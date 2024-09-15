https://ria.ru/20240915/sledstvie-1972770927.html

Следователи продолжают искать потерпевших по делу об аварии в Подольске

Следователи продолжают искать потерпевших по делу об аварии в Подольске - РИА Новости, 15.09.2024

Следователи продолжают искать потерпевших по делу об аварии в Подольске

Следователи продолжают устанавливать потерпевших по делу об аварии в котельной в подмосковном Подольске, следует из материалов дела, имеющихся в распоряжении... РИА Новости, 15.09.2024

2024-09-15T03:06

2024-09-15T03:06

2024-09-15T03:12

происшествия

подольск

россия

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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Следователи продолжают устанавливать потерпевших по делу об аварии в котельной в подмосковном Подольске, следует из материалов дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Пятого января в результате аварии в Подольске на котельной Климовского специализированного патронного завода (КСПЗ), к которой были подключены жилые дома, более 20 тысяч человек остались без отопления в 20-градусный мороз. Аварию удалось устранить лишь к 15 января. Девятого января было объявлено, что КСПЗ будет национализирован. "По уголовному делу необходимо продолжить установление и допросы потерпевших", — сказано в документах. О возбуждении уголовного дела сообщалось в январе. Был задержан замглавы администрации Подольска Роман Рязанцев, ему вменили превышение должностных полномочий (пункт "в" части 3 статьи 286 УК) и заключили под стражу. Также задержали начальника котельной Александра Чикова и гендиректора ЗАО "Климовский специализированный патронный завод" Игоря Кушникова, они тоже были арестованы. Обоим вменили выполнение услуг, не отвечающих требованиям безопасности (пункт "а" части 2 статьи 238 УК). Позже Чикова перевели под домашний арест.Также сообщалось о возбуждении дела по факту ограничения подачи энергоресурсов в жилые дома и организации.

https://ria.ru/20240914/delo-1972638560.html

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подольск

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происшествия, подольск, россия