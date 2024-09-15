Успехи RT невыгодны тем, кто нарушает права людей, заявил Дудаев
Дудаев: успех RT невыгоден тем, кто нарушает права и свободы миллионов людей
Ахмед Дудаев. Архивное фото
ГРОЗНЫЙ, 15 сен - РИА Новости. Успехи телеканала RT в информационном поле невыгодны тем, кто нарушает права и свободы миллионов людей по всему миру, прикрываясь демократией и навязывая идеологию, пропитанную безнравственностью и развратом, заявил министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев в своем Telegram-канале.
"...RT имеет огромную международную аудиторию и предоставляет информацию на нескольких языках, что позволяет людям в разных странах получать доступ к альтернативным источникам информации. Это важно в условиях, когда западные СМИ регулярно искажают реальность и подают информацию в выгодном для себя свете... Успехи в информационном поле телеканала невыгодны и тем, кто, прикрываясь своей "демократией", нарушает права и свободы миллионов людей по всему миру, навязывая идеологию, пропитанную безнравственностью и развратом", - написал Дудаев.
Он также выразил уверенность, что деятельность RT и дальше будет являться "важным двигателем общественного сознания".
"Введя санкции против RT, враги России в очередной раз расписались в своем политическом, идеологическом и информационно-пропагандистском бессилии. А потому победа будет за нами", - добавил чеченский министр.
Министерство финансов США 4 сентября объявило о введении санкций в отношении главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян, а также ее заместителей Антона Анисимова и Елизаветы Бродской. Помимо них в черный список попали глава информационного вещания RT Андрей Кияшко, руководитель отдела цифровых медиапроектов Константин Калашников и ряд других сотрудников телеканала.
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Госдепартамент США ужесточил условия работы медиагруппы "Россия сегодня" и ее дочерних предприятий, определив их статус как "зарубежные миссии". Как предписывает закон о зарубежных миссиях, от них потребуется уведомлять ведомство о работающем в США персонале и имуществе.
Американские власти также объявили о новой политике, ограничивающей выдачу виз лицам, которые якобы действуют от лица "поддерживаемых Кремлем" СМИ. При этом госдеп отказался раскрыть, кого конкретно затронули визовые ограничения. Комментируя новые санкции, официальный представитель госдепартамента заявил, что они не направлены против отдельных российских журналистов, а против сотрудников попавших под рестрикции организаций, которые "занимались незаконной деятельностью".
Наряду с этим власти США предъявили Калашникову и еще одной сотруднице RT Елене Афанасьевой обвинения в сговоре с целью отмывания денег и нарушении закона о регистрации иностранных агентов (FARA).
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