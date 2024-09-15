https://ria.ru/20240915/soveschanie-1972814172.html
Путин проведет совещание по развитию беспилотников на предстоящей неделе
Путин проведет совещание по развитию беспилотников на предстоящей неделе - РИА Новости, 15.09.2024
Путин проведет совещание по развитию беспилотников на предстоящей неделе
Президент России Владимир Путин проведет на неделе специальное совещание по теме развития беспилотной авиации, сообщили в программе "Москва. Кремль. Путин",... РИА Новости, 15.09.2024
2024-09-15T14:41
2024-09-15T14:41
2024-09-15T14:42
россия
владимир путин
павел зарубин
безопасность
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проведет на неделе специальное совещание по теме развития беспилотной авиации, сообщили в программе "Москва. Кремль. Путин", фрагмент которого опубликовал в своем телеграм-канале тележурналист Павел Зарубин. "Президент на неделе, как ожидается, проведет специальное совещание по теме развития беспилотной авиации… Задачи будут поставлены и перед губернаторами", - сообщается в программе. Кроме того, Путин пообщается с главами регионов, победившими на недавних выборах, в также проведет совещание с членами правительства, Совета безопасности и обратится к участникам Евразийского женского форума.
https://ria.ru/20240911/bespilotniki-1971935130.html
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россия, владимир путин, павел зарубин, безопасность
Россия, Владимир Путин, Павел Зарубин, Безопасность
Путин проведет совещание по развитию беспилотников на предстоящей неделе
Президент РФ Путин на предстоящей неделе проведет совещание по развитию БПЛА