https://ria.ru/20240915/sanktsii-1972795433.html

МИД назвал американские санкции против российских СМИ заказной кампанией

МИД назвал американские санкции против российских СМИ заказной кампанией - РИА Новости, 15.09.2024

МИД назвал американские санкции против российских СМИ заказной кампанией

Развернув кампанию против российских СМИ, США объявили войну свободе слова во всем мире, но Москва ответит на эти действия, говорится в комментарии официального РИА Новости, 15.09.2024

2024-09-15T11:25

2024-09-15T11:25

2024-09-15T13:12

россия

сша

мария захарова

энтони блинкен

дмитрий киселев

в мире

санкции сша против "россии сегодня" и rt

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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Развернув кампанию против российских СМИ, США объявили войну свободе слова во всем мире, но Москва ответит на эти действия, говорится в комментарии официального представителя российского МИД Марии Захаровой."Беспрецедентные по своим масштабам репрессии против российских медиа действующая американская администрация в запредельно циничной манере пытается оправдать борьбой с "вмешательством" с их стороны во внутриполитические дела. По сути же речь идет об очередной заказной кампании, "охоте на ведьм", когда специально культивируемая атмосфера всеобщего страха и шпиономании позволяет правящим кругам в США манипулировать общественным мнением и ограждать население от любой неудобной для них информации", — заявила она.Дипломат отметила, что Вашингтон примеряет на себя роль хранителя общественной стабильности и целостности демократических процессов, используя при этом методы тоталитарной цензуры."Окончательно растоптав взятые на себя международные обязательства в сфере обеспечения плюрализма мнений и даже положения собственной конституции, США фактически объявили войну свободе слова во всем мире, перейдя к открытым угрозам и шантажу в адрес других государств в стремлении натравить их на отечественные СМИ и установить единоличный контроль над глобальным информационным пространством", — подчеркнула Захарова.По ее словам, Вашингтон не может смириться с растущей популярностью российских медиа на фоне однобокой и лживой картины происходящего на планете, создаваемой западными СМИ.При этом Россия не питает иллюзий, что разгул цензуры в США получит надлежащую оценку со стороны профильных международных структур. Их молчание Москва расценивает как одобрение подобной практики и фактическое соучастие в чинимом против российских СМИ произволе, добавила представитель МИД. "Действия американской администрации не останутся без ответа", — заключила она.Кампания США против "России сегодня" и RTНа этой неделе госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил телеканал RT в том, что тот якобы участвовал в тайных операциях по вмешательству в дела других стран и военных закупках.На этом фоне он объявил о начале совместной дипломатической кампании США, Великобритании и Канады, направленной на объединение союзников для ответа на "угрозу со стороны телеканала и других российских инструментов влияния и дезинформации". По словам координатора Центра глобального взаимодействия при Госдепе Джеймса Рубина, новые санкции против RT стали самыми строгими из возможных.Минфин США, со своей стороны, ввел санкции против медиагруппы "Россия сегодня" и ее гендиректора Дмитрия Киселева. Ведомство выпустило генеральную лицензию, предписав завершить финансовые операции с медиагруппой до 13 ноября. Неделей ранее в санкционный список включили главреда "России сегодня" и RT Маргариту Симоньян и нескольких топ-менеджеров телеканала.В Кремле заявили, что отреагируют на санкции против СМИ, хотя они, по словам Дмитрия Пескова, и не будут зеркальными, так как в США нет государственного информационного агентства. В RT с иронией заметили, что все это время они вещали "прямо из штаб-квартиры КГБ" и что у телеканала "заканчивается попкорн, чтобы сидеть и смотреть, что еще правительство США придумает".

https://ria.ru/20240914/ssha-1972648383.html

https://ria.ru/20240913/obminenie-1972615548.html

https://ria.ru/20240914/vliyanie-1972707981.html

https://ria.ru/20240913/rt-1972617220.html

https://ria.ru/20240906/simonyan-1971023324.html

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россия, сша, мария захарова, энтони блинкен, дмитрий киселев, в мире, санкции сша против "россии сегодня" и rt