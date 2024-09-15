https://ria.ru/20240915/svo-1972799542.html

Группировка "Юг" уничтожила до 765 военных ВСУ

Группировка "Юг" уничтожила до 765 военных ВСУ - РИА Новости, 15.09.2024

Группировка "Юг" уничтожила до 765 военных ВСУ

Подразделения группировки войск "Южная" заняли более выгодные рубежи, отразили три атаки, ВСУ потеряли до 765 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 15.09.2024

2024-09-15T12:08

2024-09-15T12:08

2024-09-15T12:24

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

константиновка

северск

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

донецкая народная республика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/07/1964597288_0:47:3124:1804_1920x0_80_0_0_578e80a5d655c69d28e6f256d9c5f784.jpg

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Южная" заняли более выгодные рубежи, отразили три атаки, ВСУ потеряли до 765 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Южная" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям 28-й, 30-й механизированных, 92-й, 95-й десантно-штурмовых, 5-й штурмовой бригад ВСУ, 114-й и 241-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Федоровка, Дылеевка, Константиновка, Северск, Звановка, Ступочки И Предтечино Донецкой Народной Республики, отражены три контратаки штурмовых групп 30-й, 33-й механизированных бригад ВСУ и штурмового батальона "Айдар*", - говорится в сообщении.По данным ведомства, ВСУ потеряли до 765 военнослужащих, десять автомобилей, 152-мм орудие Д-20, 152-мм гаубицу "Мста-Б", 122-мм самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", две 105-мм гаубицы L-119 производства Великобритании, 105-мм орудие М119 производства США, а также пять полевых складов с боеприпасами.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

константиновка

северск

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы украины, константиновка, северск, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика