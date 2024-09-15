https://ria.ru/20240915/spetsoperatsiya-1972799639.html

Киев потерял до 150 боевиков в зоне действия группировки "Север"

Киев потерял до 150 боевиков в зоне действия группировки "Север" - РИА Новости, 15.09.2024

Киев потерял до 150 боевиков в зоне действия группировки "Север"

ВСУ за сутки потеряли до 150 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" в Харьковской области, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ. РИА Новости, 15.09.2024

2024-09-15T12:09

2024-09-15T12:09

2024-09-15T12:14

специальная военная операция на украине

харьковская область

россия

киев

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 150 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" в Харьковской области, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" на Липцовском и Волчанском направлениях нанесено поражение формированиям 57-й мотопехотной бригады ВСУ, 36-й бригады морской пехоты, 113-й и 127-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Липцы и Волчанск Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства."ВСУ потеряли до 150 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, четыре автомобиля, 155-мм гаубицу "Caesar" производства Франции, 155-мм гаубицу М114 производства США, 152-мм орудие Д-20, три 122-мм гаубицы Д-30 и 105-мм гаубицу L-119 производства Великобритании", - отмечает МО РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

харьковская область, россия, киев, вооруженные силы украины, безопасность