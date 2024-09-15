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Российские военные отразили шесть попыток ВСУ прорваться через границу - РИА Новости, 15.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:24 15.09.2024 (обновлено: 13:34 15.09.2024)
https://ria.ru/20240915/svo-1972805617.html
Российские военные отразили шесть попыток ВСУ прорваться через границу
Российские военные отразили шесть попыток ВСУ прорваться через границу - РИА Новости, 15.09.2024
Российские военные отразили шесть попыток ВСУ прорваться через границу
Российская группировка "Север" отразила шесть попыток украинских войск прорваться через границу в Курской области, противника потерял до 60 человек и три танка, РИА Новости, 15.09.2024
2024-09-15T13:24
2024-09-15T13:34
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
курская область
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Российская группировка "Север" отразила шесть попыток украинских войск прорваться через границу в Курской области, противника потерял до 60 человек и три танка, сообщили в Минобороны России."При поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражены шесть попыток противника прорваться через границу Российской Федерации в направлении населенных пунктов Новый Путь, Веселое и Медвежье", - говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области."Противник потерял до 60 человек убитыми и ранеными, три танка, бронетранспортер и пять боевых бронированных машины", - добавили там.
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вооруженные силы украины, курская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Курская область, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские военные отразили шесть попыток ВСУ прорваться через границу

Минобороны: ВС России отразили шесть попыток ВСУ прорваться через границу

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерии ВС РФ
Боевая работа артиллерии ВС РФ - РИА Новости, 1920, 15.09.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Боевая работа артиллерии ВС РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Российская группировка "Север" отразила шесть попыток украинских войск прорваться через границу в Курской области, противника потерял до 60 человек и три танка, сообщили в Минобороны России.
"При поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражены шесть попыток противника прорваться через границу Российской Федерации в направлении населенных пунктов Новый Путь, Веселое и Медвежье", - говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.
"Противник потерял до 60 человек убитыми и ранеными, три танка, бронетранспортер и пять боевых бронированных машины", - добавили там.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныКурская областьБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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