https://ria.ru/20240915/ukraina-1972794857.html

Украина намерена импортировать электроэнергию из пяти стран

Украина намерена импортировать электроэнергию из пяти стран - РИА Новости, 15.09.2024

Украина намерена импортировать электроэнергию из пяти стран

Украина в ближайшие сутки импортирует электроэнергию из Польши, Словакии, Румынии, Венгрии и Молдавии, сообщило Министерство энергетики в Telegram-канале. РИА Новости, 15.09.2024

2024-09-15T11:21

2024-09-15T11:21

2024-09-15T13:45

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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Украина в ближайшие сутки импортирует электроэнергию из Польши, Словакии, Румынии, Венгрии и Молдавии, сообщило Министерство энергетики в Telegram-канале. "Экспорта электроэнергии не происходит и не предвидится. На текущие сутки прогнозируется импорт из Польши, Словакии, Румынии, Венгрии и Молдавии максимальной мощностью в отдельные часы 1329 мегаватт", — говорится в публикации. В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по военным целям и инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. В апреле министр энергетики Герман Галущенко признал, что Украина лишилась половины вырабатывающих электроэнергию мощностей. По его словам, оставшейся генерации не хватит, чтобы пережить зиму, а импорта электроэнергии недостаточно, чтобы покрыть дефицит.

https://ria.ru/20240915/ukraina-1972791137.html

украина

польша

словакия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

украина, польша, словакия, герман галущенко, в мире