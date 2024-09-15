https://ria.ru/20240915/ucheniya-1972774086.html

Корабли Каспийской флотилии отработали отражение атаки безэкипажных катеров

Корабли Каспийской флотилии отработали отражение атаки безэкипажных катеров - РИА Новости, 15.09.2024

Корабли Каспийской флотилии отработали отражение атаки безэкипажных катеров

Экипажи кораблей Каспийской флотилии отработали отражение атаки безэкипажных катеров в рамках учения "Океан-2024", сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 15.09.2024

2024-09-15T05:20

2024-09-15T05:20

2024-09-15T05:20

безопасность

россия

ссср

каспийская флотилия

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Экипажи кораблей Каспийской флотилии отработали отражение атаки безэкипажных катеров в рамках учения "Океан-2024", сообщило Минобороны РФ. "В ходе стратегических командно-штабных учений "Океан-2024" (СКШУ) экипажи кораблей Каспийской флотилии отработали отражение атаки безэкипажных катеров (БЭК) условного противника. Огонь по скоростным малоразмерным целям вёлся из штатных крупнокалиберных пулемётов и стрелкового вооружения в ночное и дневное время суток", - говорится в сообщении. Отмечается, что после успешного отражения атаки "вражеских" БЭКов экипажи кораблей провели стрельбу из 100-мм артиллерийских установок А190-01 по береговым целям на удалении от берега более десяти километров. Подчеркивается, что экипажи стреляли по мишенным позициям, обозначающим прибрежную линию обороны условного противника. СКШУ "Океан-2024" пройдут до 16 сентября включительно. Учения, проводящиеся в соответствии с планом подготовки Вооруженных сил (ВС) РФ, проходят в двустороннем формате под общим руководством главкома ВМФ адмирала Александра Моисеева. Они станут одним из основных мероприятий оперативной и боевой подготовки ВС РФ в 2024 году. По данным ведомства, в ходе стратегических командно-штабных учений "Океан-2024" (СКШУ) экипажи кораблей Каспийской флотилии совместно с подразделением морской пехоты отработали задачи по отражению атаки "противника" на нефтедобывающую вышку, расположенную в морской акватории и организовали охрану и оборону важного инфраструктурного объекта. "Океан" - кодовое название военно-морских учений, проводившихся главным командованием ВМФ СССР в 1970, 1975, 1977, 1983 и 1985 годах. Учения (маневры) "Океан" являлись крупнейшими мероприятиями оперативной и боевой подготовки ВМФ СССР в послевоенный период и самыми масштабными в мировой истории для своего времени.

https://ria.ru/20240911/okean-2024-1971963833.html

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безопасность, россия, ссср, каспийская флотилия, вооруженные силы рф