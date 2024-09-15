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Группировка "Юг" уничтожила до 765 военных ВСУ
Группировка "Юг" уничтожила до 765 военных ВСУ - РИА Новости, 15.09.2024
Группировка "Юг" уничтожила до 765 военных ВСУ
Подразделения группировки войск "Южная" заняли более выгодные рубежи, отразили три атаки, ВСУ потеряли до 765 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 15.09.2024
2024-09-15T12:08
2024-09-15T12:08
2024-09-15T12:24
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
константиновка
северск
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
донецкая народная республика
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Южная" заняли более выгодные рубежи, отразили три атаки, ВСУ потеряли до 765 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Южная" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям 28-й, 30-й механизированных, 92-й, 95-й десантно-штурмовых, 5-й штурмовой бригад ВСУ, 114-й и 241-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Федоровка, Дылеевка, Константиновка, Северск, Звановка, Ступочки И Предтечино Донецкой Народной Республики, отражены три контратаки штурмовых групп 30-й, 33-й механизированных бригад ВСУ и штурмового батальона "Айдар*", - говорится в сообщении.По данным ведомства, ВСУ потеряли до 765 военнослужащих, десять автомобилей, 152-мм орудие Д-20, 152-мм гаубицу "Мста-Б", 122-мм самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", две 105-мм гаубицы L-119 производства Великобритании, 105-мм орудие М119 производства США, а также пять полевых складов с боеприпасами.* Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, константиновка, северск, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Константиновка, Северск, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Донецкая Народная Республика
Группировка "Юг" уничтожила до 765 военных ВСУ
Минобороны: группировка "Юг" уничтожила до 765 военных ВСУ за сутки