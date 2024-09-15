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"Приговорили к смерти". В США забили тревогу из-за ситуации в зоне СВО
"Приговорили к смерти". В США забили тревогу из-за ситуации в зоне СВО - РИА Новости, 15.09.2024
"Приговорили к смерти". В США забили тревогу из-за ситуации в зоне СВО
заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works. РИА Новости, 15.09.2024
2024-09-15T15:05
2024-09-15T15:05
2024-09-15T15:05
специальная военная операция на украине
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украина
курская область
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
центральное разведывательное управление (цру)
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Украина терпит поражение в боевых действиях, и ее западные союзники не способны переломить ход событий, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works."Запад не может дать ничего, что могло бы изменить ход боевых действий. Факт в том, что Украина проиграла. Это больше похоже на то, что их приговорили к смерти. <…> Это просто вопрос времени", — отметил он.По словам аналитика, темпы российского наступления просто невероятны, им удается освобождать по два-три и более населенных пунктов в день. При этом Джонсон отметил, что ВС России также успешно проводят операцию в Курской области, уничтожая резервы ВСУ."Они (украинские войска. — Прим. ред.) мертвы, просто еще не перестали дышать", — резюмировал эксперт.Накануне в Минобороны сообщили, что в ДНР освободили Желанное Первое. Отмечается, что потери ВСУ за сутки на различных направлениях составили до 2090 военных.
https://ria.ru/20240915/ukraina-1972771633.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Курская область, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Вооруженные силы РФ
"Приговорили к смерти". В США забили тревогу из-за ситуации в зоне СВО
Джонсон: Украина фактически уже проиграла, и Запад не может помочь ей