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Корабли Каспийской флотилии отработали отражение атаки безэкипажных катеров - РИА Новости, 15.09.2024
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05:20 15.09.2024
https://ria.ru/20240915/ucheniya-1972774086.html
Корабли Каспийской флотилии отработали отражение атаки безэкипажных катеров
Корабли Каспийской флотилии отработали отражение атаки безэкипажных катеров - РИА Новости, 15.09.2024
Корабли Каспийской флотилии отработали отражение атаки безэкипажных катеров
Экипажи кораблей Каспийской флотилии отработали отражение атаки безэкипажных катеров в рамках учения "Океан-2024", сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 15.09.2024
2024-09-15T05:20
2024-09-15T05:20
безопасность
россия
ссср
каспийская флотилия
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Экипажи кораблей Каспийской флотилии отработали отражение атаки безэкипажных катеров в рамках учения "Океан-2024", сообщило Минобороны РФ. "В ходе стратегических командно-штабных учений "Океан-2024" (СКШУ) экипажи кораблей Каспийской флотилии отработали отражение атаки безэкипажных катеров (БЭК) условного противника. Огонь по скоростным малоразмерным целям вёлся из штатных крупнокалиберных пулемётов и стрелкового вооружения в ночное и дневное время суток", - говорится в сообщении. Отмечается, что после успешного отражения атаки "вражеских" БЭКов экипажи кораблей провели стрельбу из 100-мм артиллерийских установок А190-01 по береговым целям на удалении от берега более десяти километров. Подчеркивается, что экипажи стреляли по мишенным позициям, обозначающим прибрежную линию обороны условного противника. СКШУ "Океан-2024" пройдут до 16 сентября включительно. Учения, проводящиеся в соответствии с планом подготовки Вооруженных сил (ВС) РФ, проходят в двустороннем формате под общим руководством главкома ВМФ адмирала Александра Моисеева. Они станут одним из основных мероприятий оперативной и боевой подготовки ВС РФ в 2024 году. По данным ведомства, в ходе стратегических командно-штабных учений "Океан-2024" (СКШУ) экипажи кораблей Каспийской флотилии совместно с подразделением морской пехоты отработали задачи по отражению атаки "противника" на нефтедобывающую вышку, расположенную в морской акватории и организовали охрану и оборону важного инфраструктурного объекта. "Океан" - кодовое название военно-морских учений, проводившихся главным командованием ВМФ СССР в 1970, 1975, 1977, 1983 и 1985 годах. Учения (маневры) "Океан" являлись крупнейшими мероприятиями оперативной и боевой подготовки ВМФ СССР в послевоенный период и самыми масштабными в мировой истории для своего времени.
https://ria.ru/20240911/okean-2024-1971963833.html
https://ria.ru/20240913/ucheniya-1972444362.html
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безопасность, россия, ссср, каспийская флотилия, вооруженные силы рф
Безопасность, Россия, СССР, Каспийская флотилия, Вооруженные силы РФ
Корабли Каспийской флотилии отработали отражение атаки безэкипажных катеров

Каспийская флотилия отработала отражение атаки БЭКов на учениях "Океан-2024"

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкМалый ракетный корабль проекта 21631 "Великий Устюг" и "Углич" на учениях корабельных ударных групп
Малый ракетный корабль проекта 21631 Великий Устюг и Углич на учениях корабельных ударных групп - РИА Новости, 1920, 15.09.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Малый ракетный корабль проекта 21631 "Великий Устюг" и "Углич" на учениях корабельных ударных групп . Архивное фото
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Экипажи кораблей Каспийской флотилии отработали отражение атаки безэкипажных катеров в рамках учения "Океан-2024", сообщило Минобороны РФ.
"В ходе стратегических командно-штабных учений "Океан-2024" (СКШУ) экипажи кораблей Каспийской флотилии отработали отражение атаки безэкипажных катеров (БЭК) условного противника. Огонь по скоростным малоразмерным целям вёлся из штатных крупнокалиберных пулемётов и стрелкового вооружения в ночное и дневное время суток", - говорится в сообщении.
Фрегат Адмирал флота Советского Союза Горшков во время учений в Атлантическом океане. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
Адмирал назвал главную цель масштабных учений "Океан-2024"
11 сентября, 03:05
Отмечается, что после успешного отражения атаки "вражеских" БЭКов экипажи кораблей провели стрельбу из 100-мм артиллерийских установок А190-01 по береговым целям на удалении от берега более десяти километров. Подчеркивается, что экипажи стреляли по мишенным позициям, обозначающим прибрежную линию обороны условного противника.
СКШУ "Океан-2024" пройдут до 16 сентября включительно. Учения, проводящиеся в соответствии с планом подготовки Вооруженных сил (ВС) РФ, проходят в двустороннем формате под общим руководством главкома ВМФ адмирала Александра Моисеева. Они станут одним из основных мероприятий оперативной и боевой подготовки ВС РФ в 2024 году.
По данным ведомства, в ходе стратегических командно-штабных учений "Океан-2024" (СКШУ) экипажи кораблей Каспийской флотилии совместно с подразделением морской пехоты отработали задачи по отражению атаки "противника" на нефтедобывающую вышку, расположенную в морской акватории и организовали охрану и оборону важного инфраструктурного объекта.
"Океан" - кодовое название военно-морских учений, проводившихся главным командованием ВМФ СССР в 1970, 1975, 1977, 1983 и 1985 годах. Учения (маневры) "Океан" являлись крупнейшими мероприятиями оперативной и боевой подготовки ВМФ СССР в послевоенный период и самыми масштабными в мировой истории для своего времени.
Стратегические военные учения Океан-2024 - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
Корабли Каспийской флотилии уничтожили катера противника на учениях "Океан"
13 сентября, 10:05
 
БезопасностьРоссияСССРКаспийская флотилияВооруженные силы РФ
 
 
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