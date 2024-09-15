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У России хватает возможностей для продолжения спецоперации, заявил Песков - РИА Новости, 15.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:32 15.09.2024 (обновлено: 11:39 15.09.2024)
https://ria.ru/20240915/spetsoperatsiya-1972796436.html
У России хватает возможностей для продолжения спецоперации, заявил Песков
У России хватает возможностей для продолжения спецоперации, заявил Песков - РИА Новости, 15.09.2024
У России хватает возможностей для продолжения спецоперации, заявил Песков
Возможностей вооруженных сил России и их экономическая поддержка достаточны, Россия продолжит спецоперацию и достигнет ее целей, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 15.09.2024
2024-09-15T11:32
2024-09-15T11:39
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
безопасность
дмитрий песков
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Возможностей вооруженных сил России и их экономическая поддержка достаточны, Россия продолжит спецоперацию и достигнет ее целей, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину, фрагменты которого опубликованы в Telegram-канале тележурналиста."У нас хватает возможностей вооруженных сил, у нас хватает возможностей экономики в плане поддержки вооруженных сил. Специальная военная операция будет продолжена, и все цели будут достигнуты", - сказал Песков.
https://ria.ru/20240914/voynv-1972598774.html
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вооруженные силы рф, безопасность, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Дмитрий Песков
У России хватает возможностей для продолжения спецоперации, заявил Песков

Песков: у российских военных хватает возможностей и экономической поддержки

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоенный ВС РФ в зоне СВО
Военный ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 15.09.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военный ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Возможностей вооруженных сил России и их экономическая поддержка достаточны, Россия продолжит спецоперацию и достигнет ее целей, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину, фрагменты которого опубликованы в Telegram-канале тележурналиста.
"У нас хватает возможностей вооруженных сил, у нас хватает возможностей экономики в плане поддержки вооруженных сил. Специальная военная операция будет продолжена, и все цели будут достигнуты", - сказал Песков.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.09.2024
Путин предупредил Запад о вступлении в войну
14 сентября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы РФБезопасностьДмитрий Песков
 
 
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