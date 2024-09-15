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Спецоперация, 15 сентября: ВС России поразили эшелон с иностранным оружием - РИА Новости, 15.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:25 15.09.2024 (обновлено: 18:27 15.09.2024)
https://ria.ru/20240915/spetsoperatsiya-1972838577.html
Спецоперация, 15 сентября: ВС России поразили эшелон с иностранным оружием
Спецоперация, 15 сентября: ВС России поразили эшелон с иностранным оружием - РИА Новости, 15.09.2024
Спецоперация, 15 сентября: ВС России поразили эшелон с иностранным оружием
Российские войска уничтожили железнодорожный эшелон с иностранным вооружением, ВКС России сбили два украинских истребителя Су-27, а средства ПВО - один МиГ-29,... РИА Новости, 15.09.2024
2024-09-15T18:25
2024-09-15T18:27
специальная военная операция на украине
россия
дмитрий песков
вооруженные силы украины
воздушно-космические силы россии
су-27
миг-29
курская область
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Российские войска уничтожили железнодорожный эшелон с иностранным вооружением, ВКС России сбили два украинских истребителя Су-27, а средства ПВО - один МиГ-29, украинские войска потеряли за сутки более 300 военнослужащих на курском направлении. Сводка МинобороныВСУ потеряли за сутки на различных направлениях до 2215 военных, следует из сводки Минобороны РФ. Группировка "Запад" улучшила тактическое положение, подразделения "Южной" группировки и "Востока" заняли более выгодные рубежи и позиции, группировка "Центр" продолжила продвижение в глубину обороны противника. Уничтожен железнодорожный эшелон с иностранным вооружением, нанесено поражение местам хранения безэкипажных катеров, цеху производства компонентов для оперативно-тактических ракет ВСУ. Кроме того, сбито два украинских истребителя Су-27 и один МиГ-29. ПВО сбила 31 БПЛА над регионами РоссииМинобороны РФ сообщило об уничтожении в течение ночи 29 украинских беспилотников, из которых 15 сбиты над территорией Брянской области, пять - над Курской, четыре - над Смоленской, два - над Орловской и по одному - над территориями Белгородской, Калужской, и Ростовской областей. Около 07.30 мск украинский дрон был уничтожен над территорией Рязанской области. Около 10.50 мск еще один БПЛА был сбит над Белгородской областью.ВСУ потеряли за сутки более 300 военных в Курской областиГруппировка "Север" продолжила ведение наступательных действий в Курской области, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, нанесено поражение формированиям девяти бригад ВСУ в районах пунктов Любимовка, Новоивановка, Дарьино, Николаево-Дарьино, Покровский и Борки, отражены две контратаки противника в направлении пунктов Любимовка и Малая Локня, сорваны две попытки атаки в направлении пунктов Викторовка, Ольговка и Кремяное. Также отражены шесть попыток противника прорваться через границу РФ в направлении населенных пунктов Новый Путь, Веселое и Медвежье. За сутки потери ВСУ на направлении составили более 300 военных и 22 единицы бронетехники, в том числе три танка, семь военнослужащих ВСУ сдались в плен. Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 13,4 тысячи военнослужащих, 113 танков. ВСУ пытаются стягивать силы в район Суджи Курской областиВСУ пытаются стягивать силы в район Суджи Курской области, однако удары со стороны сил РФ препятствуют формированию "кулака" со стороны противника, рассказал РИА Новости командир одного из отрядов с позывным "Аид". "Обстановка довольно напряженная, очень большие силы противник пытается сюда стягивать, мы своевременно перемалываем для того, чтобы они не могли сформировать ударный кулак. Кулак начинает формироваться, мы его уничтожаем", - рассказал "Аид". Песков заявил, что Путин аккуратен с ответом на действия ЗападаПрезидент РФ Владимир Путин предельно аккуратен в том, что касается ответа на действия Запада, экспертных рассуждений, каким этот ответ должен быть, хватает, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "У нас хватает специалистов, экспертов, весьма и весьма авторитетных экспертов, которые рассуждают очень активно на эту тему. Я думаю, что пока этого достаточно... У нас хватает таких рассуждений, но президент всегда предельно аккуратен с этим", - сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину, спросившему, не пора ли России после рассуждений Запада об ударах по ее территории на официальном уровне начинать ответные рассуждения. Песков также подчеркнул, что возможностей у вооруженных сил России достаточно, РФ продолжит спецоперацию и достигнет ее целей.
https://ria.ru/20240915/putin-1972753940.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20240914/voynv-1972598774.html
россия
курская область
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россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии, су-27, миг-29, курская область, брянская область, павел зарубин, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Воздушно-космические силы России, Су-27, МиГ-29, Курская область, Брянская область, Павел Зарубин, В мире
Спецоперация, 15 сентября: ВС России поразили эшелон с иностранным оружием

МО: ВС РФ уничтожили ж/д эшелон с иностранным вооружением ВСУ и склад вооружения

© РИА Новости / Нина Падалко | Перейти в медиабанкИстребитель-перехватчик МиГ-31
Истребитель-перехватчик МиГ-31 - РИА Новости, 1920, 15.09.2024
© РИА Новости / Нина Падалко
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Истребитель-перехватчик МиГ-31. Архивное фото
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Российские войска уничтожили железнодорожный эшелон с иностранным вооружением, ВКС России сбили два украинских истребителя Су-27, а средства ПВО - один МиГ-29, украинские войска потеряли за сутки более 300 военнослужащих на курском направлении.

Сводка Минобороны

ВСУ потеряли за сутки на различных направлениях до 2215 военных, следует из сводки Минобороны РФ. Группировка "Запад" улучшила тактическое положение, подразделения "Южной" группировки и "Востока" заняли более выгодные рубежи и позиции, группировка "Центр" продолжила продвижение в глубину обороны противника. Уничтожен железнодорожный эшелон с иностранным вооружением, нанесено поражение местам хранения безэкипажных катеров, цеху производства компонентов для оперативно-тактических ракет ВСУ. Кроме того, сбито два украинских истребителя Су-27 и один МиГ-29.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.09.2024
Одна невинная фраза Путина вызвала на Западе землетрясение
Вчера, 08:00

ПВО сбила 31 БПЛА над регионами России

Минобороны РФ сообщило об уничтожении в течение ночи 29 украинских беспилотников, из которых 15 сбиты над территорией Брянской области, пять - над Курской, четыре - над Смоленской, два - над Орловской и по одному - над территориями Белгородской, Калужской, и Ростовской областей. Около 07.30 мск украинский дрон был уничтожен над территорией Рязанской области. Около 10.50 мск еще один БПЛА был сбит над Белгородской областью.

ВСУ потеряли за сутки более 300 военных в Курской области

Группировка "Север" продолжила ведение наступательных действий в Курской области, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, нанесено поражение формированиям девяти бригад ВСУ в районах пунктов Любимовка, Новоивановка, Дарьино, Николаево-Дарьино, Покровский и Борки, отражены две контратаки противника в направлении пунктов Любимовка и Малая Локня, сорваны две попытки атаки в направлении пунктов Викторовка, Ольговка и Кремяное. Также отражены шесть попыток противника прорваться через границу РФ в направлении населенных пунктов Новый Путь, Веселое и Медвежье. За сутки потери ВСУ на направлении составили более 300 военных и 22 единицы бронетехники, в том числе три танка, семь военнослужащих ВСУ сдались в плен. Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 13,4 тысячи военнослужащих, 113 танков.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18

ВСУ пытаются стягивать силы в район Суджи Курской области

ВСУ пытаются стягивать силы в район Суджи Курской области, однако удары со стороны сил РФ препятствуют формированию "кулака" со стороны противника, рассказал РИА Новости командир одного из отрядов с позывным "Аид".
"Обстановка довольно напряженная, очень большие силы противник пытается сюда стягивать, мы своевременно перемалываем для того, чтобы они не могли сформировать ударный кулак. Кулак начинает формироваться, мы его уничтожаем", - рассказал "Аид".

Песков заявил, что Путин аккуратен с ответом на действия Запада

Президент РФ Владимир Путин предельно аккуратен в том, что касается ответа на действия Запада, экспертных рассуждений, каким этот ответ должен быть, хватает, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"У нас хватает специалистов, экспертов, весьма и весьма авторитетных экспертов, которые рассуждают очень активно на эту тему. Я думаю, что пока этого достаточно... У нас хватает таких рассуждений, но президент всегда предельно аккуратен с этим", - сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину, спросившему, не пора ли России после рассуждений Запада об ударах по ее территории на официальном уровне начинать ответные рассуждения.
Песков также подчеркнул, что возможностей у вооруженных сил России достаточно, РФ продолжит спецоперацию и достигнет ее целей.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.09.2024
Путин предупредил Запад о вступлении в войну
14 сентября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныВоздушно-космические силы РоссииСу-27МиГ-29Курская областьБрянская областьПавел ЗарубинВ мире
 
 
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