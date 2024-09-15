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Группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи и позиции - РИА Новости, 15.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:10 15.09.2024 (обновлено: 12:23 15.09.2024)
https://ria.ru/20240915/svo-1972799923.html
Группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи и позиции
Группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи и позиции - РИА Новости, 15.09.2024
Группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи и позиции
Украинские формирования потеряли до 110 военнослужащих и две боевые машины пехоты в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило в воскресенье... РИА Новости, 15.09.2024
2024-09-15T12:10
2024-09-15T12:23
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
угледар
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Украинские формирования потеряли до 110 военнослужащих и две боевые машины пехоты в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило в воскресенье Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям 72-й механизированной, 5-й танковой бригад ВСУ, 18-й, 116-й бригад теробороны и 21-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Угледар, Новоукраинка, Доброволье и Октябрь Донецкой Народной Республики. Отражена контратака штурмовой группы 72-й механизированной бригады ВСУ", - говорится в сообщении.Противник потерял до 110 военнослужащих, две боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, три автомобиля, уточнили в ведомстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, угледар, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Угледар, Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи и позиции

Минобороны: группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи и позиции

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие штурмовых подразделений
Военнослужащие штурмовых подразделений - РИА Новости, 1920, 15.09.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие штурмовых подразделений . Архивное фото
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Украинские формирования потеряли до 110 военнослужащих и две боевые машины пехоты в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило в воскресенье Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям 72-й механизированной, 5-й танковой бригад ВСУ, 18-й, 116-й бригад теробороны и 21-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Угледар, Новоукраинка, Доброволье и Октябрь Донецкой Народной Республики. Отражена контратака штурмовой группы 72-й механизированной бригады ВСУ", - говорится в сообщении.
Противник потерял до 110 военнослужащих, две боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, три автомобиля, уточнили в ведомстве.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныУгледарДонецкая Народная РеспубликаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
 
 
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