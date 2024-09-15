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США отрицают наличие у ЦРУ планов по убийству Мадуро - РИА Новости, 15.09.2024
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16:53 15.09.2024
https://ria.ru/20240915/ubiystvo-1972829148.html
США отрицают наличие у ЦРУ планов по убийству Мадуро
США отрицают наличие у ЦРУ планов по убийству Мадуро - РИА Новости, 15.09.2024
США отрицают наличие у ЦРУ планов по убийству Мадуро
США категорически отрицают наличие у Центрального разведывательного управления (ЦРУ) планов по убийству президента Венесуэлы Николаса Мадуро, передает в... РИА Новости, 15.09.2024
2024-09-15T16:53
2024-09-15T16:53
в мире
венесуэла
сша
испания
николас мадуро
диосдадо кабельо
центральное разведывательное управление (цру)
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ВАШИНГТОН, 15 сен - РИА Новости. США категорически отрицают наличие у Центрального разведывательного управления (ЦРУ) планов по убийству президента Венесуэлы Николаса Мадуро, передает в воскресенье телеканал CNN со ссылкой на официального представителя госдепартамента. Накануне вице-президент и глава МВД Венесуэлы Диосдадо Кабельо сообщил о задержании в республике двух испанских и одного американского гражданина. По данным Кабельо, они планировали убийство мэра города Упата, а также намеревались в координации с разведслужбами США и Испании доставить в Венесуэлу группу наемников из Франции и Восточной Европы с целью убийства Мадуро и других представителей венесуэльского руководства. По данным CNN, всего арестованы шесть иностранцев, в том числе, предположительно, американский морпех. По словам собеседника СNN, утверждения о планах ЦРУ убить Мадуро являются "категорически ложными". Представитель госдепа добавил, что США "продолжат поддерживать демократическое разрешение политического кризиса в Венесуэле". Ранее в воскресенье агентство Europa Press cообщало, что его источники в испанском МИД категорически отвергли любые утверждения об участии королевства в операциях по дестабилизации Венесуэлы. Президентские выборы в Венесуэле прошли 28 июля, на следующий день национальный избирательный совет провозгласил Николаса Мадуро избранным президентом на 2025-2031 годы, по данным избирательного совета, он набрал 51% голосов. На следующий день в Венесуэле разгорелись протесты, в Каракасе начались столкновения между полицией и манифестантами, которые начали забрасывать правоохранителей камнями и бутылками с зажигательной смесью. По данным генпрокуратуры, задержаны более 2 тысяч человек по делам о разрушении государственной инфраструктуры, о разжигании ненависти и терроризме. Правительство Венесуэлы заявило о вмешательстве ряда стран в выборы и в право народа на самоопределение.
https://ria.ru/20240912/maduro-1972198125.html
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в мире, венесуэла, сша, испания, николас мадуро, диосдадо кабельо, центральное разведывательное управление (цру)
В мире, Венесуэла, США, Испания, Николас Мадуро, Диосдадо Кабельо, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
США отрицают наличие у ЦРУ планов по убийству Мадуро

Госдеп: у ЦРУ нет планов по убийству президента Венесуэлы Мадуро

© AP Photo / Matias DelacroixПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 15.09.2024
© AP Photo / Matias Delacroix
Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 15 сен - РИА Новости. США категорически отрицают наличие у Центрального разведывательного управления (ЦРУ) планов по убийству президента Венесуэлы Николаса Мадуро, передает в воскресенье телеканал CNN со ссылкой на официального представителя госдепартамента.
Накануне вице-президент и глава МВД Венесуэлы Диосдадо Кабельо сообщил о задержании в республике двух испанских и одного американского гражданина. По данным Кабельо, они планировали убийство мэра города Упата, а также намеревались в координации с разведслужбами США и Испании доставить в Венесуэлу группу наемников из Франции и Восточной Европы с целью убийства Мадуро и других представителей венесуэльского руководства. По данным CNN, всего арестованы шесть иностранцев, в том числе, предположительно, американский морпех.
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По словам собеседника СNN, утверждения о планах ЦРУ убить Мадуро являются "категорически ложными". Представитель госдепа добавил, что США "продолжат поддерживать демократическое разрешение политического кризиса в Венесуэле".
Ранее в воскресенье агентство Europa Press cообщало, что его источники в испанском МИД категорически отвергли любые утверждения об участии королевства в операциях по дестабилизации Венесуэлы.
Президентские выборы в Венесуэле прошли 28 июля, на следующий день национальный избирательный совет провозгласил Николаса Мадуро избранным президентом на 2025-2031 годы, по данным избирательного совета, он набрал 51% голосов. На следующий день в Венесуэле разгорелись протесты, в Каракасе начались столкновения между полицией и манифестантами, которые начали забрасывать правоохранителей камнями и бутылками с зажигательной смесью. По данным генпрокуратуры, задержаны более 2 тысяч человек по делам о разрушении государственной инфраструктуры, о разжигании ненависти и терроризме. Правительство Венесуэлы заявило о вмешательстве ряда стран в выборы и в право народа на самоопределение.
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В миреВенесуэлаСШАИспанияНиколас МадуроДиосдадо КабельоЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
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