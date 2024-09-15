https://ria.ru/20240915/spetsoperatsiya-1972852947.html
Кадры из зоны спецоперации вызвали испуг в США
Кадры из зоны спецоперации вызвали испуг в США - РИА Новости, 15.09.2024
Кадры из зоны спецоперации вызвали испуг в США
ВСУ теряют американские танки Abrams со значительной скоростью, пишет Military Watch Magazine. РИА Новости, 15.09.2024
2024-09-15T21:04
2024-09-15T21:04
2024-09-15T23:46
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. ВСУ теряют американские танки Abrams со значительной скоростью, пишет Military Watch Magazine."Последние снимки свидетельствуют о том, что темпы потери украинскими войсками танков Abrams значительно возросли", — говорится в материале.Отмечается, более 20 из 31 танка, поставленных Украине, были уничтожены, выведены из строя или захвачены. В интервью западным СМИ украинские военнослужащие подчеркивают свое недовольство характеристиками этой модели, ссылаясь как на технические проблемы, в частности низкое сопротивление электронных компонентов воздействию конденсата, так и на уязвимость перед российскими вооружениями, добавляет автор статьи."По сообщениям, из-за огромных размеров машин они привлекают к себе особенно много огня, а их более крупные профили по сравнению с советскими танками, такими как Т-80 и Т-64, делают их более легкой мишенью", — резюмируется в публикации.Ранее в четверг в Минобороны сообщили, что при освобождении села Мемрик в ДНР российские бойцы уничтожили американский танк Abrams и другую западную технику.
https://ria.ru/20240915/spetsoperatsiya-1972840322.html
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Кадры с уничтоженной техникой ВСУ в ДНР
Минобороны России показало кадры уничтожения американского танка Abrams и сожженную технику ВСУ западного производства на окраине села Мемрик в ДНР, которое освободили 9 сентября.
2024-09-15T21:04
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Технологии, Донецкая Народная Республика, Украина, Т-80, Т-64, Вооруженные силы Украины
Кадры из зоны спецоперации вызвали испуг в США
MWM: темпы потерь ВСУ танков Abrams значительно выросли