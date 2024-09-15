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В Приморье водитель маршрутки умер за рулем во время движения - РИА Новости, 15.09.2024
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09:55 15.09.2024
https://ria.ru/20240915/voditel-1972787685.html
В Приморье водитель маршрутки умер за рулем во время движения
В Приморье водитель маршрутки умер за рулем во время движения - РИА Новости, 15.09.2024
В Приморье водитель маршрутки умер за рулем во время движения
Водитель маршрутки умер за рулем во время движения, после чего неуправляемый автобус столкнулся с двумя автомобилями в Приморье, пассажиры не пострадали,... РИА Новости, 15.09.2024
2024-09-15T09:55
2024-09-15T09:55
происшествия
владивосток
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 15 сен – РИА Новости. Водитель маршрутки умер за рулем во время движения, после чего неуправляемый автобус столкнулся с двумя автомобилями в Приморье, пассажиры не пострадали, сообщает краевая полиция. Отмечается, что в полдень воскресенья в полицию поступило сообщении о ДТП с участием маршрутного автобуса в районе остановки "Фабрика Заря" во Владивостоке. "Установлено, что водитель маршрутного автобуса Газель Next двигался со стороны улицы Русской в направлении Маковского. 65-летнему водителю внезапно стало плохо, в результате чего транспортное средство потеряло управление. Произошло столкновения с двумя иномарками Toyota Vellfire и Subaru, двигавшимися в попутном направлении. Прибывшие медики констатировали смерть водителя", - говорится в сообщении. Отмечается, что среди других участников ДТП и пассажиров маршрутки пострадавших нет.
https://ria.ru/20240226/omsk-1929600330.html
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происшествия, владивосток, приморский край
Происшествия, Владивосток, Приморский край
В Приморье водитель маршрутки умер за рулем во время движения

Во Владивостоке 65-летнему водителю маршрутки стало плохо и он умер за рулем

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 15.09.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 15 сен – РИА Новости. Водитель маршрутки умер за рулем во время движения, после чего неуправляемый автобус столкнулся с двумя автомобилями в Приморье, пассажиры не пострадали, сообщает краевая полиция.
Отмечается, что в полдень воскресенья в полицию поступило сообщении о ДТП с участием маршрутного автобуса в районе остановки "Фабрика Заря" во Владивостоке.
"Установлено, что водитель маршрутного автобуса Газель Next двигался со стороны улицы Русской в направлении Маковского. 65-летнему водителю внезапно стало плохо, в результате чего транспортное средство потеряло управление. Произошло столкновения с двумя иномарками Toyota Vellfire и Subaru, двигавшимися в попутном направлении. Прибывшие медики констатировали смерть водителя", - говорится в сообщении.
Отмечается, что среди других участников ДТП и пассажиров маршрутки пострадавших нет.
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