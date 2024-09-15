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В Киеве раскрыли, сколько человек имеют экономическую бронь от мобилизации - РИА Новости, 15.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:00 15.09.2024 (обновлено: 13:11 15.09.2024)
https://ria.ru/20240915/ukraina-1972803160.html
В Киеве раскрыли, сколько человек имеют экономическую бронь от мобилизации
В Киеве раскрыли, сколько человек имеют экономическую бронь от мобилизации - РИА Новости, 15.09.2024
В Киеве раскрыли, сколько человек имеют экономическую бронь от мобилизации
Экономическую бронь от мобилизации имеют на Украине свыше 900 тысяч человек, правительство допускает увеличение ее объемов, сообщил на конференции Ялтинской... РИА Новости, 15.09.2024
2024-09-15T13:00
2024-09-15T13:11
специальная военная операция на украине
в мире
украина
денис шмыгаль
давид арахамия
верховная рада украины
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МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Экономическую бронь от мобилизации имеют на Украине свыше 900 тысяч человек, правительство допускает увеличение ее объемов, сообщил на конференции Ялтинской европейской стратегии YES-2024 премьер-министр страны Денис Шмыгаль, его слова приводит издание "Главком". "У нас сегодня более 900 тысяч человек в бизнесе забронировано. Это важный показатель. Мы понимаем, что можем предполагать еще большее количество забронированных в бизнесе, но при условии, чтобы была соблюдена полностью "математика" мобилизации", - сказал он. В Верховной раде в мае сообщили, что парламент рассматривает предложение по "экономическому бронированию", предусматривающее возможность освобождать от мобилизации сотрудников при уплате за них по 20 тысяч гривен (почти 508 долларов) в месяц. Глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия 8 мая заявил, что на Украине рассматривают две модели экономического бронирования от мобилизации – при уплате 35 тысяч гривен (более 890 долларов) налогов с зарплаты военнообязанного и ежемесячном отчислении 20 тысяч гривен (почти 509 долларов) за каждого забронированного сотрудника. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
https://ria.ru/20240805/ukraina-1964061943.html
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в мире, украина, денис шмыгаль, давид арахамия, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Денис Шмыгаль, Давид Арахамия, Верховная Рада Украины
В Киеве раскрыли, сколько человек имеют экономическую бронь от мобилизации

Шмыгаль: более 900 тысяч человек имеют экономическую бронь от мобилизации

© AP Photo / Andrew KravchenkoКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 15.09.2024
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Экономическую бронь от мобилизации имеют на Украине свыше 900 тысяч человек, правительство допускает увеличение ее объемов, сообщил на конференции Ялтинской европейской стратегии YES-2024 премьер-министр страны Денис Шмыгаль, его слова приводит издание "Главком".
"У нас сегодня более 900 тысяч человек в бизнесе забронировано. Это важный показатель. Мы понимаем, что можем предполагать еще большее количество забронированных в бизнесе, но при условии, чтобы была соблюдена полностью "математика" мобилизации", - сказал он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
У Украины кончаются люди
5 августа, 08:00
В Верховной раде в мае сообщили, что парламент рассматривает предложение по "экономическому бронированию", предусматривающее возможность освобождать от мобилизации сотрудников при уплате за них по 20 тысяч гривен (почти 508 долларов) в месяц. Глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия 8 мая заявил, что на Украине рассматривают две модели экономического бронирования от мобилизации – при уплате 35 тысяч гривен (более 890 долларов) налогов с зарплаты военнообязанного и ежемесячном отчислении 20 тысяч гривен (почти 509 долларов) за каждого забронированного сотрудника.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
Мобилизация на Украине
26 декабря 2023, 12:00
Инфографика
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДенис ШмыгальДавид АрахамияВерховная Рада Украины
 
 
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