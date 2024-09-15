https://ria.ru/20240915/ukraina-1972797210.html
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 15.09.2024
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога звучит в Полтавской, Сумской, Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой... РИА Новости, 15.09.2024
2024-09-15T11:36
2024-09-15T11:36
2024-09-15T11:36
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
украина
сумская область
полтавская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0a/1822831730_0:102:3072:1830_1920x0_80_0_0_03223ef0887fd936e36ba8d37d03a1fb.jpg
МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Воздушная тревога звучит в Полтавской, Сумской, Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным ресурса, тревога в Полтавской и Харьковской областях была объявлена в 11.27 мск, а в Сумской она звучит 9 часов. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240827/zelenskiy-1968599998.html
харьковская область
украина
сумская область
полтавская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0a/1822831730_253:0:2984:2048_1920x0_80_0_0_e7b79290f3687ca8fb115d1a1f08eee7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, харьковская область, украина, сумская область, полтавская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Украина, Сумская область, Полтавская область
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
В Полтавской, Сумской и Харьковской областях объявили воздушную тревогу