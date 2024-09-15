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Российские пограничники отрабатывают задачи на учениях "Океан-2024" - РИА Новости, 15.09.2024
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05:24 15.09.2024
https://ria.ru/20240915/ucheniya-1972774364.html
Российские пограничники отрабатывают задачи на учениях "Океан-2024"
Российские пограничники отрабатывают задачи на учениях "Океан-2024" - РИА Новости, 15.09.2024
Российские пограничники отрабатывают задачи на учениях "Океан-2024"
Личный состав пограничной службы ФСБ РФ, МВД и Росгвардии отрабатывают задачи на учении "Океан-2024" совместно с подразделениями Минобороны РФ, сообщает... РИА Новости, 15.09.2024
2024-09-15T05:24
2024-09-15T05:24
безопасность
россия
приморский край
ссср
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
каспийская флотилия
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Личный состав пограничной службы ФСБ РФ, МВД и Росгвардии отрабатывают задачи на учении "Океан-2024" совместно с подразделениями Минобороны РФ, сообщает министерство. "В рамках стратегического командно-штабного учения (СКШУ) "Океан-2024" в регионах, где проходят манёвры сил флотов и Каспийской флотилии, для решения специальных задач привлекаются подразделения Министерства внутренних дел, Пограничного управления Федеральной службы безопасности и Федеральной службы войск национальной гвардии", - говорится в сообщении. Отмечается, что порядка 15 единиц корабельного состава и более 400 сотрудников задействовано от Пограничного управления по Приморскому краю, Сахалинской области и по Восточному арктическому району. Кроме того, корабли и катера Пограничного управления ФСБ по Приморскому краю действуют в единых строях с кораблями ТОФ и выполняют задачи в акватории Японского моря и в морских полигонах Тихоокеанского флота. Соединения и объединения ВМФ РФ начали во вторник проведение стратегических командно-штабных учений "Океан-2024", которые продлятся до 16 сентября. Учения проходят в двустороннем формате под общим руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Александра Моисеева. В маневрах, которые пройдут в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Средиземного, Каспийского и Балтийского морей, задействовано более 400 боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения вспомогательного флота, более 120 самолетов и вертолетов морской авиации ВМФ и ВКС, около 7000 единиц вооружения, военной и специальной техники, а также более 90 тысяч человек личного состава. "Океан" - кодовое название военно-морских учений, проводившихся главным командованием ВМФ СССР в 1970, 1975, 1977, 1983 и 1985 годах. Учения (маневры) "Океан" являлись крупнейшими мероприятиями оперативной и боевой подготовки ВМФ СССР в послевоенный период и самыми масштабными в мировой истории для своего времени.
https://ria.ru/20240910/ucheniya-1971795311.html
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безопасность, россия, приморский край, ссср, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), каспийская флотилия, вооруженные силы рф
Безопасность, Россия, Приморский край, СССР, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Каспийская флотилия, Вооруженные силы РФ
Российские пограничники отрабатывают задачи на учениях "Океан-2024"

МО: МВД, ФСБ, МВД и Росгвардия отрабатывают задачи на учениях "Океан-2024"

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкСпецназ Росгвардии
Спецназ Росгвардии - РИА Новости, 1920, 15.09.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Личный состав пограничной службы ФСБ РФ, МВД и Росгвардии отрабатывают задачи на учении "Океан-2024" совместно с подразделениями Минобороны РФ, сообщает министерство.
"В рамках стратегического командно-штабного учения (СКШУ) "Океан-2024" в регионах, где проходят манёвры сил флотов и Каспийской флотилии, для решения специальных задач привлекаются подразделения Министерства внутренних дел, Пограничного управления Федеральной службы безопасности и Федеральной службы войск национальной гвардии", - говорится в сообщении.
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На учениях "Океан-2024" изучат возможные районы боевых действий в Арктике
10 сентября, 12:12
Отмечается, что порядка 15 единиц корабельного состава и более 400 сотрудников задействовано от Пограничного управления по Приморскому краю, Сахалинской области и по Восточному арктическому району. Кроме того, корабли и катера Пограничного управления ФСБ по Приморскому краю действуют в единых строях с кораблями ТОФ и выполняют задачи в акватории Японского моря и в морских полигонах Тихоокеанского флота.
Соединения и объединения ВМФ РФ начали во вторник проведение стратегических командно-штабных учений "Океан-2024", которые продлятся до 16 сентября. Учения проходят в двустороннем формате под общим руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Александра Моисеева.
В маневрах, которые пройдут в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Средиземного, Каспийского и Балтийского морей, задействовано более 400 боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения вспомогательного флота, более 120 самолетов и вертолетов морской авиации ВМФ и ВКС, около 7000 единиц вооружения, военной и специальной техники, а также более 90 тысяч человек личного состава.
"Океан" - кодовое название военно-морских учений, проводившихся главным командованием ВМФ СССР в 1970, 1975, 1977, 1983 и 1985 годах. Учения (маневры) "Океан" являлись крупнейшими мероприятиями оперативной и боевой подготовки ВМФ СССР в послевоенный период и самыми масштабными в мировой истории для своего времени.
Учения Тихоокеанского флота на Дальнем Востоке - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
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БезопасностьРоссияПриморский крайСССРФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Каспийская флотилияВооруженные силы РФ
 
 
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