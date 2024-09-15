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МИД назвал американские санкции против российских СМИ заказной кампанией - РИА Новости, 15.09.2024
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11:25 15.09.2024 (обновлено: 13:12 15.09.2024)
https://ria.ru/20240915/sanktsii-1972795433.html
МИД назвал американские санкции против российских СМИ заказной кампанией
МИД назвал американские санкции против российских СМИ заказной кампанией - РИА Новости, 15.09.2024
МИД назвал американские санкции против российских СМИ заказной кампанией
Развернув кампанию против российских СМИ, США объявили войну свободе слова во всем мире, но Москва ответит на эти действия, говорится в комментарии официального РИА Новости, 15.09.2024
2024-09-15T11:25
2024-09-15T13:12
россия
сша
мария захарова
энтони блинкен
дмитрий киселев
в мире
санкции сша против "россии сегодня" и rt
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0e/1972672020_0:0:3124:1757_1920x0_80_0_0_7a4b537e0eaa30ad3ac0bc6abc4caddc.jpg
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Развернув кампанию против российских СМИ, США объявили войну свободе слова во всем мире, но Москва ответит на эти действия, говорится в комментарии официального представителя российского МИД Марии Захаровой."Беспрецедентные по своим масштабам репрессии против российских медиа действующая американская администрация в запредельно циничной манере пытается оправдать борьбой с "вмешательством" с их стороны во внутриполитические дела. По сути же речь идет об очередной заказной кампании, "охоте на ведьм", когда специально культивируемая атмосфера всеобщего страха и шпиономании позволяет правящим кругам в США манипулировать общественным мнением и ограждать население от любой неудобной для них информации", — заявила она.Дипломат отметила, что Вашингтон примеряет на себя роль хранителя общественной стабильности и целостности демократических процессов, используя при этом методы тоталитарной цензуры."Окончательно растоптав взятые на себя международные обязательства в сфере обеспечения плюрализма мнений и даже положения собственной конституции, США фактически объявили войну свободе слова во всем мире, перейдя к открытым угрозам и шантажу в адрес других государств в стремлении натравить их на отечественные СМИ и установить единоличный контроль над глобальным информационным пространством", — подчеркнула Захарова.По ее словам, Вашингтон не может смириться с растущей популярностью российских медиа на фоне однобокой и лживой картины происходящего на планете, создаваемой западными СМИ.При этом Россия не питает иллюзий, что разгул цензуры в США получит надлежащую оценку со стороны профильных международных структур. Их молчание Москва расценивает как одобрение подобной практики и фактическое соучастие в чинимом против российских СМИ произволе, добавила представитель МИД. "Действия американской администрации не останутся без ответа", — заключила она.Кампания США против "России сегодня" и RTНа этой неделе госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил телеканал RT в том, что тот якобы участвовал в тайных операциях по вмешательству в дела других стран и военных закупках.На этом фоне он объявил о начале совместной дипломатической кампании США, Великобритании и Канады, направленной на объединение союзников для ответа на "угрозу со стороны телеканала и других российских инструментов влияния и дезинформации". По словам координатора Центра глобального взаимодействия при Госдепе Джеймса Рубина, новые санкции против RT стали самыми строгими из возможных.Минфин США, со своей стороны, ввел санкции против медиагруппы "Россия сегодня" и ее гендиректора Дмитрия Киселева. Ведомство выпустило генеральную лицензию, предписав завершить финансовые операции с медиагруппой до 13 ноября. Неделей ранее в санкционный список включили главреда "России сегодня" и RT Маргариту Симоньян и нескольких топ-менеджеров телеканала.В Кремле заявили, что отреагируют на санкции против СМИ, хотя они, по словам Дмитрия Пескова, и не будут зеркальными, так как в США нет государственного информационного агентства. В RT с иронией заметили, что все это время они вещали "прямо из штаб-квартиры КГБ" и что у телеканала "заканчивается попкорн, чтобы сидеть и смотреть, что еще правительство США придумает".
https://ria.ru/20240914/ssha-1972648383.html
https://ria.ru/20240913/obminenie-1972615548.html
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россия, сша, мария захарова, энтони блинкен, дмитрий киселев, в мире, санкции сша против "россии сегодня" и rt
Россия, США, Мария Захарова, Энтони Блинкен, Дмитрий Киселев, В мире, Санкции США против "России сегодня" и RT
МИД назвал американские санкции против российских СМИ заказной кампанией

Захарова назвала новые санкции США против СМИ РФ очередной заказной кампанией

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 15.09.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Развернув кампанию против российских СМИ, США объявили войну свободе слова во всем мире, но Москва ответит на эти действия, говорится в комментарии официального представителя российского МИД Марии Захаровой.
"Беспрецедентные по своим масштабам репрессии против российских медиа действующая американская администрация в запредельно циничной манере пытается оправдать борьбой с "вмешательством" с их стороны во внутриполитические дела. По сути же речь идет об очередной заказной кампании, "охоте на ведьм", когда специально культивируемая атмосфера всеобщего страха и шпиономании позволяет правящим кругам в США манипулировать общественным мнением и ограждать население от любой неудобной для них информации", — заявила она.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.09.2024
Штаты определились со своим главным врагом
14 сентября, 08:00
Дипломат отметила, что Вашингтон примеряет на себя роль хранителя общественной стабильности и целостности демократических процессов, используя при этом методы тоталитарной цензуры.
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"Окончательно растоптав взятые на себя международные обязательства в сфере обеспечения плюрализма мнений и даже положения собственной конституции, США фактически объявили войну свободе слова во всем мире, перейдя к открытым угрозам и шантажу в адрес других государств в стремлении натравить их на отечественные СМИ и установить единоличный контроль над глобальным информационным пространством", — подчеркнула Захарова.
Студия телеканала RT - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
США обвинили RT в нехватке поддержки Украины и ввели санкции против "РС"
13 сентября, 20:44
По ее словам, Вашингтон не может смириться с растущей популярностью российских медиа на фоне однобокой и лживой картины происходящего на планете, создаваемой западными СМИ.
При этом Россия не питает иллюзий, что разгул цензуры в США получит надлежащую оценку со стороны профильных международных структур. Их молчание Москва расценивает как одобрение подобной практики и фактическое соучастие в чинимом против российских СМИ произволе, добавила представитель МИД.
"Действия американской администрации не останутся без ответа", — заключила она.
Офис телеканала RT в Москве - РИА Новости, 1920, 14.09.2024
США испугались влияния RT на мировое общественное мнение, считает эксперт
14 сентября, 15:56

Кампания США против "России сегодня" и RT

На этой неделе госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил телеканал RT в том, что тот якобы участвовал в тайных операциях по вмешательству в дела других стран и военных закупках.
На этом фоне он объявил о начале совместной дипломатической кампании США, Великобритании и Канады, направленной на объединение союзников для ответа на "угрозу со стороны телеканала и других российских инструментов влияния и дезинформации". По словам координатора Центра глобального взаимодействия при Госдепе Джеймса Рубина, новые санкции против RT стали самыми строгими из возможных.
Ведущий в студии телеканала RT DE в Москве - РИА Новости, 1920, 15.09.2024
США призовут партнеров относиться к работе RT, как к разведке
13 сентября, 21:59
Минфин США, со своей стороны, ввел санкции против медиагруппы "Россия сегодня" и ее гендиректора Дмитрия Киселева. Ведомство выпустило генеральную лицензию, предписав завершить финансовые операции с медиагруппой до 13 ноября. Неделей ранее в санкционный список включили главреда "России сегодня" и RT Маргариту Симоньян и нескольких топ-менеджеров телеканала.
В Кремле заявили, что отреагируют на санкции против СМИ, хотя они, по словам Дмитрия Пескова, и не будут зеркальными, так как в США нет государственного информационного агентства.
В RT с иронией заметили, что все это время они вещали "прямо из штаб-квартиры КГБ" и что у телеканала "заканчивается попкорн, чтобы сидеть и смотреть, что еще правительство США придумает".
Маргарита Симоньян, главный редактор телеканала RT и медиагруппы Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
Симоньян ответила американским СМИ, назвавшим ее медиакоролевой Путина
6 сентября, 12:30
 
РоссияСШАМария ЗахароваЭнтони БлинкенДмитрий КиселевВ миреСанкции США против "России сегодня" и RT
 
 
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