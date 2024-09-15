https://ria.ru/20240915/stomatolog-1972771082.html

Стоматолог назвала причины кровоточивости десен

Стоматолог назвала причины кровоточивости десен - РИА Новости, 15.09.2024

Стоматолог назвала причины кровоточивости десен

Кровоточивость десен связана с их воспалением, в том числе вследствие плохой чистки зубов, а также может появляться из-за неправильного прикуса, рассказала РИА... РИА Новости, 15.09.2024

2024-09-15T03:08

2024-09-15T03:08

2024-09-15T03:08

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Кровоточивость десен связана с их воспалением, в том числе вследствие плохой чистки зубов, а также может появляться из-за неправильного прикуса, рассказала РИА Новости заведующая стоматологическим отделением Люберецкой областной больницы Ирина Назилина. "Кровоточивость десен, конечно, всегда связана с воспалением. То есть кровоточивость есть признак воспаления. Это может быть гингивит - воспаление десен. Оно может развиваться и вследствие плохой чистки зубов, когда скапливаются бактерии и вызывают воспаление десны, и даже из-за неправильного прикуса. Потому что если зубы смещены, то нагрузка распределяется неравномерно при жевании. Если причиной является неправильный прикус, то нужно обратиться к врачу-ортодонту для решения проблемы", - сказала Назилина. При обнаружении проблемы кровоточивости десен рекомендуется обратиться к врачу и заняться подбором индивидуальных средств гигиены полости рта, отметила она. "При кровоточивости десен лучше обратиться к врачу, проконсультироваться, тщательнее чистить зубы, соблюдать все правила гигиены, полоскания, а также использовать индивидуальные средства гигиены: зубную щетку, ирригатор для полости рта, подобрать правильно пасту", - добавила Назилина.

https://ria.ru/20240911/zub_mudrosti-1971964670.html

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