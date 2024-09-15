https://ria.ru/20240915/sanktsii-1972790807.html

Запад не может навязать Ирану свою волю санкциями, заявили в Тегеране

Запад не может навязать Ирану свою волю санкциями, заявили в Тегеране - РИА Новости, 15.09.2024

Запад не может навязать Ирану свою волю санкциями, заявили в Тегеране

Санкции - провальный инструмент, западные страны не могут с его помощью навязать Ирану свою волю, Тегеран открыт для диалога, но диалог должен основываться на... РИА Новости, 15.09.2024

2024-09-15T10:37

2024-09-15T10:37

2024-09-15T10:53

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ТЕГЕРАН, 15 сен – РИА Новости. Санкции - провальный инструмент, западные страны не могут с его помощью навязать Ирану свою волю, Тегеран открыт для диалога, но диалог должен основываться на взаимном уважении, а не на угрозах и давлении, цитирует заявление главы МИД Ирана Аббаса Арагчи агентство Fars.Во вторник ФРГ, Великобритания и Франция в совместном заявлении пригрозили Ирану новыми санкциями, включая отмену двусторонних соглашений о воздушном сообщении, из-за якобы осуществляемых Тегераном поставок баллистических ракет РФ. Глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил о ложности этих утверждений. "Западные страны должны знать, и удивительно, что они еще не знают, что санкции — провальный инструмент, и они не могут навязать Ирану санкциями свою волю как в вопросе ядерной сферы, так и в других вопросах", - сказал министр. Глава внешнеполитического ведомства Ирана выразил удивление тем, что Запад до сих пор надеется на "провальный опыт санкций" и применяет его. Он порекомендовал западным странам "изменить свой путь". "Хотя мы всегда были открыты для диалога, никогда не отказывались от конструктивных дискуссий для достижения общего понимания предметов, вызывающих споры, и готовы (для участия в диалоге - ред.), однако диалог должен выстраиваться на взаимном уважении, а не на угрозах и давлении", - заявил Арагчи. Американский телеканал CNN со ссылкой на источники 6 сентября утверждал, что Иран якобы передал РФ баллистические ракеты малой дальности для использования на Украине. Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани опроверг заявления американских СМИ о поставках Тегераном оружия России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в среду, что рассуждения "о каких-то поставках каких-то вооружений" России не имеют под собой никаких оснований. Как заявлял ранее официальный представитель МИД Ирана, любая попытка связать двустороннее сотрудничество Москвы и Тегерана с конфликтом на Украине осуществляется в целях оправдать продолжение поставок Западом вооружений Киеву. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240521/iran-1947465952.html

https://ria.ru/20240910/sanktsii-1971951497.html

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в мире, иран, россия, украина, нато