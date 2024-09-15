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Киев потерял до 150 боевиков в зоне действия группировки "Север" - РИА Новости, 15.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:09 15.09.2024 (обновлено: 12:14 15.09.2024)
https://ria.ru/20240915/spetsoperatsiya-1972799639.html
Киев потерял до 150 боевиков в зоне действия группировки "Север"
Киев потерял до 150 боевиков в зоне действия группировки "Север" - РИА Новости, 15.09.2024
Киев потерял до 150 боевиков в зоне действия группировки "Север"
ВСУ за сутки потеряли до 150 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" в Харьковской области, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ. РИА Новости, 15.09.2024
2024-09-15T12:09
2024-09-15T12:14
специальная военная операция на украине
харьковская область
россия
киев
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 150 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" в Харьковской области, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" на Липцовском и Волчанском направлениях нанесено поражение формированиям 57-й мотопехотной бригады ВСУ, 36-й бригады морской пехоты, 113-й и 127-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Липцы и Волчанск Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства."ВСУ потеряли до 150 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, четыре автомобиля, 155-мм гаубицу "Caesar" производства Франции, 155-мм гаубицу М114 производства США, 152-мм орудие Д-20, три 122-мм гаубицы Д-30 и 105-мм гаубицу L-119 производства Великобритании", - отмечает МО РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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харьковская область, россия, киев, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Россия, Киев, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Киев потерял до 150 боевиков в зоне действия группировки "Север"

МО РФ: ВСУ потеряли до 150 боевиков в зоне действия группировки "Север"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа РСЗО "Град" в зоне СВО
Боевая работа РСЗО Град в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 15.09.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа РСЗО "Град" в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 150 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" в Харьковской области, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ.
"Подразделениями группировки войск "Север" на Липцовском и Волчанском направлениях нанесено поражение формированиям 57-й мотопехотной бригады ВСУ, 36-й бригады морской пехоты, 113-й и 127-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Липцы и Волчанск Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства.
"ВСУ потеряли до 150 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, четыре автомобиля, 155-мм гаубицу "Caesar" производства Франции, 155-мм гаубицу М114 производства США, 152-мм орудие Д-20, три 122-мм гаубицы Д-30 и 105-мм гаубицу L-119 производства Великобритании", - отмечает МО РФ.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьРоссияКиевВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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