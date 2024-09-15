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Запад не может навязать Ирану свою волю санкциями, заявили в Тегеране - РИА Новости, 15.09.2024
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10:37 15.09.2024 (обновлено: 10:53 15.09.2024)
https://ria.ru/20240915/sanktsii-1972790807.html
Запад не может навязать Ирану свою волю санкциями, заявили в Тегеране
Запад не может навязать Ирану свою волю санкциями, заявили в Тегеране - РИА Новости, 15.09.2024
Запад не может навязать Ирану свою волю санкциями, заявили в Тегеране
Санкции - провальный инструмент, западные страны не могут с его помощью навязать Ирану свою волю, Тегеран открыт для диалога, но диалог должен основываться на... РИА Новости, 15.09.2024
2024-09-15T10:37
2024-09-15T10:53
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ТЕГЕРАН, 15 сен – РИА Новости. Санкции - провальный инструмент, западные страны не могут с его помощью навязать Ирану свою волю, Тегеран открыт для диалога, но диалог должен основываться на взаимном уважении, а не на угрозах и давлении, цитирует заявление главы МИД Ирана Аббаса Арагчи агентство Fars.Во вторник ФРГ, Великобритания и Франция в совместном заявлении пригрозили Ирану новыми санкциями, включая отмену двусторонних соглашений о воздушном сообщении, из-за якобы осуществляемых Тегераном поставок баллистических ракет РФ. Глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил о ложности этих утверждений. "Западные страны должны знать, и удивительно, что они еще не знают, что санкции — провальный инструмент, и они не могут навязать Ирану санкциями свою волю как в вопросе ядерной сферы, так и в других вопросах", - сказал министр. Глава внешнеполитического ведомства Ирана выразил удивление тем, что Запад до сих пор надеется на "провальный опыт санкций" и применяет его. Он порекомендовал западным странам "изменить свой путь". "Хотя мы всегда были открыты для диалога, никогда не отказывались от конструктивных дискуссий для достижения общего понимания предметов, вызывающих споры, и готовы (для участия в диалоге - ред.), однако диалог должен выстраиваться на взаимном уважении, а не на угрозах и давлении", - заявил Арагчи. Американский телеканал CNN со ссылкой на источники 6 сентября утверждал, что Иран якобы передал РФ баллистические ракеты малой дальности для использования на Украине. Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани опроверг заявления американских СМИ о поставках Тегераном оружия России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в среду, что рассуждения "о каких-то поставках каких-то вооружений" России не имеют под собой никаких оснований. Как заявлял ранее официальный представитель МИД Ирана, любая попытка связать двустороннее сотрудничество Москвы и Тегерана с конфликтом на Украине осуществляется в целях оправдать продолжение поставок Западом вооружений Киеву. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240521/iran-1947465952.html
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в мире, иран, россия, украина, нато
В мире, Иран, Россия, Украина, НАТО
Запад не может навязать Ирану свою волю санкциями, заявили в Тегеране

Глава МИД Ирана Арагчи назвал санкции провальным инструментом Запада

© Fotolia / Borna_MirФлаг Ирана
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 15.09.2024
© Fotolia / Borna_Mir
Флаг Ирана. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 15 сен – РИА Новости. Санкции - провальный инструмент, западные страны не могут с его помощью навязать Ирану свою волю, Тегеран открыт для диалога, но диалог должен основываться на взаимном уважении, а не на угрозах и давлении, цитирует заявление главы МИД Ирана Аббаса Арагчи агентство Fars.
Во вторник ФРГ, Великобритания и Франция в совместном заявлении пригрозили Ирану новыми санкциями, включая отмену двусторонних соглашений о воздушном сообщении, из-за якобы осуществляемых Тегераном поставок баллистических ракет РФ. Глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил о ложности этих утверждений.
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
Запад попытается натравить Иран на Азербайджан, считает эксперт
21 мая, 16:17
"Западные страны должны знать, и удивительно, что они еще не знают, что санкции — провальный инструмент, и они не могут навязать Ирану санкциями свою волю как в вопросе ядерной сферы, так и в других вопросах", - сказал министр.
Глава внешнеполитического ведомства Ирана выразил удивление тем, что Запад до сих пор надеется на "провальный опыт санкций" и применяет его. Он порекомендовал западным странам "изменить свой путь". "Хотя мы всегда были открыты для диалога, никогда не отказывались от конструктивных дискуссий для достижения общего понимания предметов, вызывающих споры, и готовы (для участия в диалоге - ред.), однако диалог должен выстраиваться на взаимном уважении, а не на угрозах и давлении", - заявил Арагчи.
Американский телеканал CNN со ссылкой на источники 6 сентября утверждал, что Иран якобы передал РФ баллистические ракеты малой дальности для использования на Украине. Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани опроверг заявления американских СМИ о поставках Тегераном оружия России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в среду, что рассуждения "о каких-то поставках каких-то вооружений" России не имеют под собой никаких оснований.
Как заявлял ранее официальный представитель МИД Ирана, любая попытка связать двустороннее сотрудничество Москвы и Тегерана с конфликтом на Украине осуществляется в целях оправдать продолжение поставок Западом вооружений Киеву.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Ким Дотком - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
Дотком высмеял двуличие США из-за санкций против Ирана
10 сентября, 23:03
 
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