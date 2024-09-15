https://ria.ru/20240915/spetsoperatsiya-1972796436.html

У России хватает возможностей для продолжения спецоперации, заявил Песков

У России хватает возможностей для продолжения спецоперации, заявил Песков - РИА Новости, 15.09.2024

У России хватает возможностей для продолжения спецоперации, заявил Песков

Возможностей вооруженных сил России и их экономическая поддержка достаточны, Россия продолжит спецоперацию и достигнет ее целей, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 15.09.2024

2024-09-15T11:32

2024-09-15T11:32

2024-09-15T11:39

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

безопасность

дмитрий песков

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Возможностей вооруженных сил России и их экономическая поддержка достаточны, Россия продолжит спецоперацию и достигнет ее целей, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину, фрагменты которого опубликованы в Telegram-канале тележурналиста."У нас хватает возможностей вооруженных сил, у нас хватает возможностей экономики в плане поддержки вооруженных сил. Специальная военная операция будет продолжена, и все цели будут достигнуты", - сказал Песков.

https://ria.ru/20240914/voynv-1972598774.html

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2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

вооруженные силы рф, безопасность, дмитрий песков