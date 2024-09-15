https://ria.ru/20240915/spetsoperatsiya-1972838577.html

Спецоперация, 15 сентября: ВС России поразили эшелон с иностранным оружием

Спецоперация, 15 сентября: ВС России поразили эшелон с иностранным оружием - РИА Новости, 15.09.2024

Спецоперация, 15 сентября: ВС России поразили эшелон с иностранным оружием

Российские войска уничтожили железнодорожный эшелон с иностранным вооружением, ВКС России сбили два украинских истребителя Су-27, а средства ПВО - один МиГ-29,... РИА Новости, 15.09.2024

2024-09-15T18:25

2024-09-15T18:25

2024-09-15T18:27

специальная военная операция на украине

россия

дмитрий песков

вооруженные силы украины

воздушно-космические силы россии

су-27

миг-29

курская область

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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Российские войска уничтожили железнодорожный эшелон с иностранным вооружением, ВКС России сбили два украинских истребителя Су-27, а средства ПВО - один МиГ-29, украинские войска потеряли за сутки более 300 военнослужащих на курском направлении. Сводка МинобороныВСУ потеряли за сутки на различных направлениях до 2215 военных, следует из сводки Минобороны РФ. Группировка "Запад" улучшила тактическое положение, подразделения "Южной" группировки и "Востока" заняли более выгодные рубежи и позиции, группировка "Центр" продолжила продвижение в глубину обороны противника. Уничтожен железнодорожный эшелон с иностранным вооружением, нанесено поражение местам хранения безэкипажных катеров, цеху производства компонентов для оперативно-тактических ракет ВСУ. Кроме того, сбито два украинских истребителя Су-27 и один МиГ-29. ПВО сбила 31 БПЛА над регионами РоссииМинобороны РФ сообщило об уничтожении в течение ночи 29 украинских беспилотников, из которых 15 сбиты над территорией Брянской области, пять - над Курской, четыре - над Смоленской, два - над Орловской и по одному - над территориями Белгородской, Калужской, и Ростовской областей. Около 07.30 мск украинский дрон был уничтожен над территорией Рязанской области. Около 10.50 мск еще один БПЛА был сбит над Белгородской областью.ВСУ потеряли за сутки более 300 военных в Курской областиГруппировка "Север" продолжила ведение наступательных действий в Курской области, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, нанесено поражение формированиям девяти бригад ВСУ в районах пунктов Любимовка, Новоивановка, Дарьино, Николаево-Дарьино, Покровский и Борки, отражены две контратаки противника в направлении пунктов Любимовка и Малая Локня, сорваны две попытки атаки в направлении пунктов Викторовка, Ольговка и Кремяное. Также отражены шесть попыток противника прорваться через границу РФ в направлении населенных пунктов Новый Путь, Веселое и Медвежье. За сутки потери ВСУ на направлении составили более 300 военных и 22 единицы бронетехники, в том числе три танка, семь военнослужащих ВСУ сдались в плен. Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 13,4 тысячи военнослужащих, 113 танков. ВСУ пытаются стягивать силы в район Суджи Курской областиВСУ пытаются стягивать силы в район Суджи Курской области, однако удары со стороны сил РФ препятствуют формированию "кулака" со стороны противника, рассказал РИА Новости командир одного из отрядов с позывным "Аид". "Обстановка довольно напряженная, очень большие силы противник пытается сюда стягивать, мы своевременно перемалываем для того, чтобы они не могли сформировать ударный кулак. Кулак начинает формироваться, мы его уничтожаем", - рассказал "Аид". Песков заявил, что Путин аккуратен с ответом на действия ЗападаПрезидент РФ Владимир Путин предельно аккуратен в том, что касается ответа на действия Запада, экспертных рассуждений, каким этот ответ должен быть, хватает, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "У нас хватает специалистов, экспертов, весьма и весьма авторитетных экспертов, которые рассуждают очень активно на эту тему. Я думаю, что пока этого достаточно... У нас хватает таких рассуждений, но президент всегда предельно аккуратен с этим", - сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину, спросившему, не пора ли России после рассуждений Запада об ударах по ее территории на официальном уровне начинать ответные рассуждения. Песков также подчеркнул, что возможностей у вооруженных сил России достаточно, РФ продолжит спецоперацию и достигнет ее целей.

https://ria.ru/20240915/putin-1972753940.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240914/voynv-1972598774.html

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