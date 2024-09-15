https://ria.ru/20240915/svo-1972799425.html

Группировка "Запад" отразила три контратаки ВСУ

Группировка "Запад" отразила три контратаки ВСУ - РИА Новости, 15.09.2024

Группировка "Запад" отразила три контратаки ВСУ

Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике шести украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, а также отразила... РИА Новости, 15.09.2024

2024-09-15T12:07

2024-09-15T12:07

2024-09-15T12:24

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

харьковская область

донецкая народная республика

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике шести украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, а также отразила три контратаки, потери противника составили до 570 военнослужащих, сообщило в воскресенье Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 44-й, 54-й, 60-й и 63-й механизированных, 3-й штурмовой бригад ВСУ, 1-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Берестовое, Ковшаровка, Пески-Радьковскоские, Новоегоровка Харьковской области, Красный Лиман Донецкой Народной Республики и Серебрянского лесничества", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, были отражены три контратаки штурмовых групп 63-й механизированной и 3-й штурмовой бригад ВСУ.Потери противника составили до 570 военнослужащих, семь автомобилей, 155 мм гаубица М777 производства США, 155 мм буксируемая гаубица FH-70 производства Великобритании, 155 мм гаубица М198 производства США, 152 мм гаубица "Мста-Б", две гаубицы L-119 производства Великобритании и станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США", - добавили в МО РФ.Также уничтожены четыре полевых склада боеприпасов ВСУ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

харьковская область

донецкая народная республика

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вооруженные силы украины, харьковская область, донецкая народная республика, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)