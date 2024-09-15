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Украина намерена импортировать электроэнергию из пяти стран - РИА Новости, 15.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:21 15.09.2024 (обновлено: 13:45 15.09.2024)
https://ria.ru/20240915/ukraina-1972794857.html
Украина намерена импортировать электроэнергию из пяти стран
Украина намерена импортировать электроэнергию из пяти стран - РИА Новости, 15.09.2024
Украина намерена импортировать электроэнергию из пяти стран
Украина в ближайшие сутки импортирует электроэнергию из Польши, Словакии, Румынии, Венгрии и Молдавии, сообщило Министерство энергетики в Telegram-канале. РИА Новости, 15.09.2024
2024-09-15T11:21
2024-09-15T13:45
специальная военная операция на украине
украина
польша
словакия
герман галущенко
в мире
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Украина в ближайшие сутки импортирует электроэнергию из Польши, Словакии, Румынии, Венгрии и Молдавии, сообщило Министерство энергетики в Telegram-канале. "Экспорта электроэнергии не происходит и не предвидится. На текущие сутки прогнозируется импорт из Польши, Словакии, Румынии, Венгрии и Молдавии максимальной мощностью в отдельные часы 1329 мегаватт", — говорится в публикации. В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по военным целям и инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. В апреле министр энергетики Герман Галущенко признал, что Украина лишилась половины вырабатывающих электроэнергию мощностей. По его словам, оставшейся генерации не хватит, чтобы пережить зиму, а импорта электроэнергии недостаточно, чтобы покрыть дефицит.
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украина, польша, словакия, герман галущенко, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Польша, Словакия, Герман Галущенко, В мире
Украина намерена импортировать электроэнергию из пяти стран

Минэнерго Украины хочет в течение суток импортировать электроэнергию из 5 стран

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЛинии электропередачи на Украине
Линии электропередачи на Украине - РИА Новости, 1920, 15.09.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Линии электропередачи на Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Украина в ближайшие сутки импортирует электроэнергию из Польши, Словакии, Румынии, Венгрии и Молдавии, сообщило Министерство энергетики в Telegram-канале.
«
"Экспорта электроэнергии не происходит и не предвидится. На текущие сутки прогнозируется импорт из Польши, Словакии, Румынии, Венгрии и Молдавии максимальной мощностью в отдельные часы 1329 мегаватт", — говорится в публикации.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по военным целям и инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
В апреле министр энергетики Герман Галущенко признал, что Украина лишилась половины вырабатывающих электроэнергию мощностей. По его словам, оставшейся генерации не хватит, чтобы пережить зиму, а импорта электроэнергии недостаточно, чтобы покрыть дефицит.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаПольшаСловакияГерман ГалущенкоВ мире
 
 
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