https://ria.ru/20240915/voditel-1972787685.html

В Приморье водитель маршрутки умер за рулем во время движения

В Приморье водитель маршрутки умер за рулем во время движения - РИА Новости, 15.09.2024

В Приморье водитель маршрутки умер за рулем во время движения

Водитель маршрутки умер за рулем во время движения, после чего неуправляемый автобус столкнулся с двумя автомобилями в Приморье, пассажиры не пострадали,... РИА Новости, 15.09.2024

2024-09-15T09:55

2024-09-15T09:55

2024-09-15T09:55

происшествия

владивосток

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 15 сен – РИА Новости. Водитель маршрутки умер за рулем во время движения, после чего неуправляемый автобус столкнулся с двумя автомобилями в Приморье, пассажиры не пострадали, сообщает краевая полиция. Отмечается, что в полдень воскресенья в полицию поступило сообщении о ДТП с участием маршрутного автобуса в районе остановки "Фабрика Заря" во Владивостоке. "Установлено, что водитель маршрутного автобуса Газель Next двигался со стороны улицы Русской в направлении Маковского. 65-летнему водителю внезапно стало плохо, в результате чего транспортное средство потеряло управление. Произошло столкновения с двумя иномарками Toyota Vellfire и Subaru, двигавшимися в попутном направлении. Прибывшие медики констатировали смерть водителя", - говорится в сообщении. Отмечается, что среди других участников ДТП и пассажиров маршрутки пострадавших нет.

https://ria.ru/20240226/omsk-1929600330.html

владивосток

приморский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, владивосток, приморский край