https://ria.ru/20240915/ukraina-1972794857.html
Украина намерена импортировать электроэнергию из пяти стран
Украина намерена импортировать электроэнергию из пяти стран - РИА Новости, 15.09.2024
Украина намерена импортировать электроэнергию из пяти стран
Украина в ближайшие сутки импортирует электроэнергию из Польши, Словакии, Румынии, Венгрии и Молдавии, сообщило Министерство энергетики в Telegram-канале. РИА Новости, 15.09.2024
2024-09-15T11:21
2024-09-15T11:21
2024-09-15T13:45
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Украина в ближайшие сутки импортирует электроэнергию из Польши, Словакии, Румынии, Венгрии и Молдавии, сообщило Министерство энергетики в Telegram-канале. "Экспорта электроэнергии не происходит и не предвидится. На текущие сутки прогнозируется импорт из Польши, Словакии, Румынии, Венгрии и Молдавии максимальной мощностью в отдельные часы 1329 мегаватт", — говорится в публикации. В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по военным целям и инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. В апреле министр энергетики Герман Галущенко признал, что Украина лишилась половины вырабатывающих электроэнергию мощностей. По его словам, оставшейся генерации не хватит, чтобы пережить зиму, а импорта электроэнергии недостаточно, чтобы покрыть дефицит.
https://ria.ru/20240915/ukraina-1972791137.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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украина, польша, словакия, герман галущенко, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Польша, Словакия, Герман Галущенко, В мире
Украина намерена импортировать электроэнергию из пяти стран
Минэнерго Украины хочет в течение суток импортировать электроэнергию из 5 стран