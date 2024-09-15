https://ria.ru/20240915/spetsoperatsiya-1972817582.html

"Приговорили к смерти". В США забили тревогу из-за ситуации в зоне СВО

"Приговорили к смерти". В США забили тревогу из-за ситуации в зоне СВО - РИА Новости, 15.09.2024

"Приговорили к смерти". В США забили тревогу из-за ситуации в зоне СВО

заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works. РИА Новости, 15.09.2024

2024-09-15T15:05

2024-09-15T15:05

2024-09-15T15:05

специальная военная операция на украине

в мире

украина

курская область

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

центральное разведывательное управление (цру)

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Украина терпит поражение в боевых действиях, и ее западные союзники не способны переломить ход событий, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works."Запад не может дать ничего, что могло бы изменить ход боевых действий. Факт в том, что Украина проиграла. Это больше похоже на то, что их приговорили к смерти. <…> Это просто вопрос времени", — отметил он.По словам аналитика, темпы российского наступления просто невероятны, им удается освобождать по два-три и более населенных пунктов в день. При этом Джонсон отметил, что ВС России также успешно проводят операцию в Курской области, уничтожая резервы ВСУ."Они (украинские войска. — Прим. ред.) мертвы, просто еще не перестали дышать", — резюмировал эксперт.Накануне в Минобороны сообщили, что в ДНР освободили Желанное Первое. Отмечается, что потери ВСУ за сутки на различных направлениях составили до 2090 военных.

https://ria.ru/20240915/ukraina-1972771633.html

https://ria.ru/20240915/reb-1972772676.html

украина

курская область

донецкая народная республика

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в мире, украина, курская область, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру), вооруженные силы рф