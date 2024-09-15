https://ria.ru/20240915/severnyy-1972565132.html

"Ответить будет нечем". Северный сосед готовит Москве неприятный сюрприз

"Ответить будет нечем". Северный сосед готовит Москве неприятный сюрприз - РИА Новости, 15.09.2024

"Ответить будет нечем". Северный сосед готовит Москве неприятный сюрприз

Ответ на предложения Эстонской православной церкви Московского патриархата об изменениях в уставе должны дать на предстоящей неделе. МВД не устраивает одна лишь РИА Новости, 15.09.2024

2024-09-15T08:00

2024-09-15T08:00

2024-09-15T08:02

религия

москва

таллин

эстония

московский патриархат

русская православная церковь

аналитика - религия и мировоззрение

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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости, Сергей Проскурин. Ответ на предложения Эстонской православной церкви Московского патриархата об изменениях в уставе должны дать на предстоящей неделе. МВД не устраивает одна лишь смена названия — там требуют полного разрыва с Россией."Требуем объяснений"Таллин вновь с опаской смотрит в сторону Москвы. Понервничать МВД Эстонии заставили слова патриарха Кирилла."Несмотря на появление политических границ на так называемом постсоветском пространстве, для Русской православной церкви их нет, потому что мы — церковь всея Руси, и для меня Киев, Минск и другие столицы республик — это важные духовные центры единой Святой Руси", — объяснил глава РПЦ в праздник Успения Богородицы.Ведомство расценило подобное высказывание как "империалистическое", "экстремистское", представляющее "угрозу внутренней безопасности и обороноспособности" республики.По словам канцлера МВД Тармо Мийлитса, Таллин ни в коей мере нельзя называть одним из "духовных центров единой Святой Руси". И сам исторический конструкт давно "канул в историю".Чиновники решили потребовать объяснений. С этой целью направили специальное обращение. Но не на имя главы РПЦ, а руководству местной Эстонской православной церкви (ЭПЦ). Видимо, рассуждали так: она — каноническая часть Московского патриархата, потому и спрос с того, кто ближе.Религиозная организация должна предоставить "четкую, однозначную позицию и оценку выступления патриарха" на празднике Успения Богородицы.Эстонское духовенство пока не готово делать какие-либо заявления в СМИ по этому поводу. В ближайшее время подготовят письменный ответ — тогда и можно будет комментировать ситуацию. К тому же сейчас есть куда более насущные проблемы. Например, судебные дела.Порвать окончательно и бесповоротноДело в том, что это уже не первый акт давления светских властей на ЭПЦ. Началось все еще весной. В конце марта в Москве прошел очередной съезд Всемирного русского народного собора (ВРНС). По итогам специальную военную операцию провозгласили "священной войной", а западные страны — "жертвами сатанизма".Председательствовал на мероприятии патриарх Кирилл. Поэтому Министерство внутренних дел Эстонии решило незамедлительно признать РПЦ "террористической" организацией. Позже глава эстонского МВД Лаури Ляэнеметс предложил руководству ЭПЦ объявить патриарха еретиком.Но не получил ответа и сделал это сам. Только в рамках светского права — в начале мая внес в рийгикогу (парламент) законопроект о признании Московского патриархата "террористической организацией". Документ не одобрили, но осуждающую резолюцию приняли.ЭПЦ неоднократно заявляла, что не поддерживает специальную военную операцию и выступает за мирное урегулирование конфликта. Однако власти все же навесили на нее ярлык "сторонника СВО".И теперь клирики намерены доказать обратное. В начале сентября они обжаловали решение МВД и парламента в административном суде Таллина. "Церковь и монастырь воздерживаются от связывания себя с мирской жизнью и политикой и не ведут враждебной пропаганды", — говорится в сообщении адвокатского бюро Sirel & Partnerid, представляющего интересы религиозной организации.Юристы также отметили, что во время майского обсуждения депутаты даже не дали слово представителям церкви.Параллельно с судебной тяжбой идет и более серьезный процесс. Глава МВД Ляэнеметс практически с самого начала четко озвучил свой "идеальный" путь преодоления кризиса. Надо всего-навсего порвать с Московским патриархатом.Разумеется, ЭПЦ на такой шаг пойти не может. Это означало бы каноническое нарушение — раскол. Пошли на компромисс: чтобы не раздражать власти, церковь убрала из своего устава все упоминания о Москве (оставила лишь одно — о томосе 1993-го, по которому получила самоуправляемый статус).Но чиновников не удовлетворил подобный расклад. "Косметических" и "символических" полумер, негодовал Ляэнеметс, недостаточно. Нужен четкий — раз и навсегда — разрыв связей с Москвой."Мяч не на нашей стороне"Вдобавок есть и чисто юридический нюанс: ЭПЦ не может просто так убрать из названия "Московский патриархат" и остаться "Эстонской церковью". Под таким наименованием зарегистрирована другая религиозная организация — Эстонская апостольская православная церковь (ЭАПЦ), подконтрольная Константинополю.Существование двух поместных церквей в одной стране невозможно. Поэтому отношения структур не сложились с самого начала. Дошло даже до непродолжительного разрыва евхаристического общения.Теперь же глава ЭАПЦ — чтобы не множить сущности — предложил подумать об объединении. Но ЭПЦ отказалась. Ведь это опять будет означать игру не по правилам. К тому же со дня на день должен прийти ответ МВД по поводу внесенных в устав правок.По словам представителя министерства Райво Кюйта, только кажется, что дело не сдвинулось с мертвой точки, на самом деле это не так. Просто "спешить, давить и подгонять — нерационально".Но если ситуация не изменится и церковь не придет к независимости, отметил он, "государству для обеспечения безопасности придется пойти на крайние меры, которыми может стать принудительное закрытие церкви".Подобные настроения и у спикера рийгикогу Лаури Хуссара. Недавно он назвал ошибкой властей разрешение на создание в республике двух параллельных православных структур. Явно отдавая предпочтение проконстантинопольской ЭАПЦ, он при этом упускает из виду тот факт, что ЭПЦ возникла раньше."Сейчас, что называется, мяч не в наших руках", — констатировал в беседе с журналистами епископ Тартуский Даниил (Леписк). Духовенству остается только ждать. И надеяться, что власти не пойдут по пути эскалации конфликта.

https://ria.ru/20240910/granitsa-1971641728.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

москва, таллин, эстония, московский патриархат, русская православная церковь, аналитика - религия и мировоззрение