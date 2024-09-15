https://ria.ru/20240915/spetsoperatsiya-1972800579.html

Бойцы "Центра" отразили десять контратак ВСУ за сутки

Бойцы "Центра" отразили десять контратак ВСУ за сутки - РИА Новости, 15.09.2024

Бойцы "Центра" отразили десять контратак ВСУ за сутки

Украинские войска потеряли до 545 военнослужащих и гаубицу М777 производства США в зоне ответственности группировки войск "Центр", сообщило в воскресенье... РИА Новости, 15.09.2024

2024-09-15T12:16

2024-09-15T12:16

2024-09-15T12:35

специальная военная операция на украине

безопасность

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вооруженные силы рф

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Украинские войска потеряли до 545 военнослужащих и гаубицу М777 производства США в зоне ответственности группировки войск "Центр", сообщило в воскресенье Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям 1-й танковой, 32-й, 47-й, 72-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Катериновка, Нелеповка, Новоэкономическое, Дружба, Розовка и Константиновка Донецкой Народной Республики. Отражены десять контратак штурмовых групп 32-й, 53-й механизированных, 68-й егерской, 142-й пехотной и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ, а также 3-й, 12-й бригад нацгвардии", - говорится в сообщении.Потери противника составили до 545 военнослужащих, три пикапа, 155-мм гаубица М777 производства США, две 152-мм гаубицы "Мста-Б", 122-мм гаубица Д-30, 100-мм пушка "Рапира", уточнили в ведомстве.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)