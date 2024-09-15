https://ria.ru/20240915/ubiystvo-1972829148.html

США отрицают наличие у ЦРУ планов по убийству Мадуро

США отрицают наличие у ЦРУ планов по убийству Мадуро - РИА Новости, 15.09.2024

США отрицают наличие у ЦРУ планов по убийству Мадуро

США категорически отрицают наличие у Центрального разведывательного управления (ЦРУ) планов по убийству президента Венесуэлы Николаса Мадуро, передает в... РИА Новости, 15.09.2024

2024-09-15T16:53

2024-09-15T16:53

2024-09-15T16:53

в мире

венесуэла

сша

испания

николас мадуро

диосдадо кабельо

центральное разведывательное управление (цру)

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ВАШИНГТОН, 15 сен - РИА Новости. США категорически отрицают наличие у Центрального разведывательного управления (ЦРУ) планов по убийству президента Венесуэлы Николаса Мадуро, передает в воскресенье телеканал CNN со ссылкой на официального представителя госдепартамента. Накануне вице-президент и глава МВД Венесуэлы Диосдадо Кабельо сообщил о задержании в республике двух испанских и одного американского гражданина. По данным Кабельо, они планировали убийство мэра города Упата, а также намеревались в координации с разведслужбами США и Испании доставить в Венесуэлу группу наемников из Франции и Восточной Европы с целью убийства Мадуро и других представителей венесуэльского руководства. По данным CNN, всего арестованы шесть иностранцев, в том числе, предположительно, американский морпех. По словам собеседника СNN, утверждения о планах ЦРУ убить Мадуро являются "категорически ложными". Представитель госдепа добавил, что США "продолжат поддерживать демократическое разрешение политического кризиса в Венесуэле". Ранее в воскресенье агентство Europa Press cообщало, что его источники в испанском МИД категорически отвергли любые утверждения об участии королевства в операциях по дестабилизации Венесуэлы. Президентские выборы в Венесуэле прошли 28 июля, на следующий день национальный избирательный совет провозгласил Николаса Мадуро избранным президентом на 2025-2031 годы, по данным избирательного совета, он набрал 51% голосов. На следующий день в Венесуэле разгорелись протесты, в Каракасе начались столкновения между полицией и манифестантами, которые начали забрасывать правоохранителей камнями и бутылками с зажигательной смесью. По данным генпрокуратуры, задержаны более 2 тысяч человек по делам о разрушении государственной инфраструктуры, о разжигании ненависти и терроризме. Правительство Венесуэлы заявило о вмешательстве ряда стран в выборы и в право народа на самоопределение.

https://ria.ru/20240912/maduro-1972198125.html

https://ria.ru/20240904/zaharova-1970450283.html

венесуэла

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в мире, венесуэла, сша, испания, николас мадуро, диосдадо кабельо, центральное разведывательное управление (цру)