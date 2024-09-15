https://ria.ru/20240915/svo-1972805617.html

Российские военные отразили шесть попыток ВСУ прорваться через границу

Российские военные отразили шесть попыток ВСУ прорваться через границу - РИА Новости, 15.09.2024

Российские военные отразили шесть попыток ВСУ прорваться через границу

Российская группировка "Север" отразила шесть попыток украинских войск прорваться через границу в Курской области, противника потерял до 60 человек и три танка, РИА Новости, 15.09.2024

2024-09-15T13:24

2024-09-15T13:24

2024-09-15T13:34

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

курская область

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Российская группировка "Север" отразила шесть попыток украинских войск прорваться через границу в Курской области, противника потерял до 60 человек и три танка, сообщили в Минобороны России."При поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражены шесть попыток противника прорваться через границу Российской Федерации в направлении населенных пунктов Новый Путь, Веселое и Медвежье", - говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области."Противник потерял до 60 человек убитыми и ранеными, три танка, бронетранспортер и пять боевых бронированных машины", - добавили там.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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вооруженные силы украины, курская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)