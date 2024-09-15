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Группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи и позиции

Группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи и позиции - РИА Новости, 15.09.2024

Группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи и позиции

Украинские формирования потеряли до 110 военнослужащих и две боевые машины пехоты в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило в воскресенье... РИА Новости, 15.09.2024

2024-09-15T12:10

2024-09-15T12:10

2024-09-15T12:23

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

угледар

донецкая народная республика

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Украинские формирования потеряли до 110 военнослужащих и две боевые машины пехоты в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило в воскресенье Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям 72-й механизированной, 5-й танковой бригад ВСУ, 18-й, 116-й бригад теробороны и 21-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Угледар, Новоукраинка, Доброволье и Октябрь Донецкой Народной Республики. Отражена контратака штурмовой группы 72-й механизированной бригады ВСУ", - говорится в сообщении.Противник потерял до 110 военнослужащих, две боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, три автомобиля, уточнили в ведомстве.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

угледар

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вооруженные силы украины, угледар, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность