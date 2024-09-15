https://ria.ru/20240915/spetsoperatsiya-1972852947.html

Кадры из зоны спецоперации вызвали испуг в США

Кадры из зоны спецоперации вызвали испуг в США - РИА Новости, 15.09.2024

Кадры из зоны спецоперации вызвали испуг в США

ВСУ теряют американские танки Abrams со значительной скоростью, пишет Military Watch Magazine. РИА Новости, 15.09.2024

2024-09-15T21:04

2024-09-15T21:04

2024-09-15T23:46

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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. ВСУ теряют американские танки Abrams со значительной скоростью, пишет Military Watch Magazine."Последние снимки свидетельствуют о том, что темпы потери украинскими войсками танков Abrams значительно возросли", — говорится в материале.Отмечается, более 20 из 31 танка, поставленных Украине, были уничтожены, выведены из строя или захвачены. В интервью западным СМИ украинские военнослужащие подчеркивают свое недовольство характеристиками этой модели, ссылаясь как на технические проблемы, в частности низкое сопротивление электронных компонентов воздействию конденсата, так и на уязвимость перед российскими вооружениями, добавляет автор статьи."По сообщениям, из-за огромных размеров машин они привлекают к себе особенно много огня, а их более крупные профили по сравнению с советскими танками, такими как Т-80 и Т-64, делают их более легкой мишенью", — резюмируется в публикации.Ранее в четверг в Минобороны сообщили, что при освобождении села Мемрик в ДНР российские бойцы уничтожили американский танк Abrams и другую западную технику.

https://ria.ru/20240915/spetsoperatsiya-1972840322.html

https://ria.ru/20240915/spetsoperatsiya-1972817582.html

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Кадры с уничтоженной техникой ВСУ в ДНР Минобороны России показало кадры уничтожения американского танка Abrams и сожженную технику ВСУ западного производства на окраине села Мемрик в ДНР, которое освободили 9 сентября. 2024-09-15T21:04 true PT0M22S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, технологии, донецкая народная республика, украина, т-80, т-64, вооруженные силы украины