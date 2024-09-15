Российские пограничники отрабатывают задачи на учениях "Океан-2024"
МО: МВД, ФСБ, МВД и Росгвардия отрабатывают задачи на учениях "Океан-2024"
Спецназ Росгвардии. Архивное фото
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Личный состав пограничной службы ФСБ РФ, МВД и Росгвардии отрабатывают задачи на учении "Океан-2024" совместно с подразделениями Минобороны РФ, сообщает министерство.
"В рамках стратегического командно-штабного учения (СКШУ) "Океан-2024" в регионах, где проходят манёвры сил флотов и Каспийской флотилии, для решения специальных задач привлекаются подразделения Министерства внутренних дел, Пограничного управления Федеральной службы безопасности и Федеральной службы войск национальной гвардии", - говорится в сообщении.
Отмечается, что порядка 15 единиц корабельного состава и более 400 сотрудников задействовано от Пограничного управления по Приморскому краю, Сахалинской области и по Восточному арктическому району. Кроме того, корабли и катера Пограничного управления ФСБ по Приморскому краю действуют в единых строях с кораблями ТОФ и выполняют задачи в акватории Японского моря и в морских полигонах Тихоокеанского флота.
Соединения и объединения ВМФ РФ начали во вторник проведение стратегических командно-штабных учений "Океан-2024", которые продлятся до 16 сентября. Учения проходят в двустороннем формате под общим руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Александра Моисеева.
В маневрах, которые пройдут в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Средиземного, Каспийского и Балтийского морей, задействовано более 400 боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения вспомогательного флота, более 120 самолетов и вертолетов морской авиации ВМФ и ВКС, около 7000 единиц вооружения, военной и специальной техники, а также более 90 тысяч человек личного состава.
"Океан" - кодовое название военно-морских учений, проводившихся главным командованием ВМФ СССР в 1970, 1975, 1977, 1983 и 1985 годах. Учения (маневры) "Океан" являлись крупнейшими мероприятиями оперативной и боевой подготовки ВМФ СССР в послевоенный период и самыми масштабными в мировой истории для своего времени.
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