https://ria.ru/20240915/spetsoperatsiya-1972800579.html
Бойцы "Центра" отразили десять контратак ВСУ за сутки
Бойцы "Центра" отразили десять контратак ВСУ за сутки - РИА Новости, 15.09.2024
Бойцы "Центра" отразили десять контратак ВСУ за сутки
Украинские войска потеряли до 545 военнослужащих и гаубицу М777 производства США в зоне ответственности группировки войск "Центр", сообщило в воскресенье... РИА Новости, 15.09.2024
2024-09-15T12:16
2024-09-15T12:16
2024-09-15T12:35
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/11/1966752581_0:0:2991:1682_1920x0_80_0_0_473d82395961ad4f9ff97d45637ba04d.jpg
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Украинские войска потеряли до 545 военнослужащих и гаубицу М777 производства США в зоне ответственности группировки войск "Центр", сообщило в воскресенье Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям 1-й танковой, 32-й, 47-й, 72-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Катериновка, Нелеповка, Новоэкономическое, Дружба, Розовка и Константиновка Донецкой Народной Республики. Отражены десять контратак штурмовых групп 32-й, 53-й механизированных, 68-й егерской, 142-й пехотной и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ, а также 3-й, 12-й бригад нацгвардии", - говорится в сообщении.Потери противника составили до 545 военнослужащих, три пикапа, 155-мм гаубица М777 производства США, две 152-мм гаубицы "Мста-Б", 122-мм гаубица Д-30, 100-мм пушка "Рапира", уточнили в ведомстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/11/1966752581_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4e1aaec448c22ff6f63f85787cbc1ea6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Бойцы "Центра" отразили десять контратак ВСУ за сутки
МО РФ: ВСУ потеряли до 545 боевиков в зоне действия группировки "Центр" за сутки