встречу с Фицо в Белоруссии в ближайшее время

Лукашенко надеется на личную встречу с Фицо в Белоруссии

© РИА Новости / Пресс-служба президента Республики Беларусь | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 15.09.2024
© РИА Новости / Пресс-служба президента Республики Беларусь
Перейти в медиабанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 15 сен — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил премьер-министра Словакии Роберта Фицо с 60-летием и выразил надежду на личную встречу в ближайшее время в Белоруссии, сообщает пресс-служба главы белорусского государства.
«
"Выражаю слова благодарности за добрые пожелания по случаю моего юбилея и в свою очередь сердечно поздравляю Вас с 60-летием. В Беларуси знают и ценят целеустремленность и энергию, с которыми Вы много лет отстаиваете интересы своей страны", — говорится в поздравлении.
По словам Лукашенко, принципиальность и стремление Фицо идти вперед, умение сплотить единомышленников, прямо и открыто высказывать свое мнение - важные качества настоящего государственного деятеля. "Надеюсь на личную встречу в ближайшее время для подробного обсуждения общих тем. Буду рад приветствовать Вас на белорусской земле", — говорится в поздравлении.
Президент Белоруссии также поблагодарил премьера Словакии за теплый прием и гостеприимность, оказанные белорусской делегации во время празднования 80-летия Словацкого национального восстания.
Лукашенко пожелал Фицо крепкого здоровья, долголетия и сил для служения на благо Словакии и ее народа.
Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
"Молча терпим". Фицо сделал заявление о воюющих за Украину нацистах
9 сентября, 15:39
 
В миреБелоруссияСловакияРоберт ФицоАлександр Лукашенко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала