https://ria.ru/20240915/udmurtija-1972782790.html
В Удмуртии открыли вторую деревню будущего
В Удмуртии открыли вторую деревню будущего - РИА Новости, 15.09.2024
В Удмуртии открыли вторую деревню будущего
Глава Удмуртии Александр Бречалов открыл вторую в республике деревню будущего с лыжероллерной трассой, общественным пространством и обновлёнными социальными... РИА Новости, 15.09.2024
2024-09-15T09:26
2024-09-15T09:26
2024-09-15T09:26
удмуртская республика
селтинский район
александр бречалов
удмуртская республика (удмуртия)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0f/1972784332_0:300:1150:946_1920x0_80_0_0_d8d44bd4cbbc6189527b7208f693af40.jpg
УФА, 15 сен - РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов открыл вторую в республике деревню будущего с лыжероллерной трассой, общественным пространством и обновлёнными социальными объектами. В 2021 году по инициативе Бречалова проект "Деревня будущего" впервые в стране реализовали в удмуртском селе Пихтовка, где построили новый цифровой фельдшерско-акушерский пункт (ФАП), отремонтировали и оснастили школу, детский сад, стадион, общественное пространство. "Вторая деревня будущего готова! Вместе с жителями села Узи мы открыли новый дом культуры – это последний объект из нашего плана перемен", - написал Бречалов в своём Telegram-канале. Он рассказал, что в селе сделали лыжероллерную трассу, обустроили общественное пространство с уличной сценой, полностью обновили детский сад и закупили самое современное оборудование, заасфальтировали центральную улицу, уложили брусчатку для пешеходов, отремонтировали дома для молодых специалистов. "Проект "Деревня будущего" мы воплотили в жизнь именно здесь благодаря инициативе Владимира Блинова – почетного жителя Селтинского района. Он убедил нас выбрать Узи как крепкое, перспективное село. Проект мы реализовали одной командой вместе с жителями, СПК "Звезда", компанией "Транснефть" и Сбером. Благодарю всех за поддержку", - добавил Бречалов. В пресс-службе главы республики рассказали, что в рамках проекта в селе Узи реализовано шесть инициатив на сумму порядка 196 миллионов рублей. Это средства республиканского бюджета, Сбербанка, Транснефти и кооператива Звезда. Для более 500 жителей села и узинской агломерации сделан комплексный ремонт дорог и пешеходной дорожки, капитальный ремонт жилья для молодых специалистов, благоустроено общественное пространство с лыжероллерной трассой и событийной зоной, спортивная площадка. "Жители села отмечали, несмотря на капитальный ремонт здания, где до этого располагался ДК, места действительно было мало – он уже не вмещал все коллективы и зрителей на концертах. Кроме этого, в здании работали местная администрация, библиотека и музей. Поэтому переезд в большое двухэтажное здание с просторными помещениями стал важным событием в жизни жителей села и шести близлежащих деревень. В новом доме культуры будут организованы танцевальные и театральные кружки, занятия по вокалу и многое другое", - говорится в релизе. Кроме этого, Сбербанк внедряет в село цифровые технологии. Впервые в Удмуртии в узинской школе появится алгоритмика Сбера. Это программа для обучения информатике и программированию детей с первого класса, отметили в пресс-службе.
https://ria.ru/20240829/brechalov-1969302221.html
https://ria.ru/20240910/brechalov-1971939367.html
https://ria.ru/20240827/izhevsk-1968698271.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
селтинский район, александр бречалов, удмуртская республика (удмуртия)
Удмуртская Республика, Селтинский район, Александр Бречалов, Удмуртская Республика (Удмуртия)
В Удмуртии открыли вторую деревню будущего
Глава Удмуртии Бречалов открыл вторую в республике деревню будущего
УФА, 15 сен - РИА Новости.
Глава Удмуртии Александр Бречалов открыл вторую в республике деревню
будущего с лыжероллерной трассой, общественным пространством и обновлёнными социальными объектами.
В 2021 году по инициативе Бречалова проект "Деревня будущего" впервые в стране реализовали в удмуртском селе Пихтовка, где построили новый цифровой фельдшерско-акушерский пункт (ФАП), отремонтировали и оснастили школу, детский сад, стадион, общественное пространство.
"Вторая деревня будущего готова! Вместе с жителями села Узи мы открыли новый дом культуры – это последний объект из нашего плана перемен", - написал Бречалов в своём Telegram-канале.
Он рассказал, что в селе сделали лыжероллерную трассу, обустроили общественное пространство с уличной сценой, полностью обновили детский сад и закупили самое современное оборудование, заасфальтировали центральную улицу, уложили брусчатку для пешеходов, отремонтировали дома для молодых специалистов.
"Проект "Деревня будущего" мы воплотили в жизнь именно здесь благодаря инициативе Владимира Блинова – почетного жителя Селтинского района
. Он убедил нас выбрать Узи как крепкое, перспективное село. Проект мы реализовали одной командой вместе с жителями, СПК "Звезда", компанией "Транснефть" и Сбером. Благодарю всех за поддержку", - добавил Бречалов.
В пресс-службе главы республики рассказали, что в рамках проекта в селе Узи реализовано шесть инициатив на сумму порядка 196 миллионов рублей. Это средства республиканского бюджета, Сбербанка, Транснефти и кооператива Звезда. Для более 500 жителей села и узинской агломерации сделан комплексный ремонт дорог и пешеходной дорожки, капитальный ремонт жилья для молодых специалистов, благоустроено общественное пространство с лыжероллерной трассой и событийной зоной, спортивная площадка.
"Жители села отмечали, несмотря на капитальный ремонт здания, где до этого располагался ДК, места действительно было мало – он уже не вмещал все коллективы и зрителей на концертах. Кроме этого, в здании работали местная администрация, библиотека и музей. Поэтому переезд в большое двухэтажное здание с просторными помещениями стал важным событием в жизни жителей села и шести близлежащих деревень. В новом доме культуры будут организованы танцевальные и театральные кружки, занятия по вокалу и многое другое", - говорится в релизе.
Кроме этого, Сбербанк внедряет в село цифровые технологии. Впервые в Удмуртии в узинской школе появится алгоритмика Сбера. Это программа для обучения информатике и программированию детей с первого класса, отметили в пресс-службе.