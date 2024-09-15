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"Возле Путина": на Украине рассказали про цель ударов по России - РИА Новости, 15.09.2024
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17:27 15.09.2024 (обновлено: 18:35 15.09.2024)
https://ria.ru/20240915/ukraina-1972832747.html
"Возле Путина": на Украине рассказали про цель ударов по России
"Возле Путина": на Украине рассказали про цель ударов по России - РИА Новости, 15.09.2024
"Возле Путина": на Украине рассказали про цель ударов по России
Удары Украины по территории России нужны Западу для расшатывания российского общества, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков в интервью каналу... РИА Новости, 15.09.2024
2024-09-15T17:27
2024-09-15T18:35
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
владимир путин
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Удары Украины по территории России нужны Западу для расшатывания российского общества, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков в интервью каналу PolitБюро."Цель какая? Расшатать российское общество — вот и все. Смогут ли данные удары расшатать общество? Не смогут", — сказал он.Офицер отметил, что атаки западными ракетами не приведут к какому-либо военному результату из-за их ограниченного количества и работы российской ПВО.В связи с этим, считает Стариков, цель возможных ударов заключается в политическом воздействии на Россию, что, по его мнению, также обречено на провал, поскольку российское общество не поддастся на провокацию."Когда есть опасность, они все сплачиваются. Это всегда было так, и сейчас любые удары приводят, наоборот, к сплачиванию возле Путина. Поэтому реальной политической роли это не сыграет", — убежден эксперт.Президент России Владимир Путин заявлял, что представители стран НАТО должны понимать, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по целям в глубине территории России с помощью переданных ВСУ ракетных комплексов. По его словам, прямое участие Запада в конфликте на Украине существенно изменит его суть и будет означать, что члены Североатлантического альянса — США и европейские страны — воюют с Россией. Москва же будет принимать решения исходя из появляющихся перед ней угроз, отметил Путин.
https://ria.ru/20240915/ssha-1972828815.html
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Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Владимир Путин, Украина, США, Великобритания, НАТО, Служба безопасности Украины, Вооруженные силы Украины, Киев
"Возле Путина": на Украине рассказали про цель ударов по России

Стариков: возможные удары по России приведут к сплачиванию народа возле Путина

© Фото : White Sands Missile Range Public Affairs / John HamiltonОперативно-тактический ракетный комплекс ATACMS
Оперативно-тактический ракетный комплекс ATACMS - РИА Новости, 1920, 15.09.2024
© Фото : White Sands Missile Range Public Affairs / John Hamilton
Оперативно-тактический ракетный комплекс ATACMS. Архивное фото
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Удары Украины по территории России нужны Западу для расшатывания российского общества, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков в интервью каналу PolitБюро.
"Цель какая? Расшатать российское общество — вот и все. Смогут ли данные удары расшатать общество? Не смогут", — сказал он.
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Офицер отметил, что атаки западными ракетами не приведут к какому-либо военному результату из-за их ограниченного количества и работы российской ПВО.
В связи с этим, считает Стариков, цель возможных ударов заключается в политическом воздействии на Россию, что, по его мнению, также обречено на провал, поскольку российское общество не поддастся на провокацию.
«
"Когда есть опасность, они все сплачиваются. Это всегда было так, и сейчас любые удары приводят, наоборот, к сплачиванию возле Путина. Поэтому реальной политической роли это не сыграет", — убежден эксперт.
Президент России Владимир Путин заявлял, что представители стран НАТО должны понимать, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по целям в глубине территории России с помощью переданных ВСУ ракетных комплексов. По его словам, прямое участие Запада в конфликте на Украине существенно изменит его суть и будет означать, что члены Североатлантического альянса — США и европейские страны — воюют с Россией. Москва же будет принимать решения исходя из появляющихся перед ней угроз, отметил Путин.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВладимир ПутинУкраинаСШАВеликобританияНАТОСлужба безопасности УкраиныВооруженные силы УкраиныКиев
 
 
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