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Группировка "Запад" отразила три контратаки ВСУ - РИА Новости, 15.09.2024
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12:07 15.09.2024 (обновлено: 12:24 15.09.2024)
https://ria.ru/20240915/svo-1972799425.html
Группировка "Запад" отразила три контратаки ВСУ
Группировка "Запад" отразила три контратаки ВСУ - РИА Новости, 15.09.2024
Группировка "Запад" отразила три контратаки ВСУ
Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике шести украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, а также отразила... РИА Новости, 15.09.2024
2024-09-15T12:07
2024-09-15T12:24
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
харьковская область
донецкая народная республика
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике шести украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, а также отразила три контратаки, потери противника составили до 570 военнослужащих, сообщило в воскресенье Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 44-й, 54-й, 60-й и 63-й механизированных, 3-й штурмовой бригад ВСУ, 1-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Берестовое, Ковшаровка, Пески-Радьковскоские, Новоегоровка Харьковской области, Красный Лиман Донецкой Народной Республики и Серебрянского лесничества", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, были отражены три контратаки штурмовых групп 63-й механизированной и 3-й штурмовой бригад ВСУ.Потери противника составили до 570 военнослужащих, семь автомобилей, 155 мм гаубица М777 производства США, 155 мм буксируемая гаубица FH-70 производства Великобритании, 155 мм гаубица М198 производства США, 152 мм гаубица "Мста-Б", две гаубицы L-119 производства Великобритании и станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США", - добавили в МО РФ.Также уничтожены четыре полевых склада боеприпасов ВСУ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, харьковская область, донецкая народная республика, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Харьковская область, Донецкая Народная Республика, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Запад" отразила три контратаки ВСУ

Минобороны: группировка "Запад" отразила три контратаки ВСУ за сутки

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие артиллерийского расчета САУ "Пион" в зоне проведения специальной военной операции
Военнослужащие артиллерийского расчета САУ Пион в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 15.09.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Военнослужащие артиллерийского расчета САУ "Пион" в зоне проведения специальной военной операции. Архивное фото
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике шести украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, а также отразила три контратаки, потери противника составили до 570 военнослужащих, сообщило в воскресенье Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 44-й, 54-й, 60-й и 63-й механизированных, 3-й штурмовой бригад ВСУ, 1-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Берестовое, Ковшаровка, Пески-Радьковскоские, Новоегоровка Харьковской области, Красный Лиман Донецкой Народной Республики и Серебрянского лесничества", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Кроме того, были отражены три контратаки штурмовых групп 63-й механизированной и 3-й штурмовой бригад ВСУ.
Потери противника составили до 570 военнослужащих, семь автомобилей, 155 мм гаубица М777 производства США, 155 мм буксируемая гаубица FH-70 производства Великобритании, 155 мм гаубица М198 производства США, 152 мм гаубица "Мста-Б", две гаубицы L-119 производства Великобритании и станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США", - добавили в МО РФ.
Также уничтожены четыре полевых склада боеприпасов ВСУ.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныХарьковская областьДонецкая Народная РеспубликаБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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