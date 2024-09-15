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Бойцы "Центра" отразили десять контратак ВСУ за сутки - РИА Новости, 15.09.2024
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12:16 15.09.2024 (обновлено: 12:35 15.09.2024)
https://ria.ru/20240915/spetsoperatsiya-1972800579.html
Бойцы "Центра" отразили десять контратак ВСУ за сутки
Бойцы "Центра" отразили десять контратак ВСУ за сутки - РИА Новости, 15.09.2024
Бойцы "Центра" отразили десять контратак ВСУ за сутки
Украинские войска потеряли до 545 военнослужащих и гаубицу М777 производства США в зоне ответственности группировки войск "Центр", сообщило в воскресенье... РИА Новости, 15.09.2024
2024-09-15T12:16
2024-09-15T12:35
специальная военная операция на украине
безопасность
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Украинские войска потеряли до 545 военнослужащих и гаубицу М777 производства США в зоне ответственности группировки войск "Центр", сообщило в воскресенье Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям 1-й танковой, 32-й, 47-й, 72-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Катериновка, Нелеповка, Новоэкономическое, Дружба, Розовка и Константиновка Донецкой Народной Республики. Отражены десять контратак штурмовых групп 32-й, 53-й механизированных, 68-й егерской, 142-й пехотной и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ, а также 3-й, 12-й бригад нацгвардии", - говорится в сообщении.Потери противника составили до 545 военнослужащих, три пикапа, 155-мм гаубица М777 производства США, две 152-мм гаубицы "Мста-Б", 122-мм гаубица Д-30, 100-мм пушка "Рапира", уточнили в ведомстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Бойцы "Центра" отразили десять контратак ВСУ за сутки

МО РФ: ВСУ потеряли до 545 боевиков в зоне действия группировки "Центр" за сутки

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа РСЗО "Град" в зоне СВО
Боевая работа РСЗО Град в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 15.09.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа РСЗО "Град" в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Украинские войска потеряли до 545 военнослужащих и гаубицу М777 производства США в зоне ответственности группировки войск "Центр", сообщило в воскресенье Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям 1-й танковой, 32-й, 47-й, 72-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Катериновка, Нелеповка, Новоэкономическое, Дружба, Розовка и Константиновка Донецкой Народной Республики. Отражены десять контратак штурмовых групп 32-й, 53-й механизированных, 68-й егерской, 142-й пехотной и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ, а также 3-й, 12-й бригад нацгвардии", - говорится в сообщении.
Потери противника составили до 545 военнослужащих, три пикапа, 155-мм гаубица М777 производства США, две 152-мм гаубицы "Мста-Б", 122-мм гаубица Д-30, 100-мм пушка "Рапира", уточнили в ведомстве.
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22 июня 2022, 17:18
 
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