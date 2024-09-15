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МИД Молдавии поддержал санкции США против медиагруппы "Россия сегодня" - РИА Новости, 15.09.2024
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17:53 15.09.2024 (обновлено: 17:55 15.09.2024)
https://ria.ru/20240915/sanktsii-1972835579.html
МИД Молдавии поддержал санкции США против медиагруппы "Россия сегодня"
МИД Молдавии поддержал санкции США против медиагруппы "Россия сегодня" - РИА Новости, 15.09.2024
МИД Молдавии поддержал санкции США против медиагруппы "Россия сегодня"
Министерство иностранных дел Молдавии выразило поддержку санкциям Минфина США против российской Автономной независимой организации (АНО) "Евразия", связанной с... РИА Новости, 15.09.2024
2024-09-15T17:53
2024-09-15T17:55
сша
молдавия
россия
илан шор
дмитрий киселев
майя санду
в мире
санкции сша против "россии сегодня" и rt
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КИШИНЕВ, 15 сен — РИА. Новости. Министерство иностранных дел Молдавии выразило поддержку санкциям Минфина США против российской Автономной независимой организации (АНО) "Евразия", связанной с бизнесменом и политиком Иланом Шором, а также против международной медиагруппы "Россия сегодня" и АНО "ТВ-Новости". Согласно документу минфина США, на который ссылается молдавский МИД, под санкции подпала международная медиагруппа "Россия сегодня" и её гендиректор, а также телеведущий Дмитрий Киселев. Кроме того, санкции ввели против АНО "Евразия" и её руководителя Нелли Парутенко, а также против АНО "ТВ-Новости". "Министерство иностранных дел поддерживает санкций США… Мы приветствуем любые усилия, которые наказывают попытки подрыва демократии, вмешательства в избирательный процесс и дестабилизирующее внешнее вмешательство", — говорится в заявлении МИД Молдавии. В субботу Илан Шор заявил, что АНО "Евразия", несмотря на санкции, готова оказать помощь жителям республики, пострадавшим от сильных ливней. Он призвал власти страны оставить политические разногласия и сосредоточиться на помощи пострадавшим. По данным МВД Молдавии, стихия нанесла ущерб 13 населенным пунктам, в основном в центре и на юге страны, сотни домов остаются без электричества. В ряде сел прорвало дамбы, и реки вышли из берегов, вызвав наводнения и разрушив инфраструктуру. Ущерб уточняется, а осадки продолжаются. Автономная некоммерческая организация (АНО) "Евразия" была создана в апреле, организация позиционирует себя как структуру, занимающуюся культурными и гуманитарными проектами. Также АНО "Евразия" реализовывает проекты для молодежи стран постсоветского пространства, которые дают дополнительные возможности для обучения, развития и налаживания межкультурного общения. Отношения между Россией и Молдавией ухудшились после прихода к власти в 2020 году президента Майи Санду, придерживающейся проевропейской политики. Москва призывает Кишинев учитывать интересы граждан и развивать связи с Россией, несмотря на сложившуюся антироссийскую риторику. В МИД РФ заявили о готовности к дружеским отношениям, несмотря на использование Молдавии Западом в антироссийских целях. Минфин США в пятницу заявил, что ввел санкции и в отношении медиагруппы "Россия сегодня" и ее генерального директора Дмитрия Киселева. В тот же день госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил RT в участии в якобы "тайных операциях" по вмешательству в дела других стран и "военных закупках". Он добавил, что США вводят санкции против трех структур и двух человек в связи с обвинениями в адрес RT. О планах ввести новые санкции в отношении RT объявил также координатор центра глобального взаимодействия при госдепартаменте США Джеймс Рубин, назвав их "самыми строгими из возможных". Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в ответ на введение новых санкций США заявила, что не зря прожила жизнь. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, высмеяла новые санкции США против российских СМИ, в частности телеканала RT, заявив, что в США должна появиться новая профессия "специалист по введенным против России санкциям".
https://ria.ru/20240914/ssha-1972648383.html
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сша, молдавия, россия, илан шор, дмитрий киселев, майя санду, в мире, санкции сша против "россии сегодня" и rt
США, Молдавия, Россия, Илан Шор, Дмитрий Киселев, Майя Санду, В мире, Санкции США против "России сегодня" и RT
МИД Молдавии поддержал санкции США против медиагруппы "Россия сегодня"

МИД Молдавии поддержал санкции США против "России сегодня" и АНО "ТВ-Новости"

Здание медиагруппы "Россия сегодня"
Здание медиагруппы Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 15.09.2024
Здание медиагруппы "Россия сегодня". Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 15 сен — РИА. Новости. Министерство иностранных дел Молдавии выразило поддержку санкциям Минфина США против российской Автономной независимой организации (АНО) "Евразия", связанной с бизнесменом и политиком Иланом Шором, а также против международной медиагруппы "Россия сегодня" и АНО "ТВ-Новости".
Согласно документу минфина США, на который ссылается молдавский МИД, под санкции подпала международная медиагруппа "Россия сегодня" и её гендиректор, а также телеведущий Дмитрий Киселев. Кроме того, санкции ввели против АНО "Евразия" и её руководителя Нелли Парутенко, а также против АНО "ТВ-Новости".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.09.2024
Штаты определились со своим главным врагом
14 сентября, 08:00
"Министерство иностранных дел поддерживает санкций США… Мы приветствуем любые усилия, которые наказывают попытки подрыва демократии, вмешательства в избирательный процесс и дестабилизирующее внешнее вмешательство", — говорится в заявлении МИД Молдавии.
В субботу Илан Шор заявил, что АНО "Евразия", несмотря на санкции, готова оказать помощь жителям республики, пострадавшим от сильных ливней. Он призвал власти страны оставить политические разногласия и сосредоточиться на помощи пострадавшим.
По данным МВД Молдавии, стихия нанесла ущерб 13 населенным пунктам, в основном в центре и на юге страны, сотни домов остаются без электричества. В ряде сел прорвало дамбы, и реки вышли из берегов, вызвав наводнения и разрушив инфраструктуру. Ущерб уточняется, а осадки продолжаются.
Автономная некоммерческая организация (АНО) "Евразия" была создана в апреле, организация позиционирует себя как структуру, занимающуюся культурными и гуманитарными проектами. Также АНО "Евразия" реализовывает проекты для молодежи стран постсоветского пространства, которые дают дополнительные возможности для обучения, развития и налаживания межкультурного общения.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.09.2024
Америка зависла между светом и тьмой
Вчера, 08:00
Отношения между Россией и Молдавией ухудшились после прихода к власти в 2020 году президента Майи Санду, придерживающейся проевропейской политики. Москва призывает Кишинев учитывать интересы граждан и развивать связи с Россией, несмотря на сложившуюся антироссийскую риторику. В МИД РФ заявили о готовности к дружеским отношениям, несмотря на использование Молдавии Западом в антироссийских целях.
Минфин США в пятницу заявил, что ввел санкции и в отношении медиагруппы "Россия сегодня" и ее генерального директора Дмитрия Киселева.
В тот же день госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил RT в участии в якобы "тайных операциях" по вмешательству в дела других стран и "военных закупках". Он добавил, что США вводят санкции против трех структур и двух человек в связи с обвинениями в адрес RT. О планах ввести новые санкции в отношении RT объявил также координатор центра глобального взаимодействия при госдепартаменте США Джеймс Рубин, назвав их "самыми строгими из возможных".
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в ответ на введение новых санкций США заявила, что не зря прожила жизнь. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, высмеяла новые санкции США против российских СМИ, в частности телеканала RT, заявив, что в США должна появиться новая профессия "специалист по введенным против России санкциям".
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
"Такой страны скоро не будет". Запад наметил новую цель
4 сентября, 08:00
 
СШАМолдавияРоссияИлан ШорДмитрий КиселевМайя СандуВ миреСанкции США против "России сегодня" и RT
 
 
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