https://ria.ru/20240915/svo-1972799425.html
Группировка "Запад" отразила три контратаки ВСУ
Группировка "Запад" отразила три контратаки ВСУ - РИА Новости, 15.09.2024
Группировка "Запад" отразила три контратаки ВСУ
Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике шести украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, а также отразила... РИА Новости, 15.09.2024
2024-09-15T12:07
2024-09-15T12:07
2024-09-15T12:24
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
харьковская область
донецкая народная республика
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968682272_0:196:3072:1924_1920x0_80_0_0_4993a671c9237ee7e2ab96a39a109268.jpg
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике шести украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, а также отразила три контратаки, потери противника составили до 570 военнослужащих, сообщило в воскресенье Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 44-й, 54-й, 60-й и 63-й механизированных, 3-й штурмовой бригад ВСУ, 1-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Берестовое, Ковшаровка, Пески-Радьковскоские, Новоегоровка Харьковской области, Красный Лиман Донецкой Народной Республики и Серебрянского лесничества", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, были отражены три контратаки штурмовых групп 63-й механизированной и 3-й штурмовой бригад ВСУ.Потери противника составили до 570 военнослужащих, семь автомобилей, 155 мм гаубица М777 производства США, 155 мм буксируемая гаубица FH-70 производства Великобритании, 155 мм гаубица М198 производства США, 152 мм гаубица "Мста-Б", две гаубицы L-119 производства Великобритании и станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США", - добавили в МО РФ.Также уничтожены четыре полевых склада боеприпасов ВСУ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
харьковская область
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968682272_184:0:2915:2048_1920x0_80_0_0_c70af0b765e470b979247ac25f9be0ce.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, харьковская область, донецкая народная республика, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Харьковская область, Донецкая Народная Республика, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Запад" отразила три контратаки ВСУ
Минобороны: группировка "Запад" отразила три контратаки ВСУ за сутки
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости.
Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике шести украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, а также отразила три контратаки, потери противника составили до 570 военнослужащих, сообщило в воскресенье Минобороны РФ
.
"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 44-й, 54-й, 60-й и 63-й механизированных, 3-й штурмовой бригад ВСУ, 1-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Берестовое, Ковшаровка, Пески-Радьковскоские, Новоегоровка Харьковской области, Красный Лиман Донецкой Народной Республики и Серебрянского лесничества", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Кроме того, были отражены три контратаки штурмовых групп 63-й механизированной и 3-й штурмовой бригад ВСУ.
Потери противника составили до 570 военнослужащих, семь автомобилей, 155 мм гаубица М777 производства США, 155 мм буксируемая гаубица FH-70 производства Великобритании, 155 мм гаубица М198 производства США, 152 мм гаубица "Мста-Б", две гаубицы L-119 производства Великобритании и станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США", - добавили в МО РФ.
Также уничтожены четыре полевых склада боеприпасов ВСУ.