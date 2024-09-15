Запад не может навязать Ирану свою волю санкциями, заявили в Тегеране
Глава МИД Ирана Арагчи назвал санкции провальным инструментом Запада
Флаг Ирана. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 15 сен – РИА Новости. Санкции - провальный инструмент, западные страны не могут с его помощью навязать Ирану свою волю, Тегеран открыт для диалога, но диалог должен основываться на взаимном уважении, а не на угрозах и давлении, цитирует заявление главы МИД Ирана Аббаса Арагчи агентство Fars.
"Западные страны должны знать, и удивительно, что они еще не знают, что санкции — провальный инструмент, и они не могут навязать Ирану санкциями свою волю как в вопросе ядерной сферы, так и в других вопросах", - сказал министр.
Глава внешнеполитического ведомства Ирана выразил удивление тем, что Запад до сих пор надеется на "провальный опыт санкций" и применяет его. Он порекомендовал западным странам "изменить свой путь". "Хотя мы всегда были открыты для диалога, никогда не отказывались от конструктивных дискуссий для достижения общего понимания предметов, вызывающих споры, и готовы (для участия в диалоге - ред.), однако диалог должен выстраиваться на взаимном уважении, а не на угрозах и давлении", - заявил Арагчи.
Американский телеканал CNN со ссылкой на источники 6 сентября утверждал, что Иран якобы передал РФ баллистические ракеты малой дальности для использования на Украине. Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани опроверг заявления американских СМИ о поставках Тегераном оружия России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в среду, что рассуждения "о каких-то поставках каких-то вооружений" России не имеют под собой никаких оснований.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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