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Российские военные отразили шесть попыток ВСУ прорваться через границу
Российские военные отразили шесть попыток ВСУ прорваться через границу - РИА Новости, 15.09.2024
Российские военные отразили шесть попыток ВСУ прорваться через границу
Российская группировка "Север" отразила шесть попыток украинских войск прорваться через границу в Курской области, противника потерял до 60 человек и три танка, РИА Новости, 15.09.2024
2024-09-15T13:24
2024-09-15T13:24
2024-09-15T13:34
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
курская область
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Российская группировка "Север" отразила шесть попыток украинских войск прорваться через границу в Курской области, противника потерял до 60 человек и три танка, сообщили в Минобороны России."При поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражены шесть попыток противника прорваться через границу Российской Федерации в направлении населенных пунктов Новый Путь, Веселое и Медвежье", - говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области."Противник потерял до 60 человек убитыми и ранеными, три танка, бронетранспортер и пять боевых бронированных машины", - добавили там.
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вооруженные силы украины, курская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Курская область, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские военные отразили шесть попыток ВСУ прорваться через границу
Минобороны: ВС России отразили шесть попыток ВСУ прорваться через границу