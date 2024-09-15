МИД назвал американские санкции против российских СМИ заказной кампанией
Захарова назвала новые санкции США против СМИ РФ очередной заказной кампанией
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Развернув кампанию против российских СМИ, США объявили войну свободе слова во всем мире, но Москва ответит на эти действия, говорится в комментарии официального представителя российского МИД Марии Захаровой.
"Беспрецедентные по своим масштабам репрессии против российских медиа действующая американская администрация в запредельно циничной манере пытается оправдать борьбой с "вмешательством" с их стороны во внутриполитические дела. По сути же речь идет об очередной заказной кампании, "охоте на ведьм", когда специально культивируемая атмосфера всеобщего страха и шпиономании позволяет правящим кругам в США манипулировать общественным мнением и ограждать население от любой неудобной для них информации", — заявила она.
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Дипломат отметила, что Вашингтон примеряет на себя роль хранителя общественной стабильности и целостности демократических процессов, используя при этом методы тоталитарной цензуры.
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"Окончательно растоптав взятые на себя международные обязательства в сфере обеспечения плюрализма мнений и даже положения собственной конституции, США фактически объявили войну свободе слова во всем мире, перейдя к открытым угрозам и шантажу в адрес других государств в стремлении натравить их на отечественные СМИ и установить единоличный контроль над глобальным информационным пространством", — подчеркнула Захарова.
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По ее словам, Вашингтон не может смириться с растущей популярностью российских медиа на фоне однобокой и лживой картины происходящего на планете, создаваемой западными СМИ.
При этом Россия не питает иллюзий, что разгул цензуры в США получит надлежащую оценку со стороны профильных международных структур. Их молчание Москва расценивает как одобрение подобной практики и фактическое соучастие в чинимом против российских СМИ произволе, добавила представитель МИД.
"Действия американской администрации не останутся без ответа", — заключила она.
Кампания США против "России сегодня" и RT
На этой неделе госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил телеканал RT в том, что тот якобы участвовал в тайных операциях по вмешательству в дела других стран и военных закупках.
На этом фоне он объявил о начале совместной дипломатической кампании США, Великобритании и Канады, направленной на объединение союзников для ответа на "угрозу со стороны телеканала и других российских инструментов влияния и дезинформации". По словам координатора Центра глобального взаимодействия при Госдепе Джеймса Рубина, новые санкции против RT стали самыми строгими из возможных.
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Минфин США, со своей стороны, ввел санкции против медиагруппы "Россия сегодня" и ее гендиректора Дмитрия Киселева. Ведомство выпустило генеральную лицензию, предписав завершить финансовые операции с медиагруппой до 13 ноября. Неделей ранее в санкционный список включили главреда "России сегодня" и RT Маргариту Симоньян и нескольких топ-менеджеров телеканала.
В Кремле заявили, что отреагируют на санкции против СМИ, хотя они, по словам Дмитрия Пескова, и не будут зеркальными, так как в США нет государственного информационного агентства.
В RT с иронией заметили, что все это время они вещали "прямо из штаб-квартиры КГБ" и что у телеканала "заканчивается попкорн, чтобы сидеть и смотреть, что еще правительство США придумает".