https://ria.ru/20240915/trevoga-1972853480.html
В пяти украинских областях объявили воздушную тревогу
В пяти украинских областях объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 15.09.2024
В пяти украинских областях объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Сумской, Черниговской, Харьковской, Полтавской, Киевской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского... РИА Новости, 15.09.2024
2024-09-15T21:07
2024-09-15T21:07
2024-09-15T21:07
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Сумской, Черниговской, Харьковской, Полтавской, Киевской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным ресурса, тревогу объявили в этих областях с 19.51 по 20.52. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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в мире, россия, киевская область, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Киевская область, Украина, Вооруженные силы Украины
В пяти украинских областях объявили воздушную тревогу
В Киевской, Черниговской и еще трех областях Украины объявили воздушную тревогу