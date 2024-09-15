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Успехи RT невыгодны тем, кто нарушает права людей, заявил Дудаев - РИА Новости, 16.09.2024
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21:54 15.09.2024 (обновлено: 16:27 16.09.2024)
https://ria.ru/20240915/smi-1973007415.html
Успехи RT невыгодны тем, кто нарушает права людей, заявил Дудаев
Успехи RT невыгодны тем, кто нарушает права людей, заявил Дудаев - РИА Новости, 16.09.2024
Успехи RT невыгодны тем, кто нарушает права людей, заявил Дудаев
Успехи телеканала RT в информационном поле невыгодны тем, кто нарушает права и свободы миллионов людей по всему миру, прикрываясь демократией и навязывая... РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-15T21:54
2024-09-16T16:27
сша
россия
ахмед дудаев
маргарита симоньян
антон анисимов
государственный департамент сша
санкции сша против "россии сегодня" и rt
в мире
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ГРОЗНЫЙ, 15 сен - РИА Новости. Успехи телеканала RT в информационном поле невыгодны тем, кто нарушает права и свободы миллионов людей по всему миру, прикрываясь демократией и навязывая идеологию, пропитанную безнравственностью и развратом, заявил министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев в своем Telegram-канале. "...RT имеет огромную международную аудиторию и предоставляет информацию на нескольких языках, что позволяет людям в разных странах получать доступ к альтернативным источникам информации. Это важно в условиях, когда западные СМИ регулярно искажают реальность и подают информацию в выгодном для себя свете... Успехи в информационном поле телеканала невыгодны и тем, кто, прикрываясь своей "демократией", нарушает права и свободы миллионов людей по всему миру, навязывая идеологию, пропитанную безнравственностью и развратом", - написал Дудаев. Он также выразил уверенность, что деятельность RT и дальше будет являться "важным двигателем общественного сознания". "Введя санкции против RT, враги России в очередной раз расписались в своем политическом, идеологическом и информационно-пропагандистском бессилии. А потому победа будет за нами", - добавил чеченский министр. Министерство финансов США 4 сентября объявило о введении санкций в отношении главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян, а также ее заместителей Антона Анисимова и Елизаветы Бродской. Помимо них в черный список попали глава информационного вещания RT Андрей Кияшко, руководитель отдела цифровых медиапроектов Константин Калашников и ряд других сотрудников телеканала. Госдепартамент США ужесточил условия работы медиагруппы "Россия сегодня" и ее дочерних предприятий, определив их статус как "зарубежные миссии". Как предписывает закон о зарубежных миссиях, от них потребуется уведомлять ведомство о работающем в США персонале и имуществе. Американские власти также объявили о новой политике, ограничивающей выдачу виз лицам, которые якобы действуют от лица "поддерживаемых Кремлем" СМИ. При этом госдеп отказался раскрыть, кого конкретно затронули визовые ограничения. Комментируя новые санкции, официальный представитель госдепартамента заявил, что они не направлены против отдельных российских журналистов, а против сотрудников попавших под рестрикции организаций, которые "занимались незаконной деятельностью". Наряду с этим власти США предъявили Калашникову и еще одной сотруднице RT Елене Афанасьевой обвинения в сговоре с целью отмывания денег и нарушении закона о регистрации иностранных агентов (FARA).
https://ria.ru/20240916/indiya-1972914337.html
https://ria.ru/20240913/zakharova-1972625194.html
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РИА Новости
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96
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7 495 645-6601
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сша, россия, ахмед дудаев, маргарита симоньян, антон анисимов, государственный департамент сша, санкции сша против "россии сегодня" и rt, в мире
США, Россия, Ахмед Дудаев, Маргарита Симоньян, Антон Анисимов, Государственный департамент США, Санкции США против "России сегодня" и RT, В мире
Успехи RT невыгодны тем, кто нарушает права людей, заявил Дудаев

Дудаев: успех RT невыгоден тем, кто нарушает права и свободы миллионов людей

© РИА Новости / Саид Царнаев | Перейти в медиабанкАхмед Дудаев
Ахмед Дудаев - РИА Новости, 1920, 15.09.2024
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Ахмед Дудаев. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 15 сен - РИА Новости. Успехи телеканала RT в информационном поле невыгодны тем, кто нарушает права и свободы миллионов людей по всему миру, прикрываясь демократией и навязывая идеологию, пропитанную безнравственностью и развратом, заявил министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев в своем Telegram-канале.
"...RT имеет огромную международную аудиторию и предоставляет информацию на нескольких языках, что позволяет людям в разных странах получать доступ к альтернативным источникам информации. Это важно в условиях, когда западные СМИ регулярно искажают реальность и подают информацию в выгодном для себя свете... Успехи в информационном поле телеканала невыгодны и тем, кто, прикрываясь своей "демократией", нарушает права и свободы миллионов людей по всему миру, навязывая идеологию, пропитанную безнравственностью и развратом", - написал Дудаев.
Офис телеканала RT - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
СМИ: Индия отказалась вводить санкции против RT, несмотря на просьбы США
10:56
Он также выразил уверенность, что деятельность RT и дальше будет являться "важным двигателем общественного сознания".
"Введя санкции против RT, враги России в очередной раз расписались в своем политическом, идеологическом и информационно-пропагандистском бессилии. А потому победа будет за нами", - добавил чеченский министр.
Министерство финансов США 4 сентября объявило о введении санкций в отношении главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян, а также ее заместителей Антона Анисимова и Елизаветы Бродской. Помимо них в черный список попали глава информационного вещания RT Андрей Кияшко, руководитель отдела цифровых медиапроектов Константин Калашников и ряд других сотрудников телеканала.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
Захарова прокомментировала новые санкции США против RT
13 сентября, 22:05
Госдепартамент США ужесточил условия работы медиагруппы "Россия сегодня" и ее дочерних предприятий, определив их статус как "зарубежные миссии". Как предписывает закон о зарубежных миссиях, от них потребуется уведомлять ведомство о работающем в США персонале и имуществе.
Американские власти также объявили о новой политике, ограничивающей выдачу виз лицам, которые якобы действуют от лица "поддерживаемых Кремлем" СМИ. При этом госдеп отказался раскрыть, кого конкретно затронули визовые ограничения. Комментируя новые санкции, официальный представитель госдепартамента заявил, что они не направлены против отдельных российских журналистов, а против сотрудников попавших под рестрикции организаций, которые "занимались незаконной деятельностью".
Наряду с этим власти США предъявили Калашникову и еще одной сотруднице RT Елене Афанасьевой обвинения в сговоре с целью отмывания денег и нарушении закона о регистрации иностранных агентов (FARA).
Студия телеканала Russia Today в Москве - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
Госдеп рассказал, какими будут направленные против RT санкции
13 сентября, 21:14
 
СШАРоссияАхмед ДудаевМаргарита СимоньянАнтон АнисимовГосударственный департамент СШАСанкции США против "России сегодня" и RTВ мире
 
 
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