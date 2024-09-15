https://ria.ru/20240915/soveschanie-1972814172.html

Путин проведет совещание по развитию беспилотников на предстоящей неделе

Путин проведет совещание по развитию беспилотников на предстоящей неделе - РИА Новости, 15.09.2024

Путин проведет совещание по развитию беспилотников на предстоящей неделе

Президент России Владимир Путин проведет на неделе специальное совещание по теме развития беспилотной авиации, сообщили в программе "Москва. Кремль. Путин",... РИА Новости, 15.09.2024

2024-09-15T14:41

2024-09-15T14:41

2024-09-15T14:42

россия

владимир путин

павел зарубин

безопасность

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проведет на неделе специальное совещание по теме развития беспилотной авиации, сообщили в программе "Москва. Кремль. Путин", фрагмент которого опубликовал в своем телеграм-канале тележурналист Павел Зарубин. "Президент на неделе, как ожидается, проведет специальное совещание по теме развития беспилотной авиации… Задачи будут поставлены и перед губернаторами", - сообщается в программе. Кроме того, Путин пообщается с главами регионов, победившими на недавних выборах, в также проведет совещание с членами правительства, Совета безопасности и обратится к участникам Евразийского женского форума.

https://ria.ru/20240911/bespilotniki-1971935130.html

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россия, владимир путин, павел зарубин, безопасность